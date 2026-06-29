Chứng khoán

Thị trường trái phiếu và bài toán vốn cho hạ tầng Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030

Trần Lê Minh - Tổng Giám đốc VIS Rating

Trần Lê Minh - Tổng Giám đốc VIS Rating

08:50 | 29/06/2026
(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm giai đoạn 2026 - 2030 đang đặt ra nhu cầu vốn rất lớn cho đầu tư phát triển. Trong bối cảnh đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là trái phiếu hạ tầng PPP, được định hướng trở thành kênh dẫn vốn dài hạn quan trọng cho nền kinh tế.
aa

Bài toán vốn cho tăng trưởng

Trong tháng 4 vừa qua, với 491/491 đại biểu tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên. Đây không chỉ là một chỉ tiêu tăng trưởng cao mà còn phản ánh tham vọng chuyển đổi mô hình phát triển của nền kinh tế theo hướng nâng cao nội lực và mở rộng năng lực sản xuất trong dài hạn.

Tuy nhiên, xét dưới góc độ kinh tế học, để duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong bối cảnh công nghệ và năng suất lao động khó có thể cải thiện nhanh trong ngắn hạn, điều kiện tiên quyết vẫn là mở rộng mạnh quy mô đầu tư toàn xã hội. Với hệ số ICOR của Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 ở mức khoảng 6,3, nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh hơn sẽ cần lượng vốn lớn hơn tương ứng, ngay cả khi mục tiêu giảm ICOR xuống khoảng 4,8 trong giai đoạn tới được thực hiện.

Thị trường trái phiếu và bài toán vốn cho hạ tầng Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030
Trái phiếu hạ tầng do doanh nghiệp dự án PPP phát hành được xem là cấu phần quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường vốn. (Trong ảnh: Dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh). Ảnh: An Thư

Trong bối cảnh đó, Quốc hội đã phê duyệt mục tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 38,5 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 1.460 tỷ USD, cao gấp hai lần giai đoạn trước. Bình quân mỗi năm, nền kinh tế cần huy động khoảng 7,7 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 40% GDP danh nghĩa. Đây là mức cao nếu đặt trong tương quan với nhiều nền kinh tế Đông Á từng tăng trưởng nhanh trong lịch sử.

Trong tổng nhu cầu vốn này, vai trò của ngân sách nhà nước đã được xác định rõ ràng. Quốc hội phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 với quy mô 8,22 triệu tỷ đồng, gấp 2,71 lần mức giải ngân thực tế của giai đoạn trước, đồng thời nâng tỷ trọng chi đầu tư phát triển lên khoảng 40% tổng chi ngân sách nhà nước.

Dù vậy, vốn đầu tư công bình quân mỗi năm cũng mới chỉ đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng, tương đương chưa đến 22% tổng nhu cầu vốn của nền kinh tế. Điều này đồng nghĩa khoảng 78% nhu cầu vốn còn lại sẽ phải được huy động từ khu vực tư nhân, FDI và hệ thống tài chính.

Từ đây đặt ra câu hỏi lớn về năng lực của thị trường vốn Việt Nam trong việc huy động và phân bổ một lượng vốn rất lớn với tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn tới theo hướng hiệu quả và bền vững. Để giải quyết bài toán nguồn vốn, Việt Nam đang thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư (PPP) nhằm huy động mạnh hơn nguồn lực từ khu vực tư nhân cho phát triển hạ tầng.

Các cải cách thể chế thời gian qua như Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 cùng nhiều luật liên quan như Luật Tài nguyên nước, Luật Đường bộ, Luật Công nghệ cao hay Luật Phục hồi, phá sản đều hướng tới hoàn thiện hành lang pháp lý cho mô hình PPP trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, năng lượng và đô thị. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy tại nhiều quốc gia, khu vực tư nhân có thể đóng góp tới 60% tổng vốn của các dự án PPP.

