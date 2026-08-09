AI và hiện đại hóa ngân hàng lõi: Hơn 300 lãnh đạo tài chính Châu Á - Thái Bình Dương sẽ quy tụ tại TRF’26 APAC Hà Nội

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và các mô hình ngân hàng số đang làm thay đổi cách các tổ chức tài chính vận hành, TRF’26 APAC được xây dựng xoay quanh các vấn đề đang ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Điểm đáng chú ý của sự kiện năm nay là sự tham gia trực tiếp của ông Takis Spiliopoulosb- Tổng Giám đốc toàn cầu Temenos. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu tập đoàn có mặt tại Việt Nam, mang đến góc nhìn điều hành về những thay đổi đang tác động đến chiến lược tăng trưởng, giải quyết áp lực tối ưu chi phí, nâng cao trải nghiệm khách hàng và duy trì tính ổn định của hệ thống.

Sự kiện TRF'26 APAC năm nay hướng tới thông điệp cốt lõi “Trust. Modernize. Transcend.”

Chương trình sẽ đi sâu vào những bài toán thực tiễn cốt lõi, bao gồm: Hiện đại hóa ngân hàng lõi: Giải quyết bài toán nâng cấp hệ thống để tăng tốc độ phát triển sản phẩm và xử lý dữ liệu, đồng thời cân bằng giữa khả năng tích hợp, chi phí, thời gian triển khai và rủi ro gián đoạn; Chiến lược ứng dụng AI: Trí tuệ nhân tạo là chủ đề xuyên suốt, không chỉ tập trung vào tự động hóa hay cá nhân hóa dịch vụ, mà còn giải quyết các thách thức về quản trị dữ liệu, tính minh bạch, khả năng kiểm soát và trách nhiệm giải trình; Xu hướng công nghệ định hình tương lai: Cập nhật các xu hướng về điện toán đám mây, ngân hàng số, thanh toán và quản lý tài sản.

Việc kết hợp giữa góc nhìn của lãnh đạo ngân hàng, chuyên gia công nghệ và đối tác triển khai tại diễn đàn sẽ giúp các tổ chức tài chính chuyển từ câu chuyện xu hướng sang hành động cụ thể: lựa chọn lộ trình chuyển đổi, xác định cấu phần ưu tiên và chuyển hóa đầu tư công nghệ thành hiệu quả kinh doanh thực chất.

Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của TRF’26 APAC chính là mạng lưới kết nối rộng mở. Sự kiện vượt ra khỏi khuôn khổ của cộng đồng tài chính nội địa để quy tụ đại biểu và các nhà lãnh đạo đến từ nhiều thị trường sôi động khắp châu Á - Thái Bình Dương.

Sự đa dạng này mang đến một không gian đối thoại đa chiều, nơi các nhà quản lý có thể cùng thảo luận về những thách thức chung dưới nhiều lăng kính. Tại đây, một ngân hàng đang tìm kiếm lộ trình hiện đại hóa có thể đúc rút kinh nghiệm thực tiễn từ những đơn vị tiên phong; một tổ chức muốn ứng dụng AI có thể đi sâu vào các bài toán quản trị dữ liệu và tối ưu nguồn lực; trong khi các nhà hoạch định chiến lược có thêm cơ sở để so sánh, đánh giá cách tiếp cận công nghệ giữa các quốc gia.

Với vị thế là đối tác công nghệ của hơn 300 khách hàng tại APAC và hơn 30 định chế tài chính tại Việt Nam, Temenos đã kiến tạo TRF’26 APAC thành một nền tảng vững chắc, hội tụ đa dạng các mô hình vận hành, quy mô tổ chức và các cấp độ chuyển đổi số khác nhau./.