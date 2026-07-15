Infographics: 184.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được phát hành 6 tháng đầu năm 2026

|
GSPC +28.25
15/07 | +28.25
(7,543.59 +28.25 (+0.38%))
|
DJI +9.63
15/07 | +9.63
(52,508.27 +9.63 (+0.02%))
|
IXIC +233.83
15/07 | +233.83
(26,107.01 +233.83 (+0.90%))
|
NYA -49.45
15/07 | -49.45
(23,846.60 -49.45 (-0.21%))
|
XAX -34.63
15/07 | -34.63
(8,188.15 -34.63 (-0.42%))
|
BUK100P +2.93
15/07 | +2.93
(1,044.27 +2.93 (+0.28%))
|
RUT +11.60
15/07 | +11.60
(2,964.76 +11.60 (+0.39%))
|
VIX -0.66
15/07 | -0.66
(16.50 -0.66 (-3.85%))
|
FTSE +31.10
15/07 | +31.10
(10,529.39 +31.10 (+0.30%))
|
GDAXI +32.78
15/07 | +32.78
(25,147.03 +32.78 (+0.13%))
|
FCHI +2.20
15/07 | +2.20
(8,366.85 +2.20 (+0.03%))
|
STOXX50E +9.17
15/07 | +9.17
(6,280.19 +9.17 (+0.15%))
|
N100 +4.51
15/07 | +4.51
(1,914.09 +4.51 (+0.24%))
|
BFX +13.82
15/07 | +13.82
(5,618.27 +13.82 (+0.25%))
|
MOEX.ME -0.11
15/07 | -0.11
(85.20 -0.11 (-0.13%))
|
HSI +246.19
15/07 | +246.19
(24,586.92 +246.19 (+1.01%))
|
STI +59.47
15/07 | +59.47
(5,529.81 +59.47 (+1.09%))
|
AXJO +34.40
15/07 | +34.40
(8,842.90 +34.40 (+0.39%))
|
AORD +36.20
15/07 | +36.20
(9,037.50 +36.20 (+0.40%))
|
BSESN -561.46
15/07 | -561.46
(77,054.94 -561.46 (-0.72%))
|
JKSE +4.52
15/07 | +4.52
(6,044.04 +4.52 (+0.07%))
|
KLSE +21.03
15/07 | +21.03
(1,719.47 +21.03 (+1.24%))
|
NZ50 -17.26
15/07 | -17.26
(13,633.96 -17.26 (-0.13%))
|
KS11 +466.67
15/07 | +466.67
(7,323.50 +466.67 (+6.81%))
|
TWII +806.84
15/07 | +806.84
(45,544.79 +806.84 (+1.80%))
|
GSPTSE +67.82
15/07 | +67.82
(35,320.54 +67.82 (+0.19%))
|
BVSP +902.02
15/07 | +902.02
(176,641.09 +902.02 (+0.51%))
|
MXX +541.22
15/07 | +541.22
(66,514.30 +541.22 (+0.82%))
|
IPSA +96.39
15/07 | +96.39
(11,024.10 +96.39 (+0.88%))
|
MERV -5,971.25
15/07 | -5,971.25
(3,229,323.50 -5,971.25 (-0.18%))
|
TA125.TA +18.16
15/07 | +18.16
(4,022.50 +18.16 (+0.45%))
|
CASE30 -309.00
15/07 | -309.00
(52,299.30 -309.00 (-0.59%))
|
JN0U.JO +65.56
15/07 | +65.56
(6,726.15 +65.56 (+0.98%))
|
DX-Y.NYB -0.10
15/07 | -0.10
(100.82 -0.10 (-0.10%))
|
125904-USD-STRD +12.80
15/07 | +12.80
(2,798.56 +12.80 (+0.46%))
|
XDB +0.32
15/07 | +0.32
(133.79 +0.32 (+0.24%))
|
XDE +0.38
15/07 | +0.38
(114.22 +0.38 (+0.33%))
|
000001.SS -1.63
15/07 | -1.63
(3,965.50 -1.63 (-0.04%))
|
N225 +542.57
15/07 | +542.57
(68,286.07 +542.57 (+0.80%))
|
XDN +0.09
15/07 | +0.09
(61.65 +0.09 (+0.14%))
|
XDA +0.56
15/07 | +0.56
(69.75 +0.56 (+0.81%))