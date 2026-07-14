VietABank điều chỉnh phương án chia cổ phiếu, tăng vốn điều lệ đợt 1 lên hơn 9.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - mã CK: VAB) vừa ban hành nghị quyết triển khai phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2026 theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Kế hoạch thực hiện từ quý III/2026 đến quý IV/2026 và/hoặc ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành đầy đủ và hợp lệ.

Theo đó, VietABank dự kiến phát hành 85,7 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 105 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 10,5%.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 857,17 tỷ đồng. Trong đó, nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 (655 tỷ đồng) và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (gần 202,2 tỷ đồng).

Sau phát hành, vốn điều lệ VietABank dự kiến tăng từ 8.163,6 tỷ đồng lên hơn 9.020,8 tỷ đồng.

Trước đó, VietABank dự kiến phát hành hơn 122 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Từ đó, nâng vốn điều lệ của ngân hàng từ 8.163,6 tỷ đồng lên gần 9.388 tỷ đồng.

Nguồn: VietABank.

Theo VietABank, việc tăng vốn điều lệ giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, quy mô và chất lượng tài sản sinh lời, tăng cường khả năng đầu tư tài sản và đầu tư kinh doanh, nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin để phục vụ chiến lược mở rộng hoạt động của VietABank.

Cùng với đó, giúp tăng cường năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập và mở cửa lĩnh vực ngân hàng - tài chính, nâng cao khả năng chống đỡ với các rủi ro và đáp ứng ngày càng tốt hơn các chi tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động.

Việc tăng vốn cũng giúp mở rộng, nâng cấp hệ thống mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch; đầu tư vào các dự án chiến lược của ngân hàng; mở rộng quy mô cho vay nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

Nguồn vốn huy động từ đợt chào bán dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng, đầu tư và bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đồ họa: Ánh Tuyết.

“Đối với 2 nội dung tăng vốn còn lại đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua gồm (i) chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, (ii) phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, Hội đồng Quản trị tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai các đợt tăng vốn điều lệ và trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác phê duyệt phương án trước khi thực hiện” - Nghị quyết số 171/2026/NQ-HĐQT của VietABank nêu rõ.

Sau tăng vốn, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương vẫn là cổ đông lớn duy nhất của VietABank với tỷ lệ sở hữu 9,06%. Tính cả nhóm người có liên quan, nhóm cổ đông này nắm giữ 14,35% vốn điều lệ và tỷ lệ sở hữu dự kiến không thay đổi sau phát hành.

Về quy mô hoạt động, đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của VietABank đạt 142,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng khi cho vay khách hàng tăng 2,2% so với cuối năm 2025, đạt 90.752,7 tỷ đồng.

Mục tiêu dư nợ tín dụng năm 2026 của VietABank là 101.633 tỷ đồng, tăng 14,5%, điều hành tăng trưởng tín dụng linh hoạt theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước giao. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến kiểm soát dưới 2%. Tổng tài sản năm 2026 phấn đấu đạt 150.500 tỷ đồng, tăng 7,1%.

Về chất lượng tài sản, nợ xấu cuối quý I/2026 của VietABank ở mức 1.171,7 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cuối năm trước. Cơ cấu nợ các nhóm có sự dịch chuyển, trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) giảm mạnh từ 505,8 tỷ đồng xuống còn 3,3 tỷ đồng, trong khi nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng từ 5,9 tỷ đồng lên 505,3 tỷ đồng./.