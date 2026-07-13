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Ngày 13/7: Giá cà phê liên tục biến động, hồ tiêu tăng mạnh

06:39 | 13/07/2026
Giá cà phê khép lại tuần qua với mức tăng mạnh dù liên tục đảo chiều giữa các phiên. Trong khi đó, giá tiêu tăng 4.000 - 6.000 đồng/kg, lên 138.000 - 141.000 đồng/kg.
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Giá cà phê thế giới khép lại tuần qua với mức tăng mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê tăng tuần thứ ba liên tiếp

Kết thúc tuần qua, giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 94.700 - 95.300 đồng/kg, tăng 2.300 - 2.400 đồng/kg so với cuối tuần trước, đánh dấu tuần tăng giá thứ ba liên tiếp của thị trường cà phê nội địa.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất khi tăng 2.300 đồng/kg trong tuần, lên mức 95.300 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng 2.400 đồng/kg, hiện được giao dịch ở mức 95.200 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng cũng tăng 2.400 đồng/kg, lên 94.700 đồng/kg, song vẫn là địa phương có giá thu mua thấp nhất khu vực Tây Nguyên.

Dù chốt tuần ở vùng giá cao hơn, thị trường nội địa đã trải qua nhiều phiên biến động mạnh khi có thời điểm giá cà phê vượt 98.000 đồng/kg trước khi nhanh chóng điều chỉnh giảm trở lại.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 9/2026 chốt tuần ở mức 3.852 USD/tấn, tăng 136 USD/tấn, tương đương 3,7% so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 140 USD/tấn, tương đương 3,8%, lên 3.819 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 tăng mạnh 33,1 US cent/pound, tương đương 11%, lên mức 334,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 29,7 US cent/pound, đạt 316 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước tăng 6.000 đồng/kg sau một tuần

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Giá tiêu tuần qua tăng mạnh. Ảnh minh họa

Khép lại tuần qua, thị trường hồ tiêu trong nước tăng khá mạnh tại các vùng nguyên liệu trọng điểm. Theo khảo sát, giá thu mua hiện dao động trong khoảng 138.000 - 141.000 đồng/kg, tăng từ 4.000 - 6.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức tăng mạnh nhất khi giá thu mua tăng thêm 6.000 đồng/kg, lên 141.000 đồng/kg, đồng thời giữ vị trí cao nhất cả nước. Đắk Lắk tăng 5.000 đồng/kg, đạt 140.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu cũng tăng 5.000 đồng/kg lên 139.000 đồng/kg.

Đồng Nai tăng 5.000 đồng/kg và Gia Lai tăng 4.000 đồng/kg, cùng được thu mua ở mức 138.000 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy thị trường nội địa đã có tuần phục hồi khá tích cực sau giai đoạn giao dịch trầm lắng trước đó, khi lực mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu gia tăng trong bối cảnh nguồn cung trong dân không còn dồi dào.

Trái ngược với xu hướng tăng của thị trường trong nước, giá tiêu xuất khẩu trong tuần qua lại đồng loạt điều chỉnh giảm.

Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam giảm khoảng 4%, tương đương 250 USD/tấn, xuống còn 5.850 - 5.950 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh hơn, mất tới 800 USD/tấn, xuống còn 8.200 USD/tấn, tương đương mức giảm gần 9% chỉ trong một tuần.

Giá tiêu đen Indonesia cũng giảm 55 USD/tấn, xuống còn 7.079 USD/tấn. Giá tiêu trắng Muntok giảm cùng mức 55 USD/tấn, còn 9.198 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục ổn định ở mức 5.900 USD/tấn. Malaysia vẫn duy trì mức giá 9.350 USD/tấn đối với tiêu đen và 12.250 USD/tấn đối với tiêu trắng./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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