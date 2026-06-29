Thị trường

Ngày 29/6: Giá cao su thế giới tiếp nối đà giảm

07:43 | 29/06/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (29/6) đồng loạt giảm mạnh trên các sàn TOCOM, SHFE và SICOM do áp lực từ nguồn cung gia tăng cùng sự suy yếu của giá dầu thô. Trái ngược với xu hướng thế giới, giá thu mua cao su trong nước vẫn được các doanh nghiệp giữ ở mức bình ổn.
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Ngày 29/6: Giá cao su thế giới tiếp nối đà giảm
Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt giảm mạnh. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn Tocom Tokyo - Nhật Bản tiếp tục giảm mạnh tại các kỳ hạn. Cụ thể, tại hợp đồng tháng 7/2026 giảm 11,10 Yên/kg (- 2,76%), về mức 402,30 Yên/kg; kỳ hạn tháng 8/2026 giảm 13,20 Yên/kg (- 3,28%), xuống mức 402,30 Yên/kg; hợp đồng tháng 9/2026 2026 giảm 12,20 Yên/kg (- 3,01%), về mức 405,50 Yên/kg.

Trên sàn SHFE Thượng Hải - Trung Quốc , giá cao su tự nhiên vẫn tiếp tục giảm tại các kỳ giao hàng. Cụ thể, hợp đồng tháng 7/2026 giảm 170 Nhân dân tệ/tấn (- 1,02%), xuống mức 16.460 NDT/tấn; kỳ hạn tháng 8/2026 giảm 75 Nhân dân tệ/tấn (- 0,45%), xuống mức 16.515 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 9/2026 giảm 70 Nhân dân tệ/tấn (- 0,42%), về mức 16.545 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 cũng giảm mạnh 6,9%, xuống còn 207,5 US cent/kg, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước triển vọng tiêu thụ năng lượng và nguyên liệu thô.

Song song với yếu tố nguồn cung, giá cao su còn chịu sức ép từ diễn biến tiêu cực của thị trường năng lượng. Giá dầu thế giới tiếp tục giảm về vùng thấp nhất kể từ trước thời điểm xung đột Iran – Israel bùng phát, khi thị trường kỳ vọng nguồn cung từ Trung Đông sẽ gia tăng trong thời gian tới.

Diễn biến này có tác động trực tiếp đến cao su tự nhiên, do sản phẩm này cạnh tranh với cao su tổng hợp sản xuất từ dầu mỏ. Khi giá dầu giảm, chi phí sản xuất cao su tổng hợp hạ xuống, làm gia tăng sức ép cạnh tranh lên cao su tự nhiên.

Theo các nhà phân tích, thị trường cao su đang bị chi phối đồng thời bởi ba yếu tố: nguồn cung gia tăng, đồng USD mạnh và giá dầu suy yếu. Trong ngắn hạn, các biến động từ xuất khẩu Thái Lan và xu hướng năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt chính đối với giá cao su.

Giá cao su trong nước

Trái ngược với những biến động mạnh trên sàn quốc tế, giá thu mua mủ cao su tại Việt Nam trong ngày 28/6 vẫn giữ mức ổn định.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Nhìn chung, sự ổn định của thị trường nội địa cho thấy nhu cầu nguyên liệu của các nhà máy chế biến trong nước vẫn duy trì ở mức cân bằng, ít chịu tác động tức thì từ tâm lý bán tháo trên các sàn giao dịch kỳ hạn quốc tế./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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