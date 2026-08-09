Thương mại Việt Nam - Australia tăng mạnh

Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024. Những năm gần đây, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo Bộ Công thương, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 14 tỷ USD, giảm nhẹ 0,3% so với năm 2024. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Australia 6,8 tỷ USD, tăng 5,6%, trong khi nhập khẩu 7,2 tỷ USD, giảm 5,3%. Nhập siêu của Việt Nam từ Australia ở mức 378,9 triệu USD, giảm 67% so với năm trước.

Australia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Australia. Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 8,2 tỷ USD, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà tăng trưởng thương mại tiếp tục được duy trì.

Cơ cấu hàng hóa trao đổi giữa hai nước ngày càng đa dạng, nhất là trong lĩnh vực nông sản và thực phẩm. Australia đã mở cửa thị trường cho nhiều sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam như vải, xoài, thanh long, nhãn, chanh leo, bưởi và tôm đông lạnh.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cho phép nhập khẩu nhiều loại trái cây từ Australia như cam, quýt, cherry, nho, đào, xuân đào, mận và việt quất. Việc mở cửa thị trường theo hướng bổ sung lẫn nhau tạo thêm dư địa để hai nước thúc đẩy thương mại nông sản.

Người tiêu dùng Australia ưa chuộng nhiều sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Hợp tác đầu tư cũng tiếp tục được mở rộng. Tính đến ngày 31/5/2026, Australia có 734 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 1,9 tỷ USD, đứng thứ 22 trong số 154 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có 101 dự án tại Australia với tổng vốn đăng ký 554,7 triệu USD.

Australia cũng là một trong những đối tác song phương cung cấp nguồn vốn ODA không hoàn lại lớn cho Việt Nam, với tổng giá trị hỗ trợ hơn 3 tỷ AUD.

Quan hệ hai nước còn được thúc đẩy thông qua giao lưu nhân dân. Năm 2025, gần 550.000 lượt khách Australia đến Việt Nam, tăng 12%, trong khi khoảng 200.000 lượt khách Việt Nam đến Australia. Hai nước hiện duy trì 56 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần. Cộng đồng người Việt tại Australia có khoảng 375.000 người.

Cũng theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9 đến 14/8/2026.

Theo bà Trần Thị Thanh Mỹ, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, chuyến thăm cấp cao sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ kinh tế giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ – một trong những trụ cột hợp tác mới của quan hệ Việt Nam – Australia.

Bà Trần Thị Thanh Mỹ bày tỏ hy vọng chuyến thăm sẽ trở thành một dấu mốc mới, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối và triển khai thêm nhiều chương trình hợp tác thực chất, qua đó đóng góp vào mục tiêu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD. mục tiêu này là khả thi nếu hai nước khai thác hiệu quả các động lực mới, bên cạnh việc duy trì tăng trưởng của các nhóm hàng truyền thống.