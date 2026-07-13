Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Ninh Bình tăng tốc chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
10:16 | 13/07/2026
Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Thuế tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục tăng tốc chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý thuế, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026 được giao.
aa

10/18 khoản thu đạt trên 50% dự toán

6 tháng đầu năm 2026, Thuế tỉnh Ninh Bình thu ngân sách nhà nước đạt 30.700 tỷ đồng, bằng 47% dự toán pháp lệnh, 41% dự toán phấn đấu và 96% so với cùng kỳ thực hiện.

Trong đó, thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết đạt 22.424 tỷ đồng, bằng 68,7% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt 8.076 tỷ đồng. Có 10/18 khoản thu đạt trên 50% dự toán.

Thuế tỉnh Ninh Bình tăng tốc chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu
Công chức Thuế tỉnh Ninh Bình hỗ trợ, hướng dẫn chính sách thuế cho hộ kinh doanh. Ảnh: Trường Giang

Theo đánh giá của Thuế tỉnh Ninh Bình, trong những tháng đầu năm, tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó, các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế tiếp tục được triển khai nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Những yếu tố này đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý.

Với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể công chức, người lao động, Thuế tỉnh Ninh Bình đã chủ động triển khai nhiều giải pháp quản lý thuế đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn 8/18 khoản thu chưa đạt tiến độ dự toán, bao gồm: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương; thu thuế bảo vệ môi trường; thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tiền thuê đất - thuê mặt nước; thu tiền sử dụng khu vực biển; thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản và thu tiền sử dụng đất.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Ninh Bình cho rằng, việc nhận diện rõ các khoản thu chưa đạt tiến độ giúp đơn vị chủ động tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và chính quyền địa phương để khai thác hiệu quả nguồn thu trong thời gian tới.

Nỗ lực hoàn thành cao nhất dự toán thu

Tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2028. Theo đó, việc tự cân đối thu - chi ngân sách là một trong những tiêu chí quan trọng cần hoàn thành. Ninh Bình đang mở rộng quy mô kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn thu, quản lý chặt chẽ các khoản thu phát sinh và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính công.

Để đáp ứng mục tiêu của tỉnh đề ra, việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách giữ vai trò rất quan trọng. Trưởng Thuế tỉnh Ninh Bình Nguyễn Đình Đức yêu cầu đơn vị tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Bộ Tài chính giao và hoàn thành ở mức cao nhất dự toán HĐND, UBND tỉnh giao.

“Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu quả”, Thuế tỉnh Ninh Bình thể hiện quyết tâm chính trị cao, đồng lòng vượt qua thách thức, khai thác tốt các nguồn thu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh”.

- Trưởng Thuế tỉnh Ninh Bình Nguyễn Đình Đức

Toàn đơn vị cần đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy chuyển đổi số là động lực cốt lõi để nâng cao hiệu quả quản lý thuế; triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế và nâng cao hiệu quả quản lý hóa đơn điện tử.

Đồng thời, tập trung rà soát từng khu vực, từng sắc thuế, từng khoản thu phát sinh trên địa bàn để có giải pháp quản lý phù hợp. Trong đó, trọng tâm là quản lý tốt nguồn thu từ khu vực doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hoạt động thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản, tài nguyên khoáng sản, dịch vụ lưu trú, ăn uống và các hoạt động kinh doanh gắn với du lịch.

Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Việc chuyển đổi số trong quản lý thuế, khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử, dữ liệu kê khai và các nguồn thông tin liên quan sẽ giúp cơ quan thuế theo dõi sát hơn hoạt động sản xuất, kinh doanh, kịp thời phát hiện các khoản thu còn thất thoát.

Ngoài ra, Trưởng Thuế tỉnh Ninh Bình yêu cầu toàn đơn vị cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm và hiện đại./.

