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Ngày 13/7: Giá heo hơi ở một số tỉnh miền Bắc và miền Trung tăng

06:28 | 13/07/2026
Giá heo hơi hôm nay (13/7) xuất hiện đợt tăng giá tại một số địa phương thuộc miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam tiếp tục duy trì ổn định. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 61.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.
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Ngày 13/7: Giá heo hơi ở một số tỉnh miền Bắc và miền Trung tăng
Giá heo hơi hôm nay xuất hiện đợt tăng giá tại một số địa phương thuộc miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg tại Hà Nội, Ninh Bình và Hưng Yên, trong khi các địa phương còn lại giữ nguyên so với hôm trước.

Cụ thể, Hà Nội và Hưng Yên cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 67.000 đồng/kg, trở thành hai địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước. Ninh Bình cũng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 66.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Điện Biên và Ninh Bình cùng giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ và Sơn La tiếp tục giữ mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 65.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg tại Khánh Hòa và Lâm Đồng, các địa phương còn lại đi ngang.

Cụ thể, Khánh Hòa tăng 1.000 đồng/kg lên 62.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tăng 1.000 đồng/kg lên 63.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục giữ mức 65.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Hà Tĩnh và Quảng Trị duy trì mức 64.000 đồng/kg.

Huế, Quảng Ngãi và Lâm Đồng cùng giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg. Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng đạt 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 62.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận điều chỉnh mới, thị trường tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang tại tất cả địa phương được khảo sát.

Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ mức 63.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg. Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau tiếp tục giữ mức 61.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 61.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tăng cục bộ tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên khi Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng tăng 1.000 đồng/kg, trong khi miền Nam tiếp tục ổn định.

Hiện mức giá cao nhất cả nước là 67.000 đồng/kg tại Hà Nội và Hưng Yên, còn mức thấp nhất 61.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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