Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng 29/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.201 đồng, tăng 4 đồng so với phiên trước. Cùng với biến động của tỷ giá trung tâm, tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.940,95 - 26.461,05 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD phổ biến ở mức 26.830 - 26.870 VND/USD, tăng 130 đồng ở chiều mua và 150 đồng ở chiều bán so với phiên trước. Khảo sát tại các ngân hàng chốt phiên cuối tuần, trong tuần qua, tỷ giá USD tại Vietcombank niêm yết 26.084 - 26.454 VND/USD, giảm 6 đồng ở chiều mua vào và tăng 14 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá USD niêm yết 26.134 - 26.454 VND/USD, cùng tăng 14 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt phiên ngày 26/6 như sau: Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá EUR tại Vietcombank niêm yết 29.204,46 - 30.744,13 VND/EUR, giảm 200,1 đồng ở chiều mua vào và 210,6 đồng ở chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá EUR niêm yết 29.461 - 30.821 VND/EUR, giảm 165 đồng ở chiều mua vào và 170 đồng ở chiều bán ra.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện đứng ở mức 101,36 điểm.

Một tuần giao dịch mới đang mở ra với nhiều kỳ vọng tích cực đối với đồng USD. Chỉ số DXY đã tăng lên gần mốc 102 điểm, mức cao nhất kể từ đầu tháng 5/2025, phản ánh đà mạnh lên của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.

Theo khảo sát của Reuters thực hiện từ ngày 23 - 25/6 với 102 nhà kinh tế, có 78 người dự báo Fed giữ nguyên lãi suất ở vùng 3,5 - 3,75% đến hết năm 2026. Ngày càng nhiều nhà kinh tế nghiêng về kịch bản Fed duy trì chính sách tiền tệ hiện tại, trái ngược với kỳ vọng của thị trường. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất một lần trong năm nay hiện ở mức 81,7%.

Động lực chính đến từ kỳ vọng ngày càng lớn rằng Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn, thậm chí không loại trừ khả năng tăng lãi suất trở lại vào cuối năm nếu lạm phát chưa được kiểm soát.

Kỳ vọng này được củng cố sau cuộc họp chính sách ngày 17/6, khi Fed phát đi thông điệp mang tính “diều hâu” trong cuộc họp đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Kevin Warsh.

Tại cuộc họp, Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 - 3,75%, song đồng thời nâng dự báo lạm phát, lùi thời điểm đưa lạm phát về mục tiêu 2% đến năm 2028 và điều chỉnh tăng quỹ đạo lãi suất dự kiến trong các năm tới. Những tín hiệu này cho thấy Fed có xu hướng duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn so với kỳ vọng trước đó, qua đó tiếp tục hỗ trợ sức mạnh của đồng USD.

Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường trái phiếu Mỹ lại không hoàn toàn đồng thuận với đà tăng của đồng bạc xanh. Cuối tuần qua, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm trên hầu hết các kỳ hạn, cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng về triển vọng tăng trưởng kinh tế cũng như hướng đi chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Bên cạnh yếu tố chính sách, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cũng có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo Axios, Mỹ và Iran đã nhất trí tạm dừng các cuộc tấn công và dự kiến gặp nhau tại Doha (Qatar) vào ngày thứ Ba, để thảo luận về tranh chấp liên quan đến eo biển Hormuz. Việc hai bên nối lại đối thoại sau nhiều ngày xung đột quanh tuyến hàng hải chiến lược này có thể góp phần cải thiện tâm lý thị trường trong ngắn hạn./.