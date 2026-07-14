Thuế - Hải quan

Nghị định số 254/2026/NĐ-CP:

Gỡ vướng mắc về lập hóa đơn điện tử cho thị trường bán lẻ và thương mại điện tử

Xuân Thu

Xuân Thu

13:41 | 14/07/2026
(TBTCO) - Nghị định số 254/2026/NĐ-CP mang lại những thay đổi căn bản trong quy định về lập hóa đơn điện tử, vừa mở đường cho các mô hình kinh doanh số phát triển bứt phá, vừa đảm bảo tính minh bạch của môi trường kinh doanh, đồng thời cũng siết chặt kỷ cương quản lý dòng chi phí kinh doanh.
aa

Mọi giao dịch kinh tế đều phải lập hóa đơn điện tử

Nguyên tắc cốt lõi xuyên suốt từ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đến Nghị định số 254/2026/NĐ-CP (Nghị định 254) là tính toàn diện trong việc kiểm soát dòng hàng hóa và dịch vụ thông qua việc sử dụng hóa đơn điện tử.

Khi thực hiện hoạt động kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán bắt buộc phải lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) để giao cho người mua. Quy định này không có ngoại lệ đối với các hoạt động thương mại thông thường nhằm đảm bảo tính liên tục của chuỗi giá trị và ngăn chặn thất thu thuế.

công chức Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn và tuyên truyền cho các hộ kinh doanh trên địa bàn Anh Đức Thanh
Cán bộ thuế hướng dẫn hộ kinh doanh lập hóa đơn điện tử theo quy định. Ảnh: Đức Thanh

Quy định mới giúp kiểm soát chặt chẽ cả các trường hợp phi thương mại. Cụ thể, theo quy định, các giao dịch không phát sinh doanh thu bằng tiền vẫn bắt buộc phải lập HĐĐT bao gồm: hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hoặc làm hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, hoặc trả thay lương cho người lao động; hàng hóa tiêu dùng nội bộ để phục vụ tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh; xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay hoặc cho mượn.

Các trường hợp đặc biệt không phải sử dụng HĐĐT quy định rõ tại Điều 7 của Nghị định 254.

Như vậy, tất cả hoạt động dịch chuyển tài sản, hàng hóa, cung cấp dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh đều phải được ghi nhận bằng HĐĐT và ghi chép sổ sách kế toán theo đúng quy định.

Cơ chế phân loại linh hoạt, gỡ điểm nghẽn cho bán lẻ trực tuyến và thương mại điện tử

Thời gian qua, một trong những điểm nghẽn lớn của hoạt động bán lẻ trực tuyến và thương mại điện tử (TMĐT) là việc thu thập thông tin khách hàng để lập hóa đơn. Nghị định 254 đã giải quyết triệt để bài toán này bằng cơ chế phân loại linh hoạt.

Trong đó, đối với trường hợp khách hàng cung cấp thông tin, nếu người mua là người tiêu dùng cá nhân tự nguyện cung cấp thông tin, trên hóa đơn phải thể hiện đầy đủ: tên, địa chỉ và số định danh cá nhân. Đối với khách hàng nước ngoài, các thông tin này được thay thế bằng số hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh và quốc tịch.

Đối với trường hợp khách hàng từ chối hoặc không cung cấp thông tin cá nhân (đặc biệt phổ biến khi “chốt đơn” trên các sàn TMĐT), người bán chỉ cần thể hiện rõ trên hóa đơn cụm từ “bán cho người tiêu dùng”.

Quy định này loại bỏ hoàn toàn rào cản hành chính, giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh số có thể xuất hóa đơn hàng loạt tự động, đẩy nhanh tốc độ vận hành đơn hàng.

Ngoài ra, đối với hóa đơn đã ghi “bán cho người tiêu dùng”, người bán vẫn có thể chủ động ghi thêm các thông tin phụ trợ như tên người nhận, địa chỉ giao hàng, số điện thoại... trên hóa đơn để làm cơ sở vận chuyển, logistics mà không sợ vi phạm quy định.

Đối với một số hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đặc thù quy định tại điểm 9 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 254, hóa đơn hoàn toàn được miễn thể hiện tên, địa chỉ, số định danh cá nhân của người mua nhằm phù hợp với thực tế kinh doanh nhanh.

Cụ thể, tại siêu thị, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, nếu người mua là cá nhân không cung cấp thông tin, trên HĐĐT không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, số định danh cá nhân và chữ ký số của người mua.

Tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, nếu khách hàng là cá nhân không cung cấp thông tin, HĐĐT không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, số định danh cá nhân và chữ ký số của người mua.

Thiết lập “bức tường” ngăn trục lợi chính sách

Dù cơ chế mở tạo điều kiện tối đa cho người kinh doanh, cơ quan quản lý cũng đưa ra chế tài nghiêm khắc và lời cảnh báo nhằm ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách.

