Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, chiều tối 11/8 (giờ địa phương), tại Thủ đô Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dự Lễ khánh thành Nhà Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Australia và Solomon.