Thị trường

Ngày 1/7: Giá cao su đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét

06:34 | 01/07/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (1/7) cho thấy tín hiệu tích cực khi đồng loạt tăng tại Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore. Trong nước, giá thu mua mủ nước tại Công ty Cao su Mang Yang duy trì ổn định ở mức 458 - 463 đồng/TSC/kg.
aa
Ngày 1/7: Giá cao su đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét
Giá cao su thế giới hôm nay cho thấy tín hiệu tích cực khi đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn xa giao tháng 12 trên Sàn Giao dịch Osaka (JPX/OSE) - Nhật Bản tăng 0,4 Yên, tương đương 0,1%, lên 410,4 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 giảm 5,3 Baht, xuống còn 86 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 45 Nhân dân tệ, tương đương 0,27%, lên 16.660 Nhân dân tệ/tấn. Ngược lại, hợp đồng cao su butadien giao tháng 9, loại cao su tổng hợp được giao dịch nhiều nhất trên SHFE giảm 150 Nhân dân tệ, tương đương 1,25%, xuống còn 11.875 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 tăng 0,2%, lên 209 US cent/kg.

Thị trường cao su đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét. Đà tăng của cao su trên sàn SICOM, SHFE và Osaka phản ánh kỳ vọng tích cực về nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường xuất khẩu chủ lực, nhất là ngành sản xuất lốp xe trong nửa cuối năm. Trong khi đó, tại Tại Thái Lan vẫn duy trì trạng thái giằng co với biên độ hẹp do giới đầu tư thận trọng trước triển vọng phục hồi kinh tế tại châu Á và những biến động của giá dầu thô.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu tiếp tục duy trì ổn định do nguồn cung không biến động lớn và nhu cầu phục vụ chế biến, xuất khẩu chưa có nhiều thay đổi.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

Bài liên quan

Ngày 30/6: Giá cao su trên các sàn giao dịch chính tại châu Á tiếp tục giảm

Ngày 30/6: Giá cao su trên các sàn giao dịch chính tại châu Á tiếp tục giảm

Ngày 29/6: Giá cao su thế giới tiếp nối đà giảm

Ngày 29/6: Giá cao su thế giới tiếp nối đà giảm

Ngày 28/6: Giá cao su thế giới tiếp tục giảm sâu do áp lực dư cung

Ngày 28/6: Giá cao su thế giới tiếp tục giảm sâu do áp lực dư cung

Dành cho bạn

Đối ngoại và hội nhập quốc tế phải phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển đất nước

Đối ngoại và hội nhập quốc tế phải phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển đất nước

Đề xuất 4 tỷ lệ an toàn mới tiến gần Basel III, "phép thử" mới với các ngân hàng

Đề xuất 4 tỷ lệ an toàn mới tiến gần Basel III, "phép thử" mới với các ngân hàng

Quảng Ninh công bố 5 quy hoạch chiến lược

Quảng Ninh công bố 5 quy hoạch chiến lược

Truy xuất nguồn gốc là chìa khóa nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt

Truy xuất nguồn gốc là chìa khóa nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt

Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng tốc cho mục tiêu thu trên 800.000 tỷ đồng

Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng tốc cho mục tiêu thu trên 800.000 tỷ đồng

Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7 tại khu vực trung tâm

Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7 tại khu vực trung tâm

Đọc thêm

Triển vọng phục hồi của giá đậu tương tiếp tục chịu sức ép

Triển vọng phục hồi của giá đậu tương tiếp tục chịu sức ép

(TBTCO) - Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), áp lực giảm giá của mặt hàng đậu tương chủ yếu đến từ hoạt động bán ròng của các quỹ đầu cơ trước thời điểm Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố báo cáo, trong bối cảnh điều kiện thời tiết tại Mỹ đang cải thiện rõ rệt.
Ngày 30/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm mạnh

Ngày 30/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm mạnh

Giá bạc hôm nay (30/6) tiếp tục ghi nhận diễn biến kém tích cực, đồng loạt giảm mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới.
Ngày 30/6: Giá heo hơi xuống thấp nhất 61.000 đồng/kg

Ngày 30/6: Giá heo hơi xuống thấp nhất 61.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (30/6) giảm nhẹ tại một số địa phương thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Trong khi đó, thị trường miền Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 61.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.
Ngày 30/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa đi ngang

Ngày 30/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa đi ngang

Giá lúa hôm nay (30/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động; gạo nguyên liệu xuất khẩu trong nước tăng. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 100 đồng/kg, dao động ở mức 9.200 - 9.300 đồng/kg.
Ngày 30/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giữ vững mốc 139.000 đồng/kg

Ngày 30/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giữ vững mốc 139.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (30/6) duy trì ổn định, trong khi các hợp đồng giao gần trên hai sàn quốc tế tăng mạnh hơn đáng kể so với kỳ hạn xa; Giá tiêu tiếp tục đi ngang tại các vùng nguyên liệu trọng điểm, dao động trong khoảng 137.000 - 139.000 đồng/kg.
PVFCCo - Phú Mỹ và tỉnh Đắk Lắk hợp tác thúc đẩy đầu tư trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp công nghệ cao

PVFCCo - Phú Mỹ và tỉnh Đắk Lắk hợp tác thúc đẩy đầu tư trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp công nghệ cao

(TBTCO) - Ngày 27/6/2026, tại tỉnh Đắk Lắk, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) và UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về việc nghiên cứu, khảo sát cơ hội đầu tư Dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp Công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.
Ngày 29/6: Giá bạc giảm mạnh đầu tuần

Ngày 29/6: Giá bạc giảm mạnh đầu tuần

Giá bạc hôm nay (29/6) tiếp tục suy yếu khi bạc thế giới giảm mạnh xuống dưới mốc 60 USD/ounce, kéo theo thị trường trong nước trầm lắng.
Ngày 29/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 29/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Giá lúa gạo hôm nay (29/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.100 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg… Trong khi đó, giá lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg….
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 1/7: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu tạm lắng chờ lực mua mới

Ngày 1/7: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu tạm lắng chờ lực mua mới

Ngày 1/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang

Ngày 1/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang

Ngày 1/7: Giá cao su đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét

Ngày 1/7: Giá cao su đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét

Ngày 1/7: Giá heo hơi tại một số địa phương tiếp tục giảm

Ngày 1/7: Giá heo hơi tại một số địa phương tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 1/7: Giá vàng thế giới lùi về sát mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 1/7: Giá vàng thế giới lùi về sát mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu: Thêm dư địa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu: Thêm dư địa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm