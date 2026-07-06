Giá vàng hôm nay ngày 6/7: Vàng thế giới neo quanh 4.175 USD/ounce, vàng miếng giữ mốc 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 4.175 USD/ounce, gần như đi ngang so với cùng thời điểm sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 133,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng duy trì ổn định sau khi tăng mạnh vào cuối phiên giao dịch ngày thứ Sáu nhờ báo cáo việc làm của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, qua đó gây áp lực lên đồng USD và hỗ trợ kim loại quý. Trong phiên, giá vàng dao động từ 4.120,5 USD/ounce đến 4.196,1 USD/ounce, vẫn dưới ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp, đồng USD tiếp tục suy yếu trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,5%. Điều này làm giảm áp lực để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong ngắn hạn, dù thị trường vẫn để ngỏ khả năng có thêm một đợt tăng lãi suất vào cuối năm.

Trong khi đó, căng thẳng tại eo biển Hormuz tạm thời lắng dịu khi hoạt động vận chuyển dầu dần bình thường trở lại. Giá dầu WTI hiện ở khoảng 68,73 USD/thùng và dầu Brent quanh 72,02 USD/thùng, khiến tác động từ yếu tố năng lượng giảm bớt. Vì vậy, diễn biến giá vàng hiện chủ yếu chịu ảnh hưởng từ đồng USD và kỳ vọng lãi suất.

Theo ông Willem Sels - Giám đốc Đầu tư Toàn cầu của HSBC, và bà Lucia Ku - Trưởng bộ phận Phân tích Tài sản Toàn cầu của HSBC, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn là yếu tố chi phối chính đối với giá vàng. Hai chuyên gia nhận định giá vàng có thể tiếp tục ổn định trong ngắn hạn, nhưng sẽ được hỗ trợ trong trung hạn nhờ nhu cầu đa dạng hóa danh mục, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và dòng vốn vào các quỹ ETF. HSBC cũng dự báo giá vàng còn dư địa tăng vào cuối năm nay.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 5/7, giá vàng trong nước đi ngang tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giữ nguyên giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, tiếp tục giao dịch ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng không điều chỉnh giá ở cả hai chiều, niêm yết 147,5 - 151,4 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giữ nguyên giá mua vào và bán ra, giao dịch ở mức 148 - 151,4 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, giá vàng cũng không ghi nhận biến động. DOJI và PNJ giữ nguyên giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, giao dịch ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu không điều chỉnh giá ở cả hai chiều, niêm yết 147,5 - 151 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giữ nguyên giá mua vào và bán ra ở mức 148 - 151 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng không thay đổi giá ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 147,5 - 151 triệu đồng/lượng.