Ngày 1/7: Giá cao su đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét

Giá cao su thế giới hôm nay cho thấy tín hiệu tích cực khi đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn xa giao tháng 12 trên Sàn Giao dịch Osaka (JPX/OSE) - Nhật Bản tăng 0,4 Yên, tương đương 0,1%, lên 410,4 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 giảm 5,3 Baht, xuống còn 86 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 45 Nhân dân tệ, tương đương 0,27%, lên 16.660 Nhân dân tệ/tấn. Ngược lại, hợp đồng cao su butadien giao tháng 9, loại cao su tổng hợp được giao dịch nhiều nhất trên SHFE giảm 150 Nhân dân tệ, tương đương 1,25%, xuống còn 11.875 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 tăng 0,2%, lên 209 US cent/kg.

Thị trường cao su đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét. Đà tăng của cao su trên sàn SICOM, SHFE và Osaka phản ánh kỳ vọng tích cực về nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường xuất khẩu chủ lực, nhất là ngành sản xuất lốp xe trong nửa cuối năm. Trong khi đó, tại Tại Thái Lan vẫn duy trì trạng thái giằng co với biên độ hẹp do giới đầu tư thận trọng trước triển vọng phục hồi kinh tế tại châu Á và những biến động của giá dầu thô.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu tiếp tục duy trì ổn định do nguồn cung không biến động lớn và nhu cầu phục vụ chế biến, xuất khẩu chưa có nhiều thay đổi.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.