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Chứng khoán ngày 25/6: VN-Index giảm gần 15 điểm, áp lực chốt lời gia tăng trước ngưỡng 1.900 điểm

Mai Tấn

Mai Tấn

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17:52 | 25/06/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (25/6) sau ba phiên tăng liên tiếp, thị trường chứng khoán quay đầu điều chỉnh khi lực cầu suy yếu và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực bán mạnh. VN-Index giảm gần 15 điểm, lùi về 1.863 điểm, trong bối cảnh dòng tiền tiếp tục thận trọng và thanh khoản duy trì ở mức thấp.
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VN-Index giảm gần 15 điểm

Sau 3 phiên liên tiếp VN-Index tăng điểm với mức độ phân hóa cao hướng đến vùng giá 1.900 điểm dưới ảnh hưởng chỉnh của các cổ phiếu “họ Vingroup”. Thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh trong phiên hôm nay. VN-Index đầu phiên tăng điểm nhẹ lên 1.880 điểm với thanh khoản rất thấp, lực cầu suy yếu. Sau đó chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.850 điểm và phục hồi nhẹ trở lại. Kết phiên VN-Index giảm 14,95 điểm (-0,80%) về mức 1.863,07 điểm, dưới vùng kháng cự mạnh 1.900 điểm.

Chứng khoán ngày 25/6: VN-Index giảm gần 15 điểm, áp lực chốt lời gia tăng trước ngưỡng 1.900 điểm
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 25/6.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 177 mã giảm giá, 69 mã giữ giá tham chiếu và 119 mã tăng giá.

Xét theo nhóm ngành, độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực đa phần nhóm ngành giảm điểm, trong đó, áp lực điều chỉnh gia tăng ở các mã nhóm chứng khoán, cao su, dầu khí, hóa chất, phân bón, bất động sản... Ở chiều ngược lại, một số nhóm ngành phục hồi khá tích cực ở các mã nhóm xuất khẩu như thủy sản, dệt may, hàng không...

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có phiên giảm điểm -5,53 điểm, về mức 2.004,62 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 8 mã tăng giá, 18 mã giảm giá và 4 mã giữ giá.

Thanh khoản tiếp tục là điểm cần lưu ý. Giá trị giao dịch tiếp tục duy trì ở mức thấp, sàn HoSE chỉ đạt hơn 16,1 nghìn tỷ đồng. Thanh khoản ở mức thấp cho thấy nhà đầu tư có xu hướng giao dịch chọn lọc, tập trung vào một số cổ phiếu riêng lẻ thay vì mua lan tỏa trên diện rộng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng 1,2 điểm, lên mức 319,44 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 1,32 điểm, lên mức 128,7 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.099 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.073 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu LPB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 43 tỷ đồng. Theo sau, POW và BMP là mã tiếp theo được gom mạnh 39 và 23 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VHM dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 180 tỷ đồng. Theo sau là CTG và FPT, lần lượt bị bán ròng 160 tỷ đồng và 137 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 24 tỷ đồng.

Áp lực chốt lời xuất hiện trên diện rộng

VN-Index mở cửa trong trạng thái tích cực, tiếp nối quán tính tăng điểm từ ba phiên trước. Tuy nhiên, lực cầu nhanh chóng suy yếu khi dòng tiền không còn duy trì được độ lan tỏa, trong khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu “họ Vingroup” đồng loạt chịu áp lực điều chỉnh. Chỉ số vì vậy sớm đảo chiều và giảm dưới tham chiếu ngay sau những phút đầu giao dịch.

Áp lực bán gia tăng trong suốt phiên sáng khiến VN-Index lần lượt đánh mất các mốc hỗ trợ 1.870 điểm và 1.860 điểm. Sang phiên chiều, thị trường có thời điểm cải thiện nhờ lực đỡ từ một số cổ phiếu ngân hàng và trụ cột, song diễn biến nhìn chung vẫn thận trọng. Kết phiên, VN-Index đóng cửa trên mốc 1.863 điểm, giảm gần 15 điểm so với phiên trước và ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất trong hơn hai tuần gần đây.

Xét theo nhóm ngành, dầu khí, bất động sản, hóa chất và bán lẻ là những lĩnh vực có diễn biến kém tích cực nhất. Ngược lại, dòng tiền vẫn tìm đến một số nhóm ngành như du lịch - giải trí, xây dựng - vật liệu và công nghệ.

Chứng khoán ngày 25/6: VN-Index giảm gần 15 điểm, áp lực chốt lời gia tăng trước ngưỡng 1.900 điểm
Diễn biến điều chỉnh cho thấy áp lực chốt lời đang gia tăng khi VN-Index tiến gần vùng kháng cự mạnh. Ảnh Đức Thanh

Nhóm bất động sản chịu áp lực điều chỉnh đáng kể khi VIC và VHM là hai cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số chung. Bên cạnh đó, nhiều mã khác như VRE, NVL, HDC, DXS hay TCH cũng đồng loạt giảm điểm. Nhóm dầu khí cũng giao dịch kém khả quan với hàng loạt cổ phiếu giảm sâu như BSR, GAS, PVS, PVC và PVD.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường. TCB nổi bật khi tăng mạnh và trở thành cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index. Tuy nhiên, mức tăng của nhóm ngân hàng chưa đủ để bù đắp áp lực điều chỉnh từ các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Nhóm chứng khoán diễn biến phân hóa, trong khi dòng tiền đầu cơ vẫn hiện diện ở một số cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ như YEG, TVN, NRC, ANV và POW, cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư vẫn được duy trì ở một số cơ hội riêng lẻ.

Diễn biến điều chỉnh cho thấy áp lực chốt lời đang gia tăng khi VN-Index tiến gần vùng kháng cự mạnh 1.900 - 1.930 điểm, tương ứng vùng đỉnh lịch sử đã nhiều lần tạo áp lực điều chỉnh trong các tháng đầu năm 2026. Mặc dù xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì trạng thái tích lũy tích cực, thị trường hiện chưa xuất hiện động lực đủ mạnh để xác nhận khả năng bứt phá qua vùng cản quan trọng này./.

Mai Tấn
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