Văn Tuấn
Từ khóa:
Thuế tỉnh Ninh Bình chuyển đổi số làm sạch dữ liệu quản lý thuế thu ngân sách nhà nước cải cách thủ tục hành chính

Bài liên quan

Hành trình tái thiết “bộ máy khổng lồ” và dấu ấn đột phá của Bộ Tài chính

Hành trình tái thiết “bộ máy khổng lồ” và dấu ấn đột phá của Bộ Tài chính

Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách đạt 76% dự toán

Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách đạt 76% dự toán

Quảng Ninh xây dựng cộng đồng doanh nghiệp bền vững

Quảng Ninh xây dựng cộng đồng doanh nghiệp bền vững

Dành cho bạn

Bóc trần “hệ sinh thái ma” mua bán hóa đơn trái phép

Bóc trần “hệ sinh thái ma” mua bán hóa đơn trái phép

LPBank lập "cú đúp" tại HR Asia 2026: Khi chiến lược phát triển con người trở thành lợi thế cạnh tranh

LPBank lập "cú đúp" tại HR Asia 2026: Khi chiến lược phát triển con người trở thành lợi thế cạnh tranh

Ngày 13/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/7: Giá heo hơi ở một số tỉnh miền Bắc và miền Trung tăng

Ngày 13/7: Giá heo hơi ở một số tỉnh miền Bắc và miền Trung tăng

Ngày 13/7: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 13/7: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Hà Nội hoàn thiện hành lang pháp lý, đưa Luật Thủ đô 2026 sớm vào cuộc sống

Hà Nội hoàn thiện hành lang pháp lý, đưa Luật Thủ đô 2026 sớm vào cuộc sống

Đọc thêm

Hải quan Việt Nam tặng quà tri ân gia đình chính sách, người có công xã Thanh Thủy, Tuyên Quang

Hải quan Việt Nam tặng quà tri ân gia đình chính sách, người có công xã Thanh Thủy, Tuyên Quang

(TBTCO) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Cục Hải quan đã trao tặng 42 phần quà tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Thanh Thủy, Tuyên Quang; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Mặt trận Vị Xuyên.
Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Hải quan 6 tháng đầu năm 2026 qua các con số

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Hải quan 6 tháng đầu năm 2026 qua các con số

(TBTCO) - Theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), số thu ngân sách của ngành Hải quan từ hoạt động xuất nhập khẩu 6 tháng đạt 264.795 tỷ đồng; phát hiện, bắt giữ và xử lý 11.418 vụ việc vi phạm; thu được 677 kg ma tuý các loại; phân luồng thông suốt 11.465.163 tờ khai xuất nhập khẩu… là những con số nổi bật trong 6 tháng đầu 2026.
Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách kéo dài ưu đãi thuế đối với xăng dầu

Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách kéo dài ưu đãi thuế đối với xăng dầu

(TBTCO) - Thực hiện Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai chính sách kéo dài ưu đãi thuế đối với xăng dầu đến hết ngày 30/9/2026, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp tiếp tục sử dụng mã VK240 khi khai báo thuế giá trị gia tăng trên hệ thống VNACCS/VCIS.
Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 6 tháng đạt hơn 58% dự toán

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 6 tháng đạt hơn 58% dự toán

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Tuyên Quang, tổng thu nội địa 6 tháng năm 2026 do đơn vị thực hiện được 4.045,5 tỷ đồng, đạt 58,7% dự toán, tăng 39,3% so với cùng kỳ.
Thuế TP. Hải Phòng ứng dụng công nghệ số, tăng hiệu quả kiểm tra thuế

Thuế TP. Hải Phòng ứng dụng công nghệ số, tăng hiệu quả kiểm tra thuế

(TBTCO) - Bám sát chủ trương chuyển đổi số quốc gia và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế về hiện đại hóa công tác quản lý thuế, trong 6 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Hải Phòng đã tập trung triển khai các giải pháp xây dựng hệ sinh thái ứng dụng số phục vụ hiệu quả công tác kiểm tra, đồng thời chủ động xây dựng, triển khai các chuyên đề trọng điểm đối với những lĩnh vực, nhóm người nộp thuế có rủi ro cao.
Infographics: Hoàn thuế giá trị gia tăng 6 tháng đạt 78.860 tỷ đồng

