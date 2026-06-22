Chứng khoán ngày 22/6: Cổ phiếu "họ Vin" nâng đỡ, VN-Index bật tăng mạnh đầu tuần

VN-Index tăng điểm mạnh

Sau tuần tăng điểm ngắt mạch suy giảm của chỉ số VN-Index, thị trường đã có phiên giao dịch đầu tuần khá tích cực. VN-Index tăng điểm đầu phiên, điều chỉnh nhẹ với thanh khoản giảm và tiếp tục tăng điểm tốt đến cuối phiên. Tâm điểm hỗ trợ VN-Index là các cổ phiếu đầu ngành, Vingroup. Kết phiên VN-Index tăng 33,37 điểm ( 1,83%) lên mức 1.857,91 điểm, hướng đến vùng kháng cự 1.870 điểm - 1.900 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 22/6

Mặc dù thị trường tăng điểm nhưng độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 133 mã tăng giá, 49 mã giữ giá tham chiếu và 183 mã giảm giá.

Xét theo nhóm ngành, nhờ dòng tiền nhập cuộc ở những cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index đóng cửa với 13/21 nhóm ngành ghi nhận biên độ tăng điểm. Bất động sản, hóa chất và nhựa là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản khu công nghiệp, công nghệ viễn thông và bảo hiểm là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có phiên phục hồi tích cực hơn khi tăng 16,56 điểm, lên mức 1.980,13 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn khi có 15 mã tăng giá và 12 mã giảm giá và 3 mã giữ giá.

Phiên đầu tuần phục hồi thiếu vắng sự hậu thuẫn tới từ thanh khoản khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-19,2%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 519 triệu cổ phiếu (-14,94%), tương đương giá trị đạt 14.629 tỷ đồng (-22,39%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -3,77 điểm, về mức 321,06 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,24 điểm, lên mức 127,76 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đáng kể đà bán ròng trong ngày hôm nay khi giá trị tại thời điểm kết phiên chỉ đạt -174 tỷ đồng. Trong đó, FPT (-207 tỷ đồng), VNM (-66 tỷ đồng), TCB (-47 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, VIC (+375 tỷ đồng), VHM (+81 tỷ đồng) và BID (+77 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn -31 tỷ đồng.

Dòng tiền lan tỏa hơn, nhưng vẫn phụ thuộc nhóm cổ phiếu “họ Vin”

Thị trường chứng khoán mở đầu tuần mới với diễn biến tích cực khi VN-Index bứt phá mạnh, lấy lại phần lớn số điểm đã đánh mất trong nhịp điều chỉnh trước đó. Về mặt kỹ thuật, chỉ số hình thành mẫu nến Marubozu tăng điểm với giá đóng cửa gần mức cao nhất phiên, cho thấy lực cầu chiếm ưu thế trong suốt thời gian giao dịch.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu liên quan Vingroup. Bộ đôi VIC và VHM đồng loạt tăng trần, trắng bên bán và ghi nhận lượng dư mua lớn vào cuối phiên. Tính chung, ba mã VIC, VHM và VRE đóng góp khoảng 32,8 điểm, gần tương đương toàn bộ mức tăng 33,4 điểm của VN-Index. Nếu loại trừ nhóm cổ phiếu này, chỉ số gần như chỉ dao động quanh tham chiếu.

VN-Index bứt phá mạnh trong phiên giao dịch hôm nay. Ảnh: Đức Thanh

Bên cạnh nhóm “họ Vin”, dòng tiền cũng có dấu hiệu lan tỏa sang một số nhóm ngành khác. Cổ phiếu ngân hàng ghi nhận sự phân hóa nhưng vẫn xuất hiện nhiều mã tăng tốt như LPB, BID, VPB và CTG. Nhóm điện - năng lượng và dầu khí cũng giao dịch khởi sắc với POW, PC1, PVD, BSR tăng từ 1 - 6%, hưởng lợi từ diễn biến tích cực của giá năng lượng thế giới.

Tuy nhiên, bức tranh thị trường chưa thực sự đồng thuận. Áp lực điều chỉnh xuất hiện tại nhiều nhóm ngành, đặc biệt là một số cổ phiếu ngân hàng như STB, ACB, OCB và VCB nằm trong nhóm tác động tiêu cực nhất tới chỉ số.

Về thanh khoản, giá trị giao dịch giảm nhẹ so với phiên trước, trong khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn khoảng 19,2% so với mức bình quân 20 phiên. Dù vậy, điểm tích cực là dòng tiền tập trung nhiều hơn vào các cổ phiếu tăng giá, với quy mô cao hơn khoảng 1,3 lần so với nhóm giảm giá. Điều này cho thấy ngoài tác động của nhóm vốn hóa lớn “họ Vin”, lực cầu đang từng bước lan tỏa sang các nhóm ngành khác.

Các chuyên gia cho rằng xu hướng ngắn hạn của thị trường đang được củng cố theo hướng tích cực hơn sau khi VN-Index xác nhận tín hiệu đảo chiều tăng điểm. Tuy nhiên, để đà phục hồi trở nên bền vững, thị trường cần thêm sự đồng thuận của dòng tiền và sự cải thiện rõ nét hơn về thanh khoản trong những phiên tới, thay vì phụ thuộc quá lớn vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn./.