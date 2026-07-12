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Ngày 12/7: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục biến động

10:36 | 12/07/2026
Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục biến động. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hôm nay niêm yết ở mức 2.260.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.330.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,25%.
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Ngày 12/7: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục biến động
Ảnh minh họa

Giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hôm nay niêm yết ở mức 2.260.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.330.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.260.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.330.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.260.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.659.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 60.266.516 đồng/lượng (mua vào) và 62.133.178 đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 59,8650 USD/ounce, giảm 0,25% so với ngày 10/7, giảm 4,10% so với tuần trước và giảm 6,07% so với cùng kỳ tháng trước.

Ngày 12/7: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục biến động

Trong nhiều phiên gần đây, bạc giao dịch chủ yếu trong vùng 57,47 - 60 USD/ounce. Theo giới phân tích, việc giá bạc liên tục biến động nhưng lực cầu trên thị trường vẫn khá ổn định. Nhà đầu tư vẫn duy trì sự quan tâm đối với kim loại quý này trong bối cảnh triển vọng lãi suất của Mỹ đang có nhiều thay đổi.

Bên cạnh vai trò là tài sản phòng ngừa rủi ro, bạc còn được hưởng lợi từ nhu cầu sử dụng trong sản xuất pin năng lượng mặt trời, thiết bị điện tử, ô tô điện và nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao.

Ông Christopher Lewis - chuyên gia phân tích thị trường kim loại quý, cho biết bạc tiếp tục là một trong những mặt hàng có mức biến động lớn nhất trên thị trường tài chính. Theo ông, việc hàng loạt ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng bị xuyên thủng trong thời gian qua khiến giá bạc phản ứng mạnh hơn với các dữ liệu kinh tế vĩ mô, nhất là lạm phát, thị trường lao động và định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chuyên gia này cảnh báo, nếu giá bạc giảm xuống dưới mốc 57 USD/ounce, áp lực bán có thể gia tăng, kéo giá lùi về khu vực 50 USD/ounce. Trong khi đó, các nhịp phục hồi hiện nay chủ yếu mang tính kỹ thuật sau giai đoạn điều chỉnh trước đó, do đó nhà đầu tư cần theo dõi sát các tín hiệu mới của thị trường thay vì kỳ vọng giá sẽ duy trì đà tăng liên tục.

Theo ông Christopher Lewis, vùng 50 USD/ounce vẫn được xem là ngưỡng hỗ trợ dài hạn quan trọng và có thể trở thành vùng tích lũy hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dài hạn nếu thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh sâu./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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