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Chứng khoán ngày 15/7: VN-Index giảm sâu, lùi về sát vùng hỗ trợ quan trọng

Mai Tấn

Mai Tấn

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17:42 | 15/07/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay (15/7) chịu áp lực bán mạnh sau nhịp hồi kỹ thuật ngắn của phiên trước. VN-Index giảm hơn 24 điểm, lùi về sát vùng hỗ trợ quan trọng 1.780 điểm khi lực cầu suy yếu, khối ngoại tiếp tục bán ròng và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.
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VN-Index giảm điểm mạnh

Sau phiên phục hồi kém tích cực với thanh khoản thấp, thị trường có diễn biến khá tiêu cực trong phiên hôm nay. VN-Index giảm điểm nhẹ đầu phiên, thanh khoản thị trường ở mức rất thấp trong phiên sáng khi lực cầu giá lên suy yếu, áp lực cung gia tăng.

Thị trường sau đó chịu áp lực điều chỉnh, bán mạnh hơn trong phiên chiều với giá giảm, thanh khoản tăng kém tích cực. Kết phiên, VN-Index giảm 24,51 điểm (-1,35%) về mức 1.782,12 điểm.

Chứng khoán ngày 15/7: VN-Index giảm sâu, lùi về sát vùng hỗ trợ quan trọng
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 15/7.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 240 mã giảm giá, 47 mã giữ giá tham chiếu và 70 mã tăng giá.

Hôm nay là một ngày giao dịch không tích cực của thị trường khi chỉ có vỏn vẹn 3/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Đường, bảo hiểm và nhựa là các nhóm ngành tăng điểm. Ở chiều ngược lại, chứng khoán, phân bón và dầu khí là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.

VN30 cũng có phiên giảm điểm (-30,01 điểm), về mức 1.916,05 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Cụ thể, chỉ có 2 mã tăng giá, 3 mã giữ giá, nhưng có tới 25 mã giảm giá.

Thanh khoản khớp lệnh thị trường có tín hiệu cải thiện, nhưng vẫn chưa tích cực trở lại khi ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 610 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 15.469 tỷ đồng tăng 8,32% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -6,27 điểm, về mức 291,07 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,45 điểm, lên mức 126,48 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có phiên bán ròng mạnh với giá trị bán ròng tại thời điểm kết phiên đạt -970 tỷ đồng. Trong đó, FPT (-346 tỷ đồng), PNJ (-108 tỷ đồng), SSI (-72 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, HPG (139 tỷ đồng), BMP (40 tỷ đồng) và STB (35 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 4 tỷ đồng.

Áp lực điều chỉnh chưa dứt

Sau nhịp phục hồi kỹ thuật trong phiên trước, thị trường nhanh chóng quay lại xu hướng điều chỉnh khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục là lực cản chính đối với VN-Index khi nhiều mã bluechip đồng loạt giảm sâu, trong đó nhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup tiếp tục tác động tiêu cực lên chỉ số. VIC giảm gần 1%, trong khi VHM mất hơn 3%, dẫn đầu danh sách những cổ phiếu lấy đi nhiều điểm số nhất của VN-Index.

Đà giảm cũng lan rộng sang nhóm bất động sản, ngân hàng và chứng khoán. Nhiều cổ phiếu bất động sản như NVL, PDR, NLG, DIG hay CII đồng loạt điều chỉnh. Trong nhóm ngân hàng, các mã vốn hóa lớn như BID, CTG, VPB, TCB và MBB đều giảm trên 1%. Nhóm công ty chứng khoán cũng chịu áp lực bán mạnh khi VIX giảm hơn 5%, còn SSI, VCI, VND, BSI và VDS đều mất trên 2%.

Một điểm đáng chú ý là thanh khoản thị trường có cải thiện so với phiên trước nhưng vẫn chỉ xấp xỉ mức bình quân 20 phiên gần đây, cho thấy lực cầu bắt đáy chưa thực sự mạnh. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía giảm giá khi số cổ phiếu giảm áp đảo số mã tăng, trong khi dòng tiền tập trung vào nhóm giảm giá cao gấp gần 8 lần nhóm tăng giá. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường và áp lực bán chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

giao dịc chứng khoán tại sàn chứng khoán MSB Ảnh Đức Thanh
VN-Index ghi nhận phiên điều chỉnh khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng. Ảnh: Đức Thanh

Theo đánh giá của các công ty chứng khoán, xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn đang suy yếu và nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1.770 - 1.780 điểm, tương ứng vùng đáy được thiết lập trong tháng 6 và cũng là khu vực đường trung bình động 200 phiên. Đây được xem là vùng hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng đối với xu hướng trung và dài hạn của thị trường.

Trong kịch bản kém tích cực, nếu VN-Index đánh mất vùng hỗ trợ này, áp lực bán có thể gia tăng mạnh hơn, đặc biệt trong bối cảnh dư nợ cho vay ký quỹ (margin) tại các công ty chứng khoán cuối quý II/2026 vẫn tăng so với cuối quý I/2026. Khi đó, nguy cơ xuất hiện các đợt bán giải chấp ngắn hạn sẽ khiến biến động thị trường trở nên mạnh hơn.

Các chuyên gia cũng cho rằng, tâm lý của nhà đầu tư ngắn hạn đang chuyển trạng thái theo hướng kém tích cực sau chuỗi phiên điều chỉnh liên tiếp. Trong khi đó, chất lượng thị trường chưa có nhiều cải thiện khi phần lớn các nhóm cổ phiếu vẫn trong quá trình tích lũy hoặc điều chỉnh, khiến cơ hội tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn còn khá hạn chế.

Dù vậy, nếu VN-Index giữ vững vùng hỗ trợ 1.770 - 1.780 điểm, thị trường vẫn có cơ hội xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật khi các chỉ báo dao động rơi vào vùng quá bán. Tuy nhiên, để xu hướng phục hồi trở nên bền vững, thị trường cần thêm sự cải thiện của dòng tiền và sự đồng thuận từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt, đặc biệt là các cổ phiếu vốn hóa lớn./.

Mai Tấn
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