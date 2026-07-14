Chứng khoán phái sinh ngày 14/7: Giao dịch sôi động trước thềm đáo hạn

Sự hồi phục đã trở lại trên thị trường chứng khoán sau phiên phản ứng tiêu cực hôm qua trước diễn biến địa chính trị tại Trung Đông.

Tại thị trường cơ sở, VN30-Index tăng 6,22 điểm (+0,32%) lên 1.946,06 điểm, nhưng vẫn chưa vượt được vùng kháng cự quanh 1.960 điểm. Đà hồi phục chủ yếu đến từ nhóm năng lượng và tài chính, trong khi nhóm cổ phiếu “họ Vin” tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh và trở thành lực kéo chính ghìm chân các chỉ số.

Đóng góp tích cực nhất cho chỉ số VN30-Index là BSR, tiếp theo là STB, MWG, ACB, VNM và HPG. Ở chiều ngược lại, VIC tiếp tục là cổ phiếu gây áp lực lớn nhất lên VN30, cùng với VPL, VHM, VJC, FPT và VRE, khiến đà hồi phục của chỉ số bị thu hẹp.

Sắc xanh cũng áp đảo trên thị trường chứng khoán phái sinh với 7/8 hợp đồng đóng cửa tăng giá. Hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 7/2026 (41I1G70004) đóng cửa tại 1.943,5 điểm, tăng 0,1% so với phiên trước, nhưng chuyển sang trạng thái chênh lệch âm (-2,56 điểm) so với chỉ số VN30-Index.

Đáng chú ý, các hợp đồng kỳ hạn dài đều giao dịch dưới chỉ số cơ sở, với mức chênh lệch âm mở rộng từ 5,86 điểm đến 9,56 điểm. Điều này cho thấy, nhà đầu tư vẫn khá thận trọng.

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh tăng mạnh. Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Đặc biệt, điểm sáng trong phiên hôm nay là thanh khoản thị trường phái sinh cải thiện rõ rệt. Khối lượng giao dịch hợp đồng tháng 7 đạt 225.658 hợp đồng, tăng 16,6% so với phiên trước. Theo các chuyên gia của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), các nhà giao dịch đã gia tăng vị thế giao dịch trong phiên khi VN30-Index biến động mạnh, nhưng vẫn ưu tiên chiến lược phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn của VN30-Index chưa thực sự cải thiện.

Các chuyên gia của SHS đánh giá, hợp đồng tương lai 41I1G70004 vẫn trong xu hướng điều chỉnh, với vùng kháng cự quanh 1.960 điểm và hỗ trợ gần 1.920 điểm.

Khối lượng mở (OI) của hợp đồng tháng 7 giảm mạnh xuống 24.984 hợp đồng, phản ánh nhà đầu tư tiếp tục thu hẹp vị thế khi hợp đồng chỉ còn hai phiên nữa sẽ đáo hạn. Trong khi đó, thanh khoản và vị thế nắm giữ qua đêm của hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 8/2026 đồng loạt tăng mạnh, cho thấy nhiều nhà đầu tư đang chuyển dần sang giao dịch tại hợp đồng tháng tới./.