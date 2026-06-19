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Chứng khoán ngày 19/6: VN-Index giảm điểm nhẹ, dòng tiền vẫn thận trọng

Tấn Minh

Tấn Minh

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17:56 | 19/06/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay (19/6) trải qua phiên giao dịch rung lắc khi áp lực bán gia tăng vào cuối phiên. Dù có thời điểm giảm sâu, VN-Index đã nhanh chóng phục hồi và đóng cửa trên mốc 1.824 điểm. Diễn biến này cho thấy lực cầu vẫn hiện diện ở vùng giá thấp, tuy nhiên dòng tiền nhìn chung vẫn thận trọng khi thanh khoản chưa có sự cải thiện đáng kể và xu hướng tăng chưa lan tỏa rộng trên toàn thị trường.
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VN-Index giảm gần 6 điểm

Thị trường chứng khoán phiên cuối tuần 19/6 ghi nhận diễn biến rung lắc mạnh. VN-Index mở cửa trong sắc xanh tuy nhiên áp lực bán nhanh chóng đẩy chỉ số xuống dưới ngưỡng tham chiếu. Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 5,94 điểm xuống 1.824,53 điểm.

Chứng khoán ngày 19/6: VN-Index giảm điểm nhẹ, dòng tiền vẫn thận trọng
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 19/6.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 205 mã giảm giá, 66 mã giữ giá tham chiếu và 84 mã tăng giá.

Xét theo nhóm ngành, độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực đa phần nhóm ngành giảm điểm, trong đó nhóm xây dựng - vật liệu, viễn thông, hóa chất, bán lẻ có hiệu suất kém nhất. Ở chiều ngược lại cổ phiếu du lịch - giải trí, ôtô và linh kiện phụ tùng có phiên giao dịch tích cực.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có phiên giảm điểm -3,65 điểm, về mức 1.963,57 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 7 mã tăng giá, 20 mã giảm giá và 3 mã giữ giá.

Thanh khoản cải thiện 16,4% nhưng vẫn thấp hơn khoảng 22,4% so với mức bình quân 20 tuần, phản ánh sự thận trọng của dòng tiền. Kết thúc phiên giao dịch, giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 18.803 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -11,33 điểm, về mức 324,83 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,71 điểm, về mức 127,52 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.621 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.633 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu VPL được khối ngoại mua mạnh nhất với giá trị hơn 204 tỷ đồng. Theo sau, VCK và MSB là mã tiếp theo được gom mạnh 176 và 89 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, FPT dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 822 tỷ đồng. Theo sau là VCB và VPB, lần lượt bị bán ròng 482 tỷ đồng và 181 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 2 tỷ đồng.

Dòng tiền chưa lan tỏa, thanh khoản vẫn là điểm cần theo dõi

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch nhiều biến động trong ngày cuối tuần. Trong phần lớn thời gian của phiên sáng, VN-Index duy trì sắc xanh nhờ sự nâng đỡ của một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup với tâm điểm là VHM. Tuy nhiên, độ rộng thị trường khá cân bằng khi số lượng mã tăng và giảm gần tương đương nhau, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu.

Từ sau 10 giờ, áp lực bán gia tăng khiến chỉ số lùi xuống dưới tham chiếu nhưng mức giảm không quá lớn, dao động quanh 3 - 5 điểm. Thị trường giao dịch giằng co trong biên độ hẹp cho đến cuối phiên. Điểm nhấn đáng chú ý xuất hiện trong đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC) khi các quỹ ETF lớn thực hiện cơ cấu danh mục quý II. Hoạt động mua bán với khối lượng lớn khiến VN-Index có thời điểm lao dốc từ vùng 1.825 điểm xuống dưới 1.803 điểm, mất gần 28 điểm so với tham chiếu.

Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng cân bằng trở lại sau đó. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.824,5 điểm, giảm gần 6 điểm so với phiên trước. Thanh khoản thị trường cũng suy giảm nhẹ, với khối lượng khớp lệnh thấp hơn khoảng 4,6% so với mức bình quân 20 phiên.

hoạt động của công công ty chứng khoán Bảo Việt
VN-Index kiểm định thành công vùng kháng cự 1.820 - 1.830 điểm trong tuần qua. Ảnh: Đức Thanh
Xét về mặt kỹ thuật, phiên giao dịch hôm nay có thể được xem là nhịp kiểm định lại khoảng trống tăng giá (Gap) hình thành trong phiên tăng điểm trước đó.

Theo các chuyên gia, diễn biến giảm sâu rồi hồi phục mạnh cuối phiên cho thấy lực cầu vẫn hiện diện tại các vùng giá thấp. Trên đồ thị tuần, VN-Index ghi nhận tuần giao dịch tích cực khi tăng khoảng 1,84% so với tuần trước. Điểm đáng lưu ý là đà tăng của thị trường thời gian qua chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc hệ sinh thái Vingroup như VIC, VHM, VPL và VRE, trong khi phần lớn các nhóm ngành khác chưa cho thấy sự đồng thuận. Điều này cho thấy mức độ phân hóa trên thị trường vẫn rất cao.

Việc VN-Index kiểm định thành công vùng kháng cự 1.820 - 1.830 điểm trong tuần qua là tín hiệu tích cực, cho thấy xu hướng giảm trước đó đã chững lại và thị trường đang có cơ hội hình thành nền giá mới. Tuy nhiên, các công ty chứng khoán cho rằng chưa nên vội vàng gia tăng tỷ trọng cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Dòng tiền vẫn tập trung vào một số cổ phiếu dẫn dắt, trong khi thanh khoản chưa có sự bùng nổ đủ mạnh để xác nhận xu hướng tăng bền vững./.

Tấn Minh
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