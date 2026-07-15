Chứng khoán

Infographics: 184.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được phát hành 6 tháng đầu năm 2026

Phương Anh - Trịnh Tuấn

Phương Anh - Trịnh Tuấn

[email protected]
09:16 | 15/07/2026
(TBTCO) - Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt khoảng 184.000 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm bất động sản dẫn đầu với giá trị phát hành 98.300 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ.
aa
Phương Anh - Trịnh Tuấn
Từ khóa:
6 tháng đầu năm 2026 trái phiếu doanh nghiệp sở giao dịch chứng khoán hà nội

Bài liên quan

Tạo nền tảng phát triển bền vững cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Tạo nền tảng phát triển bền vững cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Phát hành trái phiếu bất động sản bứt tốc trong quý II/2026

Phát hành trái phiếu bất động sản bứt tốc trong quý II/2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Thuế 6 tháng đầu năm 2026 qua các con số

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Thuế 6 tháng đầu năm 2026 qua các con số

Dành cho bạn

Ngày 15/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 15/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 15/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 15/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Ngày 15/7: Giá heo hơi tại miền Nam tiếp đà khởi sắc

Ngày 15/7: Giá heo hơi tại miền Nam tiếp đà khởi sắc

FDI lập kỷ lục mới, năng lực hấp thụ là chìa khóa

FDI lập kỷ lục mới, năng lực hấp thụ là chìa khóa

Sử dụng hai sổ kế toán để trốn thuế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Sử dụng hai sổ kế toán để trốn thuế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Ngày 15/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động mạnh

Ngày 15/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động mạnh

Đọc thêm

Bộ Tài chính Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản về phát triển thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản về phát triển thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Ngày 14/7/2026, tại Tokyo, Đoàn công tác của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi làm trưởng đoàn đã làm việc với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (JFSA) và Ủy ban Chứng khoán và Giám sát Giao dịch Nhật Bản (SESC).
VietABank điều chỉnh phương án chia cổ phiếu, tăng vốn điều lệ đợt 1 lên hơn 9.000 tỷ đồng

VietABank điều chỉnh phương án chia cổ phiếu, tăng vốn điều lệ đợt 1 lên hơn 9.000 tỷ đồng

(TBTCO) - VietABank vừa điều chỉnh phương án chia cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, giảm tỷ lệ phát hành từ 15% xuống 10,5%, tương ứng phát hành hơn 85,7 triệu cổ phiếu. Sau phát hành, vốn điều lệ VietABank dự kiến tăng lên hơn 9.020 tỷ đồng.
Chứng khoán ngày 14/7: VN-Index đảo chiều tăng điểm nhờ lực cầu bắt đáy

Chứng khoán ngày 14/7: VN-Index đảo chiều tăng điểm nhờ lực cầu bắt đáy

Thị trường chứng khoán hôm nay (14/7) ghi nhận màn đảo chiều tích cực khi VN-Index tăng hơn 6 điểm sau khi có lúc giảm sâu xuống dưới mốc 1.780 điểm. Dòng tiền bắt đáy gia tăng mạnh trong phiên chiều, đặc biệt ở nhóm dầu khí, ngân hàng và chứng khoán, giúp chỉ số lấy lại sắc xanh. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn ở mức thấp, cho thấy xu hướng hồi phục cần thêm thời gian để được xác nhận.
Khối ngoại quay lại mua ròng PNJ sau chuỗi 7 phiên "xả hàng"

Khối ngoại quay lại mua ròng PNJ sau chuỗi 7 phiên "xả hàng"

(TBTCO) - Sau 7 phiên liên tiếp bán ròng, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng cổ phiếu PNJ trong phiên giao dịch hôm nay. Cổ phiếu PNJ tăng kịch trần, dù thị giá vẫn thấp hơn khoảng 20% so với thời điểm trước khi xảy ra biến cố liên quan đến P-Lab.
Chứng khoán phái sinh ngày 14/7: Giao dịch sôi động trước thềm đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 14/7: Giao dịch sôi động trước thềm đáo hạn

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh khởi sắc về thanh khoản trong phiên 14/7 khi dòng tiền quay trở lại sau nhịp điều chỉnh mạnh, đặc biệt là hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 8/2026.
Hoa Sen ước lãi 568 tỷ đồng sau 9 tháng

Hoa Sen ước lãi 568 tỷ đồng sau 9 tháng

(TBTCO) - Hoa Sen ước đạt 27.358 tỷ đồng doanh thu và 568 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau 9 tháng niên độ tài chính 2025 - 2026, lần lượt hoàn thành 78% kế hoạch doanh thu và vượt 14% kế hoạch lợi nhuận năm.
Hoàn thiện thể chế, tạo động lực mới cho thị trường chứng khoán

Hoàn thiện thể chế, tạo động lực mới cho thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Việc sửa đổi Luật Chứng khoán không chỉ hướng tới giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, mà còn đổi mới phương thức quản lý theo hướng hiện đại, minh bạch, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực mới cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chứng khoán ngày 13/7: Áp lực điều chỉnh chưa hạ nhiệt, VN-Index lùi sát mốc 1.800 điểm

