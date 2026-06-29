Ngày 29/6: Giá heo hơi tại nhiều nơi ở miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ tại một số địa phương miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm tại một số địa phương, trong khi các tỉnh còn lại giữ giá ổn định. Cụ thể, các địa phương gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên và Phú Thọ cùng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi tại các khu vực này xuống mức 66.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, nhóm địa phương có giá cao nhất khu vực ở mức 67.000 đồng/kg gồm Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên.

Bên cạnh đó, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu và Sơn La tiếp tục duy trì mức 66.000 đồng/kg sau khi không ghi nhận biến động mới.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 66.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương, trong khi phần lớn thị trường tiếp tục giữ ổn định.

Cụ thể, Thanh Hóa giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg. Gia Lai và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi tại hai địa phương này xuống mức 62.000 đồng/kg.

Sau biến động, mức giá cao nhất khu vực 66.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thanh Hóa và Nghệ An.

Các địa phương Hà Tĩnh tiếp tục giữ mức 65.000 đồng/kg, Quảng Trị duy trì mức 64.000 đồng/kg. Nhóm địa phương Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng cùng giữ mức 62.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 62.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không biến động, thị trường duy trì trạng thái đi ngang. Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực với mức 63.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau cùng duy trì mức 61.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Các địa phương gồm TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 61.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm nhẹ tại một số địa phương miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam tiếp tục ổn định. Thị trường vẫn duy trì sự phân hóa giữa các khu vực, với mức giá cao nhất 67.000 đồng/kg tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên, còn mức thấp nhất 61.000 đồng/kg tại Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau./.