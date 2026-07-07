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Ngày 7/7: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

10:01 | 07/07/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (7/7) đồng loạt giảm sau nhịp tăng mạnh của tuần trước. Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý vào biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ để tìm thêm manh mối về triển vọng lãi suất trong thời gian tới.
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Ngày 7/7: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá bạc hôm nay đồng loạt giảm ở cả thị trường trong nước và thế giới. Ảnh: Kitco

Cập nhật lúc 9h30 ngày 7/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.316.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.388.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.362.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.435.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.316.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.388.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.316.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.725.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 61.759.846 đồng/lượng (mua vào) và 63.679.841 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h30 ngày 7/7/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 7/7: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h25 ngày 7/7, giá bạc giao ngay ở mức 61,6080 USD/ounce, giảm 0,72% so với hôm qua.

Sau khi tăng mạnh trong tuần trước, thị trường bạc thế giới đã xuất hiện áp lực chốt lời khiến giá điều chỉnh giảm. Đây được xem là diễn biến khá bình thường sau một giai đoạn tăng nhanh, đặc biệt khi các yếu tố hỗ trợ trước đó dần suy yếu.

Mặc dù giảm nhẹ, mức giá hiện nay vẫn được đánh giá là tương đối cao so với mặt bằng nhiều tháng gần đây. Điều này cho thấy dòng tiền đầu tư vẫn chưa rút khỏi nhóm kim loại quý, nhất là trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu còn nhiều biến động.

Ngày 7/7: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Theo ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích thị trường kim loại quý, bạc vẫn đang duy trì vùng hỗ trợ quan trọng quanh ngưỡng 60 USD/ounce. Tuy nhiên, diễn biến trong ngắn hạn sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn từ biến động của đồng USD.

Chuyên gia này cho rằng, mặc dù giá bạc nhiều lần bảo vệ thành công mốc 60 USD/ounce và xuất hiện tín hiệu phục hồi, nhưng bức tranh kỹ thuật vẫn chưa thực sự khả quan. Nguyên nhân là thị trường vẫn đang hình thành chuỗi đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, phản ánh xu hướng giảm chưa bị phá vỡ. Nếu thiếu những yếu tố cơ bản đủ mạnh để tạo động lực, giá bạc vẫn có nguy cơ tiếp tục điều chỉnh.

Về các mốc kỹ thuật, ông Christopher Lewis nhận định vùng 64,30 USD/ounce và 67 USD/ounce sẽ đóng vai trò là các ngưỡng kháng cự quan trọng trong thời gian tới. Ngược lại, nếu giá xuyên thủng mốc 57 USD/ounce, áp lực bán có thể gia tăng và kéo thị trường lùi về khu vực 50 USD/ounce.

Ở góc nhìn dài hạn, ông Christopher Lewis vẫn duy trì đánh giá tích cực đối với bạc. Ông cho rằng nếu giá vượt thành công ngưỡng 70 USD/ounce, xu hướng tăng dài hạn sẽ được xác nhận rõ nét hơn. Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng mạnh vừa qua, thị trường cũng có thể cần thêm một nhịp điều chỉnh để hấp thụ áp lực chốt lời trước khi hình thành một xu hướng tăng bền vững hơn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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