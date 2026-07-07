Chưa áp dụng giá điện sinh hoạt theo giờ cao điểm, tiền điện tháng 6 tăng do nắng nóng

Giá điện theo khung giờ mới ở giai đoạn nghiên cứu

Tại họp báo, ông Bùi Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công thương) đã thông tin cụ thể về đề xuất áp dụng biểu giá điện theo thời gian sử dụng (Time of Use - TOU) đối với khách hàng sinh hoạt.

Hiện giá điện sinh hoạt vẫn được áp dụng theo biểu giá bán lẻ điện bậc thang, với mức thấp nhất 1.940 đồng/kWh và cao nhất 3.460 đồng/kWh.

Tuy nhiên, trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Bộ đề xuất nghiên cứu cơ chế giá điện theo thời gian sử dụng nhằm khuyến khích người dân sử dụng điện tiết kiệm và góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện.

Đại diện Cục Điện lực nhấn mạnh, đây mới là phương án nghiên cứu chính sách và không áp dụng đại trà. Nếu triển khai trong tương lai, biểu giá TOU chỉ áp dụng đối với một số khách hàng sinh hoạt sử dụng điện lớn, đáp ứng các điều kiện kỹ thuật cần thiết.

Hiện nay, cơ chế tính giá điện theo giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường đã được áp dụng đối với khách hàng sản xuất và kinh doanh, còn khách hàng sinh hoạt vẫn chưa áp dụng hình thức này.

Ông Bùi Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công thương) thông tin tại họp báo. Ảnh: Nam Nguyễn

Theo đại diện Bộ Công thương, sự thay đổi về cơ cấu nguồn điện, đặc biệt là tỷ trọng điện mặt trời tăng mạnh trong những năm gần đây, đã làm thay đổi phụ tải hệ thống. Nếu trước đây giờ cao điểm gồm cả buổi trưa và buổi tối thì hiện nay phụ tải cao điểm chủ yếu tập trung vào khung giờ buổi tối.

“Mục tiêu của việc nghiên cứu biểu giá điện theo thời gian sử dụng là khuyến khích người dân điều chỉnh thời gian sử dụng điện, hạn chế tiêu thụ vào giờ cao điểm để giảm áp lực cho hệ thống điện” - đại diện Cục Điện lực cho biết.

Tuy nhiên, để triển khai cần đáp ứng nhiều điều kiện như thay thế công tơ điện tử có khả năng đo đếm theo thời gian, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và đánh giá đầy đủ tác động đến người dân cũng như toàn xã hội. Vì vậy, hiện chưa có thời điểm cụ thể để áp dụng.

Theo Quyết định số 963 của Bộ Công thương ban hành ngày 22/4, khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia hiện được áp dụng từ 17h30 đến 22h30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy; giờ thấp điểm từ 0h đến 6h hằng ngày.

Tiền điện tăng mạnh do nắng nóng và biểu giá bậc thang

Một nội dung khác được nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi là việc hóa đơn tiền điện tháng 6 của nhiều hộ gia đình tăng cao. Ông Bùi Quốc Hùng cho biết đây là diễn biến theo quy luật hằng năm khi bước vào cao điểm nắng nóng.

Theo ông Hùng, trong nửa cuối tháng 5 và tháng 6, nhu cầu sử dụng điều hòa và các thiết bị làm mát tăng mạnh khiến sản lượng điện tiêu thụ toàn hệ thống đạt khoảng 1.206 triệu kWh, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia cũng vượt 57.537 MW, cao hơn cả mức kỷ lục năm trước.

Riêng khu vực miền Bắc, sản lượng điện đạt gần 629,7 triệu kWh, trong khi công suất cực đại lên tới 30.279 MW, đều vượt mức kỷ lục của năm 2025.

Theo đại diện Bộ Công thương, khi lượng điện tiêu thụ tăng, các hộ gia đình sẽ nhanh chóng chuyển sang các bậc giá cao trong biểu giá điện lũy tiến hiện hành, khiến hóa đơn tiền điện tăng mạnh.

Lãnh đạo Bộ Công thương chủ trì họp báo chiều ngày 7/7.

Đánh giá về tác động của phương án tính giá điện theo khung giờ, Cục Điện lực cho rằng chính sách này sẽ có những nhóm đối tượng được hưởng lợi và cũng có nhóm chịu tác động bất lợi.

Đối với doanh nghiệp có thể dịch chuyển hoạt động sản xuất sang giờ thấp điểm sẽ giảm được chi phí điện năng. Ngược lại, những ngành tiêu thụ nhiều điện vào buổi tối có thể phải chịu chi phí cao hơn nếu rơi vào giờ cao điểm.

Cụ thể, đối với nhóm khách hàng là đơn vị sản xuất kinh doanh, như doanh nghiệp dệt may làm việc ban ngày nhiều hơn, buổi trưa không còn cao điểm các doanh nghiệp sẽ được mua điện với giá bình thường, tránh được giờ cao điểm. Ngược lại, những khách hàng sử dụng điện lớn trong các ngành sản xuất như sản xuất thép, thường sản xuất vào giờ cao điểm, đặc biệt là buổi tối sẽ bị rơi vào giờ cao điểm tối và phải mua điện với giá đắt.

Theo Bộ Công thương, xét trên tổng thể, việc áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng sẽ góp phần điều tiết phụ tải, giảm áp lực huy động nguồn điện vào giờ cao điểm, đặc biệt trong mùa nắng nóng.

Tuy nhiên, trước khi triển khai đối với khách hàng sinh hoạt, Bộ sẽ tiếp tục đánh giá tác động đối với toàn xã hội, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống công tơ điện tử và các điều kiện vận hành cần thiết.

“Hiện nay, đây mới là nội dung nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện cơ chế chính sách. Việc áp dụng sẽ chỉ được xem xét khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện kỹ thuật và có đánh giá tác động toàn diện” - đại diện Cục Điện lực khẳng định.