Chứng khoán ngày 13/7: Áp lực điều chỉnh chưa hạ nhiệt, VN-Index lùi sát mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay (13/7) chịu áp lực bán mạnh ngay từ đầu phiên, khiến VN-Index có thời điểm giảm sâu trước khi hồi phục nhẹ về cuối phiên. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện ở một số cổ phiếu ngân hàng, xu hướng điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế khi chỉ số đánh mất vùng hỗ trợ ngắn hạn, trong bối cảnh thanh khoản tăng mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Infographics: 184.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được phát hành 6 tháng đầu năm 2026

Infographics: 184.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được phát hành 6 tháng đầu năm 2026

Hơn 38.200 tờ khai được Hải quan khu vực XIII xử lý trong 6 tháng

Hơn 38.200 tờ khai được Hải quan khu vực XIII xử lý trong 6 tháng

Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 48.000 tỷ đồng

Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 48.000 tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay (15/7): Ngân hàng bán USD cách xa tỷ giá trần, CPI Mỹ giảm mạnh nhất 6 năm

Tỷ giá USD hôm nay (15/7): Ngân hàng bán USD cách xa tỷ giá trần, CPI Mỹ giảm mạnh nhất 6 năm

Hải quan khu vực XIV: Thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 83% dự toán

Hải quan khu vực XIV: Thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 83% dự toán

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Làm rõ cơ sở xác định vị thế dẫn đầu DBV về bảo hiểm xe cơ giới

Làm rõ cơ sở xác định vị thế dẫn đầu DBV về bảo hiểm xe cơ giới

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +28.25
15/07 | +28.25 (7,543.59 +28.25 (+0.38%))
DJI +9.63
15/07 | +9.63 (52,508.27 +9.63 (+0.02%))
IXIC +233.83
15/07 | +233.83 (26,107.01 +233.83 (+0.90%))
NYA -49.45
15/07 | -49.45 (23,846.60 -49.45 (-0.21%))
XAX -34.63
15/07 | -34.63 (8,188.15 -34.63 (-0.42%))
BUK100P +2.93
15/07 | +2.93 (1,044.27 +2.93 (+0.28%))
RUT +11.60
15/07 | +11.60 (2,964.76 +11.60 (+0.39%))
VIX -0.66
15/07 | -0.66 (16.50 -0.66 (-3.85%))
FTSE +31.10
15/07 | +31.10 (10,529.39 +31.10 (+0.30%))
GDAXI +32.78
15/07 | +32.78 (25,147.03 +32.78 (+0.13%))
FCHI +2.20
15/07 | +2.20 (8,366.85 +2.20 (+0.03%))
STOXX50E +9.17
15/07 | +9.17 (6,280.19 +9.17 (+0.15%))
N100 +4.51
15/07 | +4.51 (1,914.09 +4.51 (+0.24%))
BFX +13.82
15/07 | +13.82 (5,618.27 +13.82 (+0.25%))
MOEX.ME -0.11
15/07 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +246.19
15/07 | +246.19 (24,586.92 +246.19 (+1.01%))
STI +59.47
15/07 | +59.47 (5,529.81 +59.47 (+1.09%))
AXJO +34.40
15/07 | +34.40 (8,842.90 +34.40 (+0.39%))
AORD +36.20
15/07 | +36.20 (9,037.50 +36.20 (+0.40%))
BSESN -561.46
15/07 | -561.46 (77,054.94 -561.46 (-0.72%))
JKSE +4.52
15/07 | +4.52 (6,044.04 +4.52 (+0.07%))
KLSE +21.03
15/07 | +21.03 (1,719.47 +21.03 (+1.24%))
NZ50 -17.26
15/07 | -17.26 (13,633.96 -17.26 (-0.13%))
KS11 +466.67
15/07 | +466.67 (7,323.50 +466.67 (+6.81%))
TWII +806.84
15/07 | +806.84 (45,544.79 +806.84 (+1.80%))
GSPTSE +67.82
15/07 | +67.82 (35,320.54 +67.82 (+0.19%))
BVSP +902.02
15/07 | +902.02 (176,641.09 +902.02 (+0.51%))
MXX +541.22
15/07 | +541.22 (66,514.30 +541.22 (+0.82%))
IPSA +96.39
15/07 | +96.39 (11,024.10 +96.39 (+0.88%))
MERV -5,971.25
15/07 | -5,971.25 (3,229,323.50 -5,971.25 (-0.18%))
TA125.TA +18.16
15/07 | +18.16 (4,022.50 +18.16 (+0.45%))
CASE30 -309.00
15/07 | -309.00 (52,299.30 -309.00 (-0.59%))
JN0U.JO +65.56
15/07 | +65.56 (6,726.15 +65.56 (+0.98%))
DX-Y.NYB -0.10
15/07 | -0.10 (100.82 -0.10 (-0.10%))
125904-USD-STRD +12.80
15/07 | +12.80 (2,798.56 +12.80 (+0.46%))
XDB +0.32
15/07 | +0.32 (133.79 +0.32 (+0.24%))
XDE +0.38
15/07 | +0.38 (114.22 +0.38 (+0.33%))
000001.SS -1.63
15/07 | -1.63 (3,965.50 -1.63 (-0.04%))
N225 +542.57
15/07 | +542.57 (68,286.07 +542.57 (+0.80%))
XDN +0.09
15/07 | +0.09 (61.65 +0.09 (+0.14%))
XDA +0.56
15/07 | +0.56 (69.75 +0.56 (+0.81%))