Tuy nhiên, PPP về bản chất là mô hình tổ chức đầu tư chứ không phải một kênh huy động vốn. Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ doanh nghiệp dự án PPP sẽ huy động nguồn vốn từ đâu để triển khai các dự án quy mô lớn và có thời gian hoàn vốn dài. Trong cấu trúc tài chính của một dự án hạ tầng điển hình, vốn chủ sở hữu thường chỉ chiếm khoảng 15 - 25%, phần còn lại phụ thuộc vào vốn vay.

Trong khi đó, tín dụng ngân hàng khó đáp ứng toàn bộ nhu cầu vốn trung và dài hạn cho hạ tầng do các ràng buộc về kỳ hạn cho vay, hệ số an toàn vốn và nguy cơ mất cân đối hệ thống tài chính. Điều này đặt ra yêu cầu phát triển một kênh huy động vốn dài hạn có quy mô đủ lớn và tốc độ mở rộng phù hợp với chu kỳ đầu tư hạ tầng, trong đó trái phiếu doanh nghiệp được xem là kênh phù hợp cho giai đoạn tới.

Thị trường trái phiếu trước yêu cầu mới

Câu hỏi tiếp theo là liệu thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam có đủ khả năng tăng trưởng để đảm nhận vai trò là kênh dẫn vốn mới hay không. Tính đến cuối năm 2025, dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 1,41 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 11% GDP, thấp hơn đáng kể so với Malaysia khoảng 47% GDP hay Thái Lan khoảng 25% GDP. Theo mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, quy mô dư nợ trái phiếu doanh nghiệp được định hướng nâng lên khoảng 25% GDP.

Bước chuẩn bị cho trái phiếu PPP

Chiến lược Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030 đã định hướng phát triển sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp phục vụ các dự án PPP nhằm thúc đẩy huy động vốn cho hạ tầng. Trong bối cảnh nhu cầu mở rộng kênh dẫn vốn dài hạn ngày càng lớn, việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xây dựng dự thảo nghị định riêng cho phát hành trái phiếu hạ tầng được xem là bước chuẩn bị đầu tiên, quan trọng cho quá trình này.

Nếu dựa trên mục tiêu vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 120% GDP cùng giả định tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp cần đạt khoảng 3,4 - 3,6 triệu tỷ đồng vào năm 2028. Điều này đồng nghĩa thị trường cần tăng thêm khoảng 2,4 triệu tỷ đồng dư nợ chỉ trong 3 năm 2026 - 2028, tương ứng giá trị phát hành ròng bình quân khoảng 800 nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Nếu cộng thêm lượng trái phiếu đáo hạn hàng năm, theo thống kê của VIS Rating khoảng 209 nghìn tỷ đồng trong năm 2026 và dự kiến tăng lên 250 - 300 nghìn tỷ đồng năm 2027 khi áp lực đáo hạn đạt đỉnh, tổng giá trị phát hành mới mỗi năm sẽ cần đạt khoảng 1.000 - 1.100 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, tổng giá trị phát hành mới của cả năm 2025 mới đạt khoảng 641 nghìn tỷ đồng. Đây là bước nhảy vọt về quy mô mà thị trường khó có thể đạt được chỉ bằng đà tăng trưởng tự nhiên hiện nay.

Trong bối cảnh đó, trái phiếu hạ tầng do doanh nghiệp dự án PPP phát hành được xem là cấu phần quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường vốn. Theo thống kê của VIS Rating tại thời điểm quý IV/2025, Việt Nam cần huy động tối thiểu khoảng 245 tỷ USD cho đầu tư kết cấu hạ tầng giai đoạn 2026 - 2030 và con số này có thể lên tới 600 tỷ USD trong giai đoạn 2026 - 2040 theo một số dự báo khác.

