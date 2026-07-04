Thị trường

Ngày 4/7: Giá cao su thế giới giảm do nguồn cung tăng

06:41 | 04/07/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (4/7) đồng loạt giảm trên hầu hết các sàn giao dịch lớn tại châu Á khi giới đầu tư lo ngại nguồn cung cao su thiên nhiên sẽ gia tăng trong thời gian tới. Trong khi đó, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn trong nước tiếp tục ổn định so với phiên trước.
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Ngày 4/7: Giá cao su thế giới giảm do nguồn cung tăng
Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt giảm trên hầu hết các sàn giao dịch lớn tại châu Á.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng cao su giao tháng 12 trên Sàn Giao dịch Osaka - Nhật Bản giảm 7,4 Yên, tương đương 1,79%, xuống còn 406 Yên/kg. Đây là mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 22/5, khi giá chốt ở mức 405,7 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 8 giảm 5,4 Baht (6,2%) về mức 80,7 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, hợp đồng cao su tự nhiên giao tháng 9 giảm 135 Nhân dân tệ, tương đương 0,81%, xuống còn 16.570 Nhân dân tệ/tấn.

Trong khi đó, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 9, loại cao su tổng hợp có nguồn gốc từ dầu mỏ giảm mạnh 360 Nhân dân tệ, tương đương 3%, xuống còn 11.630 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 8 được giao dịch gần nhất ở mức 209,1 US cent/kg, giảm 0,1%.

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trước triển vọng nguồn cung tiếp tục cải thiện tại các quốc gia sản xuất lớn ở Đông Nam Á sau khi kết thúc mùa thay lá. Theo hãng tin Bernama, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng sản lượng khai thác, góp phần làm gia tăng nguồn cung trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, đà giảm của giá cao su được hạn chế nhờ hoạt động sản xuất của Trung Quốc vẫn duy trì khả quan và nhu cầu ổn định từ ngành sản xuất lốp xe. Các doanh nghiệp tiếp tục mua cao su để phục vụ sản xuất lốp xe xuất khẩu trong bối cảnh kinh tế toàn cầu từng bước phục hồi.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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