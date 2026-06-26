Đầu tư

Chủ tịch Tập đoàn APEC: mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành " UAE - Dubai 2.0" của Đông Nam Á

Sơn Thuận

Sơn Thuận

12:42 | 26/06/2026
(TBTCO) - Ông Nguyễn Đỗ Lăng - Chủ tịch Tập đoàn APEC đề xuất tỉnh Đắk Lắk thành lập khu kinh tế số tri thức tự do để đột phá phát triển, đồng thời có cơ chế ưu đãi đặc biệt về thủ tục để thu hút nhà đầu tư.
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Đắk Lắk - Vươn mình cùng đất nước Tư duy mới, tầm nhìn mới trong phát triển kinh tế tỉnh Đắk Lắk

Sáng 26/6, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững. Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, đưa Đắk Lắk phát triển nhanh, xanh và bền vững, tỉnh không thể tiếp tục dựa vào mô hình phát triển cũ.

Chủ tịch Tập đoàn APEC: mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành
Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại hội thảo.

Câu trả lời không nằm ở việc khai thác tài nguyên thô sơ hoặc lao động giá rẻ, mà nằm ở hàm lượng chất xám, ở năng lực ứng dụng khoa học công nghệ, ở tốc độ chuyển đổi số và đặc biệt là sức mạnh nội sinh, năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh.

Thời gian qua, tỉnh đã tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng số, xây dựng chính quyền số và ban hành nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp địa phương đã chủ động áp dụng thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và tự động hóa sản xuất.

Song Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc ứng dụng công nghệ vẫn còn mang tính đơn lẻ, cục bộ, chưa tạo thành một hệ sinh thái gắn kết chặt chẽ.

Chủ tịch Tập đoàn APEC: mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tham quan các gian hàng công nghệ, chuyển đổi số tại hội thảo.

Do đó, thông qua hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk mong muốn và yêu cầu các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp trong tỉnh phải nhận thức sâu sắc ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là sự lựa chọn, mà là điều kiện sống còn, là cơ hội “nghìn năm có một” để bứt phá, nâng cao năng suất, giảm chi phí và nâng tầm vị thế cạnh tranh.

Các doanh nghiệp lớn phải đi đầu, dẫn dắt; các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải chủ động, linh hoạt thích ứng, không được băn khoăn, không được chậm trễ.

Tại hội thảo, TS. Nguyễn Quang Nam - Trưởng khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh đề xuất địa phương thực hiện mô hình một tỉnh mới - hai vùng sinh thái - một nền tảng dữ liệu - nhiều chuỗi giá trị thông minh

Trong khi đó, ông Nguyễn Tử Quảng - Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ BKAV, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm Việt Nam VINASA chia sẻ, từ việc khảo sát thực tế tại các xã, phường tại tỉnh Đắk Lắk, các cán bộ đang phải sử dụng nhiều phần mềm, nhưng lại sử dụng chung một mật khẩu nguy cơ mất an toàn về bảo mật.

Do đó, ông Quảng đề xuất sử dụng một phần mềm dữ liệu chung; không gian làm việc số thống nhất toàn tỉnh, nơi cán bộ xã có thể khai thác ngay, không cần đầu tư mới. Ông Quảng đề xuất tỉnh cần làm ngay việc này và cam kết sẽ đồng hành cùng tỉnh trong quá trình thực hiện.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Đỗ Lăng - Chủ tịch Tập đoàn APEC mạnh dạn đề xuất Đắk Lắk không tiếp cận chuyển đổi số như một chương trình hành chính rời rạc, mà như một dự án kiến tạo không gian phát triển vật lý - số hóa đồng thời, tương tự cách Dubai xây dựng các đặc khu chuyên biệt.

Chủ tịch Tập đoàn APEC: mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành
Ông Nguyễn Đỗ Lăng – Chủ tịch Tập đoàn APEC đề xuất tỉnh Đắk Lắk thành lập khu kinh tế số tri thức tự do như mô hình tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện.

Theo đó, mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành “UAE - Dubai 2.0” của Đông Nam Á, xây dựng mô hình phát triển đô thị - giáo dục - công nghệ cao gắn liền với chip bán dẫn, AI, DC, GPU. Mục tiêu tối thượng là biến Đắk Lắk thành UAE trung tâm công nghệ lõi của Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Để thực hiện điều này, ông Lăng gợi ý, với Đắk Lắk, nếu tỉnh có đủ quyết tâm thì nên thành lập một khu kinh tế số tri thức tự do và cho rằng địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi hơn so với khu kinh tế số tại tỉnh Quảng Ninh.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ luôn khẳng định quan điểm nhất quán là luôn chủ động, quyết tâm, đặt mục tiêu đồng hành, phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp lên hàng đầu, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, là lực lượng chủ đạo cho sự phát triển; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng mới, là động cơ vĩnh cửu để dẫn dắt doanh nghiệp đi đến sự phát triển nhanh, bền vững.
Sơn Thuận
Từ khóa:
đắk lắk kinh tế số

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