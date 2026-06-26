Chứng khoán ngày 26/6: VN-Index khép tuần tăng điểm, dòng tiền vẫn chờ bứt phá

VN-Index tăng gần 9 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối tuần trong trạng thái rung lắc, song lực cầu gia tăng về cuối phiên giúp VN-Index giữ vững sắc xanh. Kết phiên VN-Index tăng +8,84 điểm ( 0,47%) lên mức 1.871,91 điểm.

Mặc dù thị trường tăng điểm nhưng độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 128 mã tăng giá, 42 mã giữ giá tham chiếu và 198 mã giảm giá.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 26/6

Xét theo nhóm ngành, VN-Index đóng cửa với 13/21 nhóm ngành ghi nhận biên độ tăng điểm. Bất động sản, bán lẻ và tài nguyên cơ bản là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại ngân hàng, dầu khí và hóa chất là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có phiên phục hồi tích cực hơn khi tăng 3,95 điểm, lên mức 2.008,57 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn khi có 17 mã tăng giá và 11 mã giảm giá và 2 mã giữ giá.

Phiên tăng điểm hôm nay tiếp tục thiếu vắng sự hậu thuẫn tới từ thanh khoản khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 533 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 16.109 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -1,61 điểm, về mức 317,83 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,22 điểm, lên mức 128,92 điểm.

Điểm sáng đến từ giao dịch khối ngoại khi nhóm nhà đầu tư này đảo chiều mua ròng khoảng 315 tỷ đồng trên cả ba sàn. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 330 tỷ đồng. Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VHM với giá trị khoảng 379 tỷ đồng. Xếp sau là VIC với 120 tỷ đồng, POW 75 tỷ đồng, ACB 67 tỷ đồng và NLG 52 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, HDB chịu áp lực bán ròng lớn nhất với khoảng 63 tỷ đồng, tiếp đến là VNM 55 tỷ đồng, MBB 30 tỷ đồng, FRT 29 tỷ đồng và CTG 29 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn -15 tỷ đồng.

Dòng tiền vẫn thận trọng, thị trường chờ động lực mới

Dù VN-Index khép lại tuần giao dịch với diễn biến tích cực tuy nhiên dòng tiền trên thị trường vẫn chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt. Động lực tăng điểm chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ đôi VIC và VHM, trong khi thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước ngưỡng kháng cự mạnh 1.900 điểm.

Trong phiên cuối tuần, VIC và VHM tiếp tục là hai cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho chỉ số. Kết phiên, VHM tăng 3,5% lên 162.000 đồng/cổ phiếu, với giá trị giao dịch hơn 1.680 tỷ đồng cao nhất toàn thị trường, trong đó hơn 57% khối lượng được khớp ở bên mua chủ động. VIC cũng tăng 1,3% lên 228.000 đồng/cổ phiếu, thanh khoản đạt gần 580 tỷ đồng và lực cầu chủ động chiếm trên 53%.

VN-Index khép lại tuần giao dịch với diễn biến tích cực. Ảnh Đức Thanh

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh xuất hiện tại một số nhóm ngành như hóa chất, dầu khí, xây dựng - vật liệu. Đáng chú ý, cổ phiếu LPB giảm 5,4% sau chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp, lấy đi gần 2 điểm của VN-Index.

Xét trên bình diện cả tuần, thị trường đã phục hồi đáng kể khi giá dầu thế giới hạ nhiệt, qua đó giảm bớt lo ngại về áp lực lạm phát và tạo dư địa thuận lợi hơn cho chính sách điều hành kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, đà tăng của chỉ số vẫn phụ thuộc khá lớn vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi dòng tiền chưa lan tỏa mạnh trên diện rộng.

Điểm tích cực là sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành vẫn được duy trì. Bên cạnh nhóm bất động sản, nhiều cổ phiếu ở các ngành khác cũng ghi nhận diễn biến nổi bật, cho thấy dòng tiền vẫn đang chủ động tìm kiếm cơ hội thay vì rút khỏi thị trường. Điều này giúp VN-Index duy trì trạng thái tích lũy tích cực dù áp lực chốt lời xuất hiện khi tiến sát vùng đỉnh cũ.

Dẫu vậy, thanh khoản vẫn là yếu tố cần cải thiện. Giá trị khớp lệnh bình quân cả tuần thấp hơn khoảng 32% so với mức trung bình 20 tuần, cho thấy dòng tiền mới vẫn chưa thực sự nhập cuộc. Trong bối cảnh đó, việc chỉ số giữ vững vùng hỗ trợ quanh 1.860 điểm và duy trì trên đường trung bình MA50 được xem là tín hiệu tích cực, tạo nền tảng để thị trường tiếp tục kiểm định vùng 1.900 điểm nếu thanh khoản được cải thiện trong các phiên tới./.