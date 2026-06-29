Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 4.066 USD/ounce, giảm 15 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh sau khi liên tiếp đánh mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu mốc 4.000 USD/ounce bị xuyên thủng, kim loại quý có thể thiếu các vùng hỗ trợ kỹ thuật đáng kể trong ngắn hạn.

Diễn biến giá vàng thế giới tính đến 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Trong bối cảnh đó, nhiều tổ chức tài chính đã điều chỉnh giảm dự báo giá vàng. Nhóm phân tích của Ngân hàng ING (Hà Lan) hạ dự báo giá vàng bình quân xuống còn 4.300 USD/ounce trong quý III và 4.600 USD/ounce trong quý IV, thấp hơn so với các mức dự báo trước đó là 4.850 USD và 5.000 USD/ounce.

Tương tự, theo Kitco News, Citigroup cũng hạ mục tiêu giá vàng trong 3 tháng tới từ 4.300 USD xuống 4.000 USD/ounce. Nhóm phân tích này cho rằng giá vàng đang chịu sức ép từ lợi suất thực duy trì ở mức cao, đồng USD mạnh lên, trong khi nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương và dòng vốn vào các quỹ ETF vàng có dấu hiệu chậm lại.

Dù vậy, Citigroup vẫn giữ nguyên triển vọng dài hạn khi tiếp tục dự báo giá vàng có thể đạt 4.500 USD/ounce trong vòng 6 - 12 tháng tới nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuyển sang chính sách tiền tệ nới lỏng hoặc căng thẳng địa chính trị leo thang.

Trong ngắn hạn, giá vàng vẫn chịu áp lực từ diễn biến tăng của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và sức mạnh của đồng USD. Bên cạnh đó, kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì lập trường ưu tiên kiểm soát lạm phát, cùng với đà tăng trưởng của kinh tế Mỹ nhờ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), đang góp phần thu hút dòng vốn vào các tài sản định giá bằng USD, qua đó tạo thêm sức ép đối với kim loại quý.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 28/6, giá vàng trong nước được giữ nguyên tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI và PNJ cùng niêm yết ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 144,3 - 148,5 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết 145,3 - 148,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải duy trì mức giá 145 - 148,5 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, giá cũng không ghi nhận biến động so với phiên trước. DOJI và PNJ cùng giao dịch ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết 144,3 - 148 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng và Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch 145 - 148 triệu đồng/lượng.