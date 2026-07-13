Thuế tỉnh Ninh Bình tăng tốc chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu

10/18 khoản thu đạt trên 50% dự toán

6 tháng đầu năm 2026, Thuế tỉnh Ninh Bình thu ngân sách nhà nước đạt 30.700 tỷ đồng, bằng 47% dự toán pháp lệnh, 41% dự toán phấn đấu và 96% so với cùng kỳ thực hiện.

Trong đó, thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết đạt 22.424 tỷ đồng, bằng 68,7% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt 8.076 tỷ đồng. Có 10/18 khoản thu đạt trên 50% dự toán.

Công chức Thuế tỉnh Ninh Bình hỗ trợ, hướng dẫn chính sách thuế cho hộ kinh doanh. Ảnh: Trường Giang

Theo đánh giá của Thuế tỉnh Ninh Bình, trong những tháng đầu năm, tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó, các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế tiếp tục được triển khai nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Những yếu tố này đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý.

Với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể công chức, người lao động, Thuế tỉnh Ninh Bình đã chủ động triển khai nhiều giải pháp quản lý thuế đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn 8/18 khoản thu chưa đạt tiến độ dự toán, bao gồm: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương; thu thuế bảo vệ môi trường; thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tiền thuê đất - thuê mặt nước; thu tiền sử dụng khu vực biển; thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản và thu tiền sử dụng đất.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Ninh Bình cho rằng, việc nhận diện rõ các khoản thu chưa đạt tiến độ giúp đơn vị chủ động tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và chính quyền địa phương để khai thác hiệu quả nguồn thu trong thời gian tới.

Nỗ lực hoàn thành cao nhất dự toán thu

Tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2028. Theo đó, việc tự cân đối thu - chi ngân sách là một trong những tiêu chí quan trọng cần hoàn thành. Ninh Bình đang mở rộng quy mô kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn thu, quản lý chặt chẽ các khoản thu phát sinh và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính công.

Để đáp ứng mục tiêu của tỉnh đề ra, việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách giữ vai trò rất quan trọng. Trưởng Thuế tỉnh Ninh Bình Nguyễn Đình Đức yêu cầu đơn vị tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Bộ Tài chính giao và hoàn thành ở mức cao nhất dự toán HĐND, UBND tỉnh giao.

“Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu quả”, Thuế tỉnh Ninh Bình thể hiện quyết tâm chính trị cao, đồng lòng vượt qua thách thức, khai thác tốt các nguồn thu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh”. - Trưởng Thuế tỉnh Ninh Bình Nguyễn Đình Đức

Toàn đơn vị cần đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy chuyển đổi số là động lực cốt lõi để nâng cao hiệu quả quản lý thuế; triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế và nâng cao hiệu quả quản lý hóa đơn điện tử.

Đồng thời, tập trung rà soát từng khu vực, từng sắc thuế, từng khoản thu phát sinh trên địa bàn để có giải pháp quản lý phù hợp. Trong đó, trọng tâm là quản lý tốt nguồn thu từ khu vực doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hoạt động thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản, tài nguyên khoáng sản, dịch vụ lưu trú, ăn uống và các hoạt động kinh doanh gắn với du lịch.

Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Việc chuyển đổi số trong quản lý thuế, khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử, dữ liệu kê khai và các nguồn thông tin liên quan sẽ giúp cơ quan thuế theo dõi sát hơn hoạt động sản xuất, kinh doanh, kịp thời phát hiện các khoản thu còn thất thoát.

Ngoài ra, Trưởng Thuế tỉnh Ninh Bình yêu cầu toàn đơn vị cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm và hiện đại./.