MB bứt tốc hướng tới lợi nhuận 39.500 tỷ đồng, không ngại đặt mục tiêu lớn để tạo động lực phát triển nhanh hơn

Giữ nhịp tăng trưởng, hướng tới 3 năm bứt tốc

Chiều ngày 6/8, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã CK: MBB) tổ chức Hội nghị Nhà đầu tư, công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời chia sẻ định hướng điều hành và các trọng tâm chiến lược cho nửa cuối năm.

Điểm lại bức tranh kinh tế, ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc MB cho rằng, thời điểm cuối năm 2025 - đầu năm 2026, chúng ta nhìn thấy một bức tranh rất “hồng”, nhiều tích cực, nhưng 6 tháng đầu năm 2026 có rất nhiều biến động.

Trên thế giới, cuộc chiến Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn, xung đột mới giữa Mỹ - Israel và Iran làm giá dầu tăng và lạm phát cao. Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất sâu không thành hiện thực, dẫn đến dòng vốn vẫn rút ròng. Trong nước, thanh khoản hệ thống ngân hàng khó khăn, các ngân hàng cạnh tranh huy động vốn với lãi suất cao.

Dù vậy, lãnh đạo MB cho rằng, vẫn có nhiều yếu tố thuận lợi đang tạo nền tảng cho tăng trưởng trong dài hạn, qua đó, củng cố kỳ vọng về những kết quả kinh doanh tích cực.

Ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc MB chủ trì hội nghị. Ảnh tư liệu.

Trong bối cảnh đó, MB vẫn tận dụng tốt dư địa tăng trưởng, tạo dấu ấn ở nhiều chỉ tiêu kinh doanh.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản hợp nhất của MB đạt 1,73 triệu tỷ đồng, tăng 7,3% so với cuối năm 2025. Dư nợ tín dụng đạt 1,26 triệu tỷ đồng, tăng 13,2%; trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 1,23 triệu tỷ đồng.

Tổng huy động vốn đạt 1,15 triệu tỷ đồng, tăng 8,2%, trong khi tiền gửi khách hàng đạt gần 964 nghìn tỷ đồng, tiếp tục tạo nền tảng nguồn vốn ổn định để đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng và nền kinh tế.

Đặt mục tiêu lớn và thách thức

để đi nhanh hơn “Kinh doanh mà không có áp lực thì không làm nhanh được. Tốt nhất là đặt ra những mục tiêu không tưởng, tự thách thức bản thân và tổ chức, lúc đó, tổ chức mới có đổi mới sáng tạo, mới làm được cái mới. Còn nếu chỉ đặt mục tiêu nhẹ nhàng, thì tổ chức sẽ không thể đi nhanh”. Ông Phạm Như Ánh

- Tổng Giám đốc MB

MB thể hiện khả năng quản trị chi phí hiệu quả khi tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) hợp nhất ở mức 26,24% và riêng lẻ đạt 24,17%, cải thiện thêm 2 - 2,7 điểm phần trăm so với năm 2025.

Điều này cho thấy, MB vận hành tinh gọn, tận dụng tốt công nghệ và quy mô để kiểm soát chi phí, đồng thời tối đa hóa thu nhập từ lãi và phí.

Biên lãi ròng (NIM) cũng cải thiện trong quý II/2026, đạt 4,16%, tăng khoảng 0,35 điểm phần trăm so với quý I.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động đạt 37,9 nghìn tỷ đồng, tăng 16,3%; trong đó thu nhập lãi thuần đạt 31,8 nghìn tỷ đồng, tăng 32,2%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MB đạt 20,2 nghìn tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ, hoàn thành 51,2% kế hoạch năm và lọt top 3 ngân hàng có lợi nhuận cao nhất toàn ngành. Quy mô khách hàng đạt khoảng 38 triệu, tăng thêm 2,8 triệu so với cuối năm 2025.

