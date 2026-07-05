Ngày 5/7: Giá bạc phiên cuối tuần duy trì đà tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay duy trì đà tăng. Ảnh minh họa

Giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hôm nay niêm yết ở mức 2.352.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.425.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.352.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.425.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.352.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.767.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 62.719.843 đồng/lượng (mua vào) và 64.666.505 đồng/lượng (bán ra).

Không chỉ thị trường trong nước, giá bạc thế giới cũng tiếp tục nối dài đà tăng, hiện niêm yết ở ngưỡng 62,27 USD/ounce.

Trong khi đó, hợp đồng bạc tương lai giao tháng 9 được giao dịch ở mức 62,84 USD/ounce, tăng 1,77 USD/ounce, tương ứng 2,9%.

Giá bạc đang duy trì xu hướng tích cực trong ngắn hạn, sau khi vượt trở lại mốc 60 USD/ounce và tiếp tục thể hiện sức mạnh tốt hơn vàng. Việc giá bạc tăng lên vùng 62,27 USD/ounce, có thời điểm chạm 63,02 USD/ounce, cho thấy lực mua vẫn đang chiếm ưu thế.

Động lực chính hỗ trợ thị trường kim loại quý đến từ báo cáo việc làm Mỹ yếu hơn kỳ vọng. Dữ liệu này gây sức ép lên đồng USD, đồng thời làm giảm phần nào lo ngại về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian gần. Trong bối cảnh đồng bạc xanh suy yếu, bạc và các kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Tuy nhiên, triển vọng của bạc chưa hoàn toàn thuận lợi. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn dao động quanh vùng 4,5%, cho thấy chi phí cơ hội nắm giữ các tài sản không sinh lãi vẫn ở mức cao.

Bên cạnh đó, thị trường vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn khả năng Fed có thể tăng lãi suất thêm trong năm nay. Đây sẽ là yếu tố khiến giá bạc có thể xuất hiện những nhịp rung lắc mạnh sau giai đoạn tăng nhanh.

Về triển vọng ngắn hạn, việc duy trì trên mốc 60 USD/ounce là tín hiệu quan trọng đối với giá bạc. Nếu lực mua tiếp tục được giữ vững và đồng USD suy yếu thêm, giá bạc có thể kiểm định lại vùng đỉnh gần nhất quanh 63 USD/ounce và mở rộng đà tăng./.