Nhu cầu vốn cho hạ tầng hiện ước tính chiếm khoảng 30 - 40% tổng đầu tư toàn xã hội, tương đương khoảng 2,3 - 3 triệu tỷ đồng mỗi năm. Dù quy mô đầu tư công được mở rộng mạnh, ngân sách nhà nước cũng chỉ đáp ứng khoảng 70% nhu cầu này. Phần vốn còn lại sẽ phải huy động từ khu vực tư nhân thông qua các doanh nghiệp PPP.

Trong cấu trúc tài chính của một dự án PPP, vốn chủ sở hữu thường chiếm khoảng 15 - 25%, phần còn lại là nợ vay từ ngân hàng và trái phiếu. Khi thị trường phát triển hơn và khuôn khổ pháp lý được hoàn thiện, trái phiếu có thể chiếm khoảng 30 - 40% tổng vốn dự án.

Từ những phân tích trên có thể thấy thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang được định hướng trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho phát triển hạ tầng giai đoạn tới. Trong bối cảnh nhu cầu phát hành mới dự kiến vượt 1 triệu tỷ đồng mỗi năm giai đoạn 2026 - 2028, trái phiếu hạ tầng PPP được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng quy mô thị trường vốn và giảm áp lực cung ứng vốn dài hạn lên hệ thống ngân hàng.

Trần Lê Minh - Tổng Giám đốc VIS Rating
Từ khóa:
thị trường trái phiếu hạ tầng Việt Nam tăng trưởng gdp trái phiếu hạ tầng kênh dẫn vốn

Bài liên quan

Nâng chuẩn thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ

Nâng chuẩn thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ

Cầu nối thông tin và niềm tin trên thị trường trái phiếu

Cầu nối thông tin và niềm tin trên thị trường trái phiếu

Hoàn thiện chuẩn định giá cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Hoàn thiện chuẩn định giá cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Dành cho bạn

Hà Nội bắt tay doanh nghiệp công nghệ thúc đẩy chuyển đổi AI

Hà Nội bắt tay doanh nghiệp công nghệ thúc đẩy chuyển đổi AI

Sẵn sàng cho Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026

Sẵn sàng cho Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026

Đại hội đồng cổ đông Vietnam Airlines: Nhắm doanh thu kỷ lục gần 140.000 tỷ đồng, "biến số" từ giá nhiên liệu bay

Đại hội đồng cổ đông Vietnam Airlines: Nhắm doanh thu kỷ lục gần 140.000 tỷ đồng, "biến số" từ giá nhiên liệu bay

Infographics: 3 giai đoạn chuyển đổi số trong thực hiện dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính

Infographics: 3 giai đoạn chuyển đổi số trong thực hiện dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính

Hoàn thiện Báo cáo tài chính nhà nước: Bài toán dữ liệu và lộ trình chuẩn hóa đến năm 2030

Hoàn thiện Báo cáo tài chính nhà nước: Bài toán dữ liệu và lộ trình chuẩn hóa đến năm 2030

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Đọc thêm

Chứng khoán tuần mới (29/6 - 3/7): Chờ dòng tiền lớn nhập cuộc

Chứng khoán tuần mới (29/6 - 3/7): Chờ dòng tiền lớn nhập cuộc

Sau giai đoạn biến động mạnh bởi xung đột Trung Đông và cú sốc giá dầu, thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua tuần giao dịch được đánh giá tích cực nhất. Tuy nhiên, động lực tăng vẫn chủ yếu dựa vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi dòng tiền chưa thực sự lan tỏa.
Mở không gian phát triển cho thị trường chứng khoán

Mở không gian phát triển cho thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý và tạo dư địa cho đổi mới sáng tạo là mục tiêu được đặt ra tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Nhiều quy định mới về sandbox, giao dịch điện tử, bảo lãnh thanh toán trái phiếu và ứng dụng công nghệ được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển cho thị trường chứng khoán trong giai đoạn mới.
Nâng chuẩn quản trị, mở đường cho chu kỳ phát triển mới

