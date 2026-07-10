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Giá vàng hôm nay ngày 10/7: Vàng thế giới tăng lên 4.125 USD/ounce, vàng trong nước biến động trái chiều

Thu Hương

Thu Hương

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06:40 | 10/07/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.125 USD/ounce, tăng hơn 50 USD so với hôm qua. Trong nước, giá vàng miếng đồng loạt tăng trong khi giá vàng nhẫn ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các thương hiệu.
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Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay giao dịch quanh mức 4.125 USD/ounce, tăng khoảng 50,78 USD/ounce, tương đương 1,25% so với 24 giờ trước.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,6 triệu đồng/lượng. Với giá vàng miếng trong nước đang được niêm yết quanh 149 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ở mức khoảng 17,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 10/7: Vàng thế giới tăng lên 4.125 USD/ounce, vàng trong nước biến động trái chiều
Giá vàng thế giới ghi nhận tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Giá vàng thế giới phục hồi sau nhịp điều chỉnh trước đó, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, góp phần duy trì đà tăng của giá dầu, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD. Trong phiên, giá vàng dao động trong vùng 4.053,6 - 4.121 USD/ounce, lấy lại mốc 4.100 USD/ounce nhưng vẫn thấp hơn vùng kháng cự 4.162 - 4.214 USD/ounce.

Diễn biến của kim loại quý tiếp tục chịu tác động từ các dữ liệu kinh tế Mỹ và định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Báo cáo việc làm tháng 6 cho thấy nền kinh tế tạo thêm 57.000 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp giữ ở 4,2%, trong khi số liệu của hai tháng trước được điều chỉnh giảm tổng cộng 74.000 việc làm. Những thông tin này từng hỗ trợ giá vàng khi làm giảm kỳ vọng Fed sẽ sớm tiếp tục tăng lãi suất.

Tuy nhiên, biên bản cuộc họp Fed công bố sau đó cho thấy các nhà hoạch định chính sách vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về lộ trình lãi suất và tiếp tục bày tỏ lo ngại đối với áp lực lạm phát. Hiện lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,579%, còn chỉ số DXY ở gần 100,96 điểm, qua đó tiếp tục tạo sức ép lên giá vàng.

Theo ông Sam Whitehead - Chuyên gia của Invesco, giá vàng đã giảm 14,1% trong quý II/2026, xóa gần hết mức tăng của quý I. Dù vậy, diễn biến của vàng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào cách Fed ứng phó với lạm phát cũng như xu hướng của đồng USD.

Theo ông, lãi suất duy trì ở mức cao và đồng USD mạnh thường là những yếu tố không thuận lợi đối với vàng do làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi và khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 9/7, giá vàng trong nước được các doanh nghiệp điều chỉnh theo nhiều chiều, trong đó giá vàng miếng đồng loạt tăng, còn giá vàng nhẫn biến động tùy từng thương hiệu.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lên 146 - 149 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 144,6 - 149 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch lên 145,3 - 149 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các thương hiệu. DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán, đưa giá giao dịch về 144,5 - 148,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 144,6 - 148,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giữ nguyên giá mua và tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn lên 145 - 148,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 144,6 - 148,6 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 145 - 148,5 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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