Theo quy định mới, không phải mọi giao dịch cứ ghi “bán cho người tiêu dùng” là hợp lệ. Đơn cử, hóa đơn bán hàng với số lượng và giá trị lớn, rất lớn nhưng lại ghi “bán cho người tiêu dùng” sẽ bị phân loại là trường hợp rủi ro cao và người kinh doanh phải giải trình với cơ quan thuế.

Theo đó, việc lập hóa đơn phải căn cứ tuyệt đối vào bản chất và thực tế của giao dịch. Nếu cơ quan thuế phát hiện người mua thực chất là người kinh doanh nhưng cố tình không cung cấp thông tin để người bán ghi “bán cho người tiêu dùng” nhằm che giấu dòng tiền, hàng hóa, cả hai bên sẽ phải đối mặt với rủi ro pháp lý về hành vi trốn thuế hoặc lập hóa đơn không đầy đủ nội dung, không đúng quy định.

Nghị định 254 thiết lập một lằn ranh quản lý chi phí nghiêm ngặt. Theo đó, hóa đơn không có thông tin người mua hoặc hóa đơn xuất dưới dạng “bán cho người tiêu dùng” hoàn toàn không có giá trị để các tổ chức kinh tế, cơ quan, tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng vào mục đích hạch toán chi phí hoặc quyết toán thuế theo quy định pháp luật về thuế.

Quy định này buộc tổ chức, cá nhân kinh doanh khi đi mua hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh phải cung cấp mã số thuế và thông tin tổ chức chính xác theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc thông tin đăng ký thuế. Hóa đơn “vô danh” hoặc hóa đơn “người tiêu dùng” chỉ có giá trị chứng minh quyền sở hữu hàng hóa của cá nhân, không thể dùng để hạch toán khi xác định nghĩa vụ thuế cho bất kỳ thực thể kinh doanh nào.

Nghị định 254 mang tính hài hòa rõ nét cho người nộp thuế: một mặt “cởi trói” thủ tục cho thị trường bán lẻ và thương mại điện tử phát triển; mặt khác cũng siết chặt kỷ cương quản lý dòng chi phí kinh doanh. Các tổ chức kinh tế và hộ kinh doanh cần nắm vững các nguyên tắc này để vừa vận hành dòng chảy giao thương hàng hóa dịch vụ thuận lợi, vừa đảm bảo tuân thủ pháp luật thuế tuyệt đối.
Xuân Thu
Từ khóa:
nghị định 254 hóa đơn điện tử thương mại điện tử quản lý chi phí bán hàng hóa dịch vụ người tiêu dùng cá nhân quy định lập hóa đơn

Bài liên quan

Sẵn sàng hỗ trợ người nộp thuế cập nhật chính sách, pháp luật thuế mới

Sẵn sàng hỗ trợ người nộp thuế cập nhật chính sách, pháp luật thuế mới

Bóc trần “hệ sinh thái ma” mua bán hóa đơn trái phép

Bóc trần “hệ sinh thái ma” mua bán hóa đơn trái phép

5 tiêu chí xác định người nộp thuế có rủi ro cao trong đăng ký sử dụng hóa đơn

5 tiêu chí xác định người nộp thuế có rủi ro cao trong đăng ký sử dụng hóa đơn

Dành cho bạn

Ngày 14/7: Giá bạc nối dài đà giảm

Ngày 14/7: Giá bạc nối dài đà giảm

Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm báo cáo về phòng, chống rửa tiền

Đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm báo cáo về phòng, chống rửa tiền

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Dòng tiền vững - "bộ đệm" của doanh nghiệp trước biến động

Dòng tiền vững - "bộ đệm" của doanh nghiệp trước biến động

Hoàn thiện thể chế, tạo động lực mới cho thị trường chứng khoán

Hoàn thiện thể chế, tạo động lực mới cho thị trường chứng khoán

Đọc thêm

Cục Thuế hỏa tốc yêu cầu làm sạch mã số thuế

Cục Thuế hỏa tốc yêu cầu làm sạch mã số thuế

(TBTCO) - Cục Thuế vừa có công điện hỏa tốc gửi Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố yêu cầu triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”.
Lấy doanh nghiệp làm trung tâm để tạo động lực tăng trưởng

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm để tạo động lực tăng trưởng

(TBTCO) - Việc sửa đổi Luật Hải quan sẽ tạo bước đột phá về thể chế, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang đồng hành, phục vụ doanh nghiệp. Với định hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, dự thảo Luật quy định nhiều nội dung hướng tới tạo thuận lợi thương mại, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển mới.
Thuế tỉnh Bắc Ninh công khai thông tin 23.324 người nộp thuế ở trạng thái 03 và 06

