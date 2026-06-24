Chứng khoán ngày 24/6: VN-Index tăng phiên thứ ba liên tiếp, động lực vẫn đến từ nhóm vốn hóa lớn

VN-Index tăng gần 9 điểm

Thị trường tiếp tục tăng điểm phiên thứ 3 liên tiếp hướng đến vùng giá 1.900 điểm. Sau áp lực bán cuối phiên trước ở nhiều nhóm mã, thị trường đã cân bằng hơn trong phiên hôm nay. VN-Index trong phiên chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.860 điểm với thanh khoản giảm, áp lực cung vùng giá thấp giảm. Thị trường sau đó phục hồi và tiếp tục tăng điểm tích cực hơn trong phiên chiều. Kết phiên, VN-Index tăng 8,98 điểm (+0,48%) lên mức 1.878,02 điểm, tiếp tục hướng đến vùng đỉnh cũ lịch sử.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 24/6

Mặc dù thị trường tăng điểm nhưng độ rộng thị trường hôm nay vẫn tiếp tục nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 113 mã tăng giá, 71 mã giữ giá tham chiếu và 178 mã giảm giá.

VN-Index kết phiên tăng điểm, tuy nhiên độ mở thị trường vẫn có dấu hiệu nghiêng về phe bán khi có 12/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Thủy sản, bán lẻ và bất động sản là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, công nghệ viễn thông, hàng không và bảo hiểm là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có phiên tăng tích cực khi tăng 15,03 điểm, lên mức 2.010,15 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn khi có 13 mã tăng giá và 10 mã giảm giá và 7 mã giữ giá.

Ngay sau phiên cải thiện về thanh khoản, thị trường quay trở lại tình trạng ảm đạm khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-8,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE chỉ đạt 634 triệu cổ phiếu (-33,02%), tương đương giá trị đạt 18.204 tỷ đồng (-41,34%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến tiêu cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -8,14 điểm, về mức 318,24 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,05 điểm, về mức 127,38 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì đà bán ròng nhưng mức độ bán đã giảm dần khi giá trị bán ròng tại thời điểm kết phiên đạt -612 tỷ đồng. Trong đó, VIC (+114 tỷ đồng), LPB (+33 tỷ đồng) và NVL (+32 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT (-117 tỷ đồng), CTG (-103 tỷ đồng), VPB (-89 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng -6 tỷ đồng.

Dòng tiền chưa lan tỏa, thanh khoản tiếp tục suy giảm

Dù VN-Index ghi nhận phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp, diễn biến thị trường vẫn cho thấy sự phân hóa rõ nét khi dòng tiền chủ yếu tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Đáng chú ý, bộ đôi VIC và VHM cùng LPB tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, đóng góp hơn 7 điểm cho chỉ số. Nếu loại trừ tác động của nhóm cổ phiếu này, VN-Index gần như chỉ dao động quanh ngưỡng tham chiếu.

VN-Index tiếp tục tăng điểm phiên thứ 3 liên tiếp hướng đến vùng giá 1.900 điểm. Ảnh: Đức Thanh

Trong nhóm ngân hàng, LPB tiếp tục là tâm điểm khi có thời điểm tăng kịch trần trước khi thu hẹp đà tăng và đóng cửa cao hơn 5,5% so với tham chiếu. Một số cổ phiếu khác như KLB, TCB, OCB và ACB cũng duy trì sắc xanh. Ngược lại, áp lực điều chỉnh xuất hiện tại BID, TPB, STB, VCB và nhiều mã ngân hàng lớn khác.

Nhóm chứng khoán giao dịch phân hóa sau thông tin Việt Nam chưa được MSCI đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng. Một số mã như ORS, TCX, VDS, BSI tăng điểm, trong khi nhiều cổ phiếu đầu ngành gồm SSI, HCM, VIX, VND, VCI lại chịu áp lực bán và đóng cửa trong sắc đỏ.

Tại nhóm bất động sản, LDG nổi bật với mức tăng 6,1%, có thời điểm chạm giá trần sau thông tin doanh nghiệp đề cử ông Nguyễn Khánh Hưng trở lại Hội đồng quản trị. Trong khi đó, nhiều cổ phiếu địa ốc như NLG, HDC, KBC, KHG hay PDR giảm điểm do áp lực chốt lời gia tăng.

Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục là điểm đáng lưu ý khi giảm so với phiên trước và thấp hơn 8,8% so với mức bình quân 20 phiên gần nhất. Dù dòng tiền vào nhóm cổ phiếu tăng giá đã tích cực hơn, với giá trị giao dịch cao gấp 1,53 lần nhóm giảm giá, nhưng sự lan tỏa vẫn còn hạn chế. Dòng tiền chủ yếu tập trung ở một số cổ phiếu và nhóm ngành riêng lẻ, trong khi phần lớn thị trường vẫn giao dịch thận trọng.

Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã có sự cải thiện nhất định, song vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra một nhịp tăng đồng thuận trên diện rộng. Các chuyên gia cho rằng, trong ngắn hạn, khả năng duy trì đà phục hồi của thị trường sẽ phụ thuộc đáng kể vào sự cải thiện của thanh khoản và mức độ lan tỏa của dòng tiền tới nhiều nhóm ngành hơn./.