Infographics: Hoàn thuế giá trị gia tăng 6 tháng đạt 78.860 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Cục Thuế, tính đến hết ngày 21/6/2026, cơ quan thuế đã ban hành 8.603 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 78.860 tỷ đồng, bằng 46% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2026 đã được Quốc hội thông qua.
Từ 13/7, doanh nghiệp phải khai đúng mã khi xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Từ 13/7, doanh nghiệp phải khai đúng mã khi xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

(TBTCO) - Từ ngày 13/7/2026, doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất nhập khẩu đối với sản phẩm mật mã dân sự thuộc diện quản lý theo giấy phép phải khai đúng chỉ tiêu “Mã văn bản pháp quy khác” theo quy định mới. Việc khai sai hoặc khai thiếu có thể phải sửa đổi, bổ sung tờ khai và bị xem xét kiểm tra sau thông quan.
Thuế TP. Huế thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 6.700 tỷ đồng

Thuế TP. Huế thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 6.700 tỷ đồng

(TBTCO) - Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Huế thu ngân sách trên địa bàn thành phố được 6.778 tỷ đồng, đạt 47,1% dự toán và bằng 100,3% so cùng kỳ năm 2025.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thuế tỉnh Bắc Ninh công khai thông tin 23.324 người nộp thuế ở trạng thái 03 và 06

Thuế tỉnh Bắc Ninh công khai thông tin 23.324 người nộp thuế ở trạng thái 03 và 06

SHS ba năm liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”: Con người là nền tảng của chiến lược phát triển bền vững

SHS ba năm liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”: Con người là nền tảng của chiến lược phát triển bền vững

Thuế tỉnh Ninh Bình tăng tốc chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu

Thuế tỉnh Ninh Bình tăng tốc chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu

Hành trình tái thiết “bộ máy khổng lồ” và dấu ấn đột phá của Bộ Tài chính

Hành trình tái thiết “bộ máy khổng lồ” và dấu ấn đột phá của Bộ Tài chính

Ngày 13/7: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đi xuống

Ngày 13/7: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đi xuống

Tỷ giá USD hôm nay (13/7): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY vượt 101 điểm trước giờ công bố CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (13/7): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY vượt 101 điểm trước giờ công bố CPI Mỹ

Công ty chứng khoán chạy đua tăng vốn, chuẩn bị cho "sân chơi" mới

Công ty chứng khoán chạy đua tăng vốn, chuẩn bị cho "sân chơi" mới

Ngày 13/7: Giá cà phê liên tục biến động, hồ tiêu tăng mạnh

Ngày 13/7: Giá cà phê liên tục biến động, hồ tiêu tăng mạnh

Ngày 11/7: Giá cà phê đảo chiều tăng sốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 11/7: Giá cà phê đảo chiều tăng sốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 11/7: Vàng thế giới giữ trên 4.120 USD/ounce, vàng trong nước tăng tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 11/7: Vàng thế giới giữ trên 4.120 USD/ounce, vàng trong nước tăng tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Tỷ giá USD hôm nay (11/7): Tỷ giá trung tâm nối dài chuỗi tăng, chờ CPI Mỹ tháng 6 phát tín hiệu cho Fed

Tỷ giá USD hôm nay (11/7): Tỷ giá trung tâm nối dài chuỗi tăng, chờ CPI Mỹ tháng 6 phát tín hiệu cho Fed

Ngày 12/7: Giá heo hơi dao động từ 61.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 12/7: Giá heo hơi dao động từ 61.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 12/7: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 12/7: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu đi ngang

Chứng khoán tuần mới (13/7-17/7): Dòng tiền rơi vào vùng trũng, thị trường chờ chất xúc tác mới

Chứng khoán tuần mới (13/7-17/7): Dòng tiền rơi vào vùng trũng, thị trường chờ chất xúc tác mới

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 6 tháng đầu năm 2026

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính 6 tháng đầu năm 2026