Thuế tỉnh Bắc Ninh công khai thông tin 23.324 người nộp thuế ở trạng thái 03 và 06

(TBTCO) - Thuế tỉnh Bắc Ninh vừa thực hiện công khai thông tin 13.771 người nộp thuế có trạng thái mã số thuế 03 - người nộp thuế ngừng hoạt động và chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” và 9.553 người nộp thuế có trạng thái mã số thuế 06 - người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”.
Thuế tỉnh Ninh Bình tăng tốc chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu

Thuế tỉnh Ninh Bình tăng tốc chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu

Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Thuế tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục tăng tốc chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý thuế, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026 được giao.
Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách đạt 76% dự toán

Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách đạt 76% dự toán

(TBTCO) - Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước do Thuế tỉnh Nghệ An thực hiện ước đạt trên 16.300 tỷ đồng, đạt 76% dự toán, tăng trưởng 26,2% so với cùng kỳ thực hiện. Công tác quản lý thuế đang được Thuế tỉnh Nghệ An chuyển mạnh từ hành chính truyền thống sang quản trị thuế hiện đại.
Hải quan Việt Nam tặng quà tri ân gia đình chính sách, người có công xã Thanh Thủy, Tuyên Quang

Hải quan Việt Nam tặng quà tri ân gia đình chính sách, người có công xã Thanh Thủy, Tuyên Quang

(TBTCO) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Cục Hải quan đã trao tặng 42 phần quà tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Thanh Thủy, Tuyên Quang; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Mặt trận Vị Xuyên.
Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Hải quan 6 tháng đầu năm 2026 qua các con số

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Hải quan 6 tháng đầu năm 2026 qua các con số

(TBTCO) - Theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), số thu ngân sách của ngành Hải quan từ hoạt động xuất nhập khẩu 6 tháng đạt 264.795 tỷ đồng; phát hiện, bắt giữ và xử lý 11.418 vụ việc vi phạm; thu được 677 kg ma tuý các loại; phân luồng thông suốt 11.465.163 tờ khai xuất nhập khẩu… là những con số nổi bật trong 6 tháng đầu 2026.
Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách kéo dài ưu đãi thuế đối với xăng dầu

Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách kéo dài ưu đãi thuế đối với xăng dầu

(TBTCO) - Thực hiện Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai chính sách kéo dài ưu đãi thuế đối với xăng dầu đến hết ngày 30/9/2026, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp tiếp tục sử dụng mã VK240 khi khai báo thuế giá trị gia tăng trên hệ thống VNACCS/VCIS.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Kích hoạt tăng trưởng hai con số từ những đột phá chính sách vi mô

Kích hoạt tăng trưởng hai con số từ những đột phá chính sách vi mô

Gỡ vướng mắc về lập hóa đơn điện tử cho thị trường bán lẻ và thương mại điện tử

Gỡ vướng mắc về lập hóa đơn điện tử cho thị trường bán lẻ và thương mại điện tử

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Thuế 6 tháng đầu năm 2026 qua các con số

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Thuế 6 tháng đầu năm 2026 qua các con số

Hoa Sen ước lãi 568 tỷ đồng sau 9 tháng

Hoa Sen ước lãi 568 tỷ đồng sau 9 tháng

Hà Nội bứt phá tăng trưởng từ đầu tư, chuyển đổi số và cải cách hành chính

Hà Nội bứt phá tăng trưởng từ đầu tư, chuyển đổi số và cải cách hành chính

Vinachem mở rộng hợp tác với Pháp, thúc đẩy chuyển đổi xanh

Vinachem mở rộng hợp tác với Pháp, thúc đẩy chuyển đổi xanh

Phát hành trái phiếu bất động sản bứt tốc trong quý II/2026

Phát hành trái phiếu bất động sản bứt tốc trong quý II/2026

Làm rõ "bức tranh" tăng trưởng, quyết liệt xử lý các điểm nghẽn dân sinh

Làm rõ "bức tranh" tăng trưởng, quyết liệt xử lý các điểm nghẽn dân sinh

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay (13/7): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY vượt 101 điểm trước giờ công bố CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (13/7): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY vượt 101 điểm trước giờ công bố CPI Mỹ

Giá vàng hôm nay ngày 14/7: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước vẫn giảm sâu tới 1,6 - 1,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 14/7: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước vẫn giảm sâu tới 1,6 - 1,8 triệu đồng/lượng

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Ngày 12/7: Giá heo hơi dao động từ 61.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 12/7: Giá heo hơi dao động từ 61.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 14/7: Giá cà phê neo cao, hồ tiêu quay đầu lao dốc mạnh

Ngày 14/7: Giá cà phê neo cao, hồ tiêu quay đầu lao dốc mạnh

Ngày 13/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động