Nâng chuẩn quản trị, mở đường cho chu kỳ phát triển mới

(TBTCO) - Đánh giá của MSCI mới đây đối với thị trường chứng khoán Indonesia cho thấy, yêu cầu của nhà đầu tư quốc tế không chỉ dừng ở các tiêu chí kỹ thuật. Chất lượng quản trị doanh nghiệp, tính minh bạch và cơ cấu cổ đông đang trở thành những yếu tố ngày càng quan trọng.
Vốn ngoại trở lại mua ròng, đổ dồn vào cổ phiếu nhà Vingroup

Vốn ngoại trở lại mua ròng, đổ dồn vào cổ phiếu nhà Vingroup

(TBTCO) - Hai cổ phiếu Vingroup và Vinhomes đứng đầu trong danh sách mua ròng của các nhà đầu tư ngoại hôm nay. Ngoài ra, trên thị trường sơ cấp, cổ phiếu của Vinpearl cũng thu hút dòng vốn ngoại lớn trong đợt phát hành riêng lẻ.
IPA báo lãi 500 tỷ đồng và tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2026

IPA báo lãi 500 tỷ đồng và tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2026

(TBTCO) - Năm 2025, IPA ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất 500 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 1.450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 560 tỷ đồng.
Chứng khoán phái sinh ngày 26/6: Chênh lệch dương trở lại, dòng tiền mạnh hơn khi VN30 vững mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 26/6: Chênh lệch dương trở lại, dòng tiền mạnh hơn khi VN30 vững mốc 2.000 điểm

(TBTCO) - VN30-Index vững mốc 2.000 điểm, giá hợp đồng tương lai cũng hồi phục mạnh hơn, qua đó giúp chênh lệch dương trở lại thị trường chứng khoán phái sinh trong phiên cuối tuần.
Chứng khoán ngày 26/6: VN-Index khép tuần tăng điểm, dòng tiền vẫn chờ bứt phá

Chứng khoán ngày 26/6: VN-Index khép tuần tăng điểm, dòng tiền vẫn chờ bứt phá

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (26/6) khép lại phiên cuối tuần với sắc xanh được giữ vững nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù ghi nhận tuần giao dịch tích cực nhưng thanh khoản vẫn ở mức thấp, cho thấy tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự 1.900 điểm.
Kết nối thị trường vốn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực

Kết nối thị trường vốn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực

(TBTCO) - Trong thời gian tới, các Sở Giao dịch Chứng khoán ASEAN cam kết sẽ chuyển hóa các cuộc đối thoại chiến lược thành những lợi ích kinh tế thiết thực, hướng tới một hệ sinh thái thị trường vốn hội nhập, năng động và bền vững hơn trên toàn khu vực.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thị trường trái phiếu và bài toán vốn cho hạ tầng Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030

Thị trường trái phiếu và bài toán vốn cho hạ tầng Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030

Ngày 29/6: Giá cao su thế giới tiếp nối đà giảm

Ngày 29/6: Giá cao su thế giới tiếp nối đà giảm

Ngày 29/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 29/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 29/6: Giá heo hơi tại nhiều nơi ở miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 29/6: Giá heo hơi tại nhiều nơi ở miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 29/6: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 29/6: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Ngày 27/6: Giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 27/6: Giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục giảm

Tỷ giá USD hôm nay (27/6): Tỷ giá trung tâm nối dài đà tăng, HSBC hạ dự báo thặng dư tài khoản vãng lai

Tỷ giá USD hôm nay (27/6): Tỷ giá trung tâm nối dài đà tăng, HSBC hạ dự báo thặng dư tài khoản vãng lai

Chủ tịch Tập đoàn APEC: mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành " UAE - Dubai 2.0" của Đông Nam Á

Chủ tịch Tập đoàn APEC: mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành " UAE - Dubai 2.0" của Đông Nam Á

Ngày 28/6: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 28/6: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -3.47
29/06 | -3.47 (7,354.02 -3.47 (-0.05%))
DJI -44.49
29/06 | -44.49 (51,876.11 -44.49 (-0.09%))
IXIC -60.98
29/06 | -60.98 (25,297.62 -60.98 (-0.24%))
NYA +78.53
29/06 | +78.53 (23,689.23 +78.53 (+0.33%))
XAX +10.02
29/06 | +10.02 (7,819.99 +10.02 (+0.13%))
BUK100P -2.30
29/06 | -2.30 (1,043.06 -2.30 (-0.22%))
RUT +2.22
29/06 | +2.22 (3,010.08 +2.22 (+0.07%))
VIX -0.48
29/06 | -0.48 (18.41 -0.48 (-2.54%))
FTSE -21.88
29/06 | -21.88 (10,508.02 -21.88 (-0.21%))
GDAXI -323.58
29/06 | -323.58 (24,671.22 -323.58 (-1.29%))
FCHI -46.74
29/06 | -46.74 (8,384.87 -46.74 (-0.55%))
STOXX50E -45.98
29/06 | -45.98 (6,221.55 -45.98 (-0.73%))
N100 -12.07
29/06 | -12.07 (1,897.41 -12.07 (-0.63%))
BFX +7.73
29/06 | +7.73 (5,739.78 +7.73 (+0.13%))
MOEX.ME -0.11
29/06 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +207.22
29/06 | +207.22 (22,879.08 +207.22 (+0.91%))
STI -5.26
29/06 | -5.26 (5,186.47 -5.26 (-0.10%))
AXJO +14.50
29/06 | +14.50 (8,778.70 +14.50 (+0.17%))
AORD +18.40
29/06 | +18.40 (8,982.60 +18.40 (+0.21%))
BSESN +109.27
29/06 | +109.27 (77,100.47 +109.27 (+0.14%))
JKSE -102.91
29/06 | -102.91 (5,896.13 -102.91 (-1.72%))
KLSE -9.68
29/06 | -9.68 (1,658.06 -9.68 (-0.58%))
NZ50 +47.32
29/06 | +47.32 (13,542.56 +47.32 (+0.35%))
KS11 -88.67
29/06 | -88.67 (8,322.54 -88.67 (-1.05%))
TWII +765.78
29/06 | +765.78 (45,337.54 +765.78 (+1.72%))
GSPTSE +129.80
29/06 | +129.80 (34,980.00 +129.80 (+0.37%))
BVSP +1,305.14
29/06 | +1,305.14 (173,295.14 +1,305.14 (+0.76%))
MXX -190.20
29/06 | -190.20 (67,226.01 -190.20 (-0.28%))
IPSA +56.78
29/06 | +56.78 (10,762.98 +56.78 (+0.53%))
MERV +27,341.25
29/06 | +27,341.25 (3,123,411.25 +27,341.25 (+0.88%))
TA125.TA -54.97
29/06 | -54.97 (3,968.09 -54.97 (-1.37%))
CASE30 -1,366.50
29/06 | -1,366.50 (50,344.40 -1,366.50 (-2.64%))
JN0U.JO -40.09
29/06 | -40.09 (6,654.29 -40.09 (-0.60%))
DX-Y.NYB -0.02
29/06 | -0.02 (101.34 -0.02 (-0.02%))
125904-USD-STRD -13.73
29/06 | -13.73 (2,761.64 -13.73 (-0.49%))
XDB +0.07
29/06 | +0.07 (131.95 +0.07 (+0.05%))
XDE +0.13
29/06 | +0.13 (113.86 +0.13 (+0.11%))
000001.SS +9.08
29/06 | +9.08 (4,036.35 +9.08 (+0.23%))
N225 -262.54
29/06 | -262.54 (69,098.34 -262.54 (-0.38%))
XDN +0.01
29/06 | +0.01 (61.82 +0.01 (+0.02%))
XDA -0.19
29/06 | -0.19 (68.93 -0.19 (-0.28%))