<!--cke_bookmark_148S--><!--cke_bookmark_148E--><!--cke_bookmark_147S--><!--cke_bookmark_147E--><!--cke_bookmark_1933S--><!--cke_bookmark_1933E--> Đồ họa: Ánh Tuyết

Đề cập việc MB lọt top 3 lợi nhuận toàn ngành và vượt cả ngân hàng “big 4” Tổng Giám đốc Phạm Như Ánh cho rằng, lợi nhuận của MB đã bắt đầu vượt lên, nhưng đó chưa phải là điều quan trọng nhất.

Theo lãnh đạo MB, cốt lõi của hoạt động ngân hàng là lợi nhuận phải được tạo ra trên nền tảng quy mô tổng tài sản. MB có cơ hội rất lớn để phát triển nhanh và sẽ cố gắng giữ được nhịp tăng trưởng này trong 3 năm tới, để quy mô không còn chênh lệch quá lớn so với “big 4”. Khi đó, MB mới có thể cạnh tranh thực sự về mặt hiệu quả.

Tận dụng cơ hội thị trường, sát cánh cùng khách hàng lúc khó khăn

Trên cơ sở kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, ban lãnh đạo MB tin tưởng, ngân hàng sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra từ đầu năm.

Hội nghị Nhà đầu tư MB. Ảnh tư liệu.

Theo TS. Đàm Nhân Đức - Kinh tế trưởng MB, mục tiêu của MB đến cuối năm là đạt 40 triệu khách hàng, tăng thêm 2,5 triệu khách hàng; tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh số; đồng thời, duy trì CASA (tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn) trong nhóm dẫn đầu thị trường. Hệ sinh thái đầy đủ của MB là một lợi thế cạnh tranh lớn so với các ngân hàng khác.

MB phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, bao gồm tăng trưởng lợi nhuận trước thuế khoảng 15%, tự tin hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trên 39.500 tỷ đồng. “Phấn đấu tăng trưởng tín dụng và huy động 30 - 35%” - ông Đức nhấn mạnh.

Đồng thời, MB phấn đấu mở rộng thêm 0,3 - 0,5 điểm phần trăm thị phần cho vay, sau khi đã tăng 0,3 điểm phần trăm lên 6,3% trong 6 tháng đầu năm. “Chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội thị trường, để gia tăng, để tăng nhanh. Chúng ta có rất nhiều dự án trọng điểm được triển khai, rất nhiều ngân hàng bận rộn tài trợ dự án đó, đây cũng là cơ hội thị trường cho ngân hàng 'chịu khó' như MB” - Kinh tế trưởng MB khẳng định.

MB cũng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, duy trì các chỉ tiêu hiệu quả theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đề cập đến việc Novaland - một đối tác vay vốn của MB từng gặp khó khăn, Tổng Giám đốc MB nhấn mạnh, triết lý của ngân hàng là đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn khó khăn, thay vì xử lý khoản vay.

Theo ông Ánh, hoạt động kinh doanh luôn có tính chu kỳ và doanh nghiệp nào cũng có lúc đối mặt thách thức. Nhiều đối tác gặp khó khăn đều được MB đồng hành và sau đó trở thành những khách hàng rất gắn bó.

Lãnh đạo MB chia sẻ, ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành với khách hàng thông qua tái cấu trúc, tùy từng dự án có thể cho vay thêm hoặc thu nợ dần.

Làm rõ thêm vấn đề kiểm soát nợ xấu, bà Phạm Thị Trung Hà - Phó Tổng Giám đốc MB cho biết, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng vẫn được kiểm soát ở khoảng 1,3%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu bằng dự phòng hiện ở mức gần 100%.

Để kiểm soát chất lượng tài sản, MB sẽ tăng cường áp dụng hệ thống cảnh báo sớm. Theo đó, ngay khi khách hàng còn ở nhóm 1, chưa phát sinh nợ xấu hay nợ quá hạn, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo để các chi nhánh chủ động làm việc với khách hàng.

Với những trường hợp chỉ gặp khó khăn tạm thời, ngân hàng sẽ thực hiện cơ cấu nợ; còn với những khách hàng có khó khăn được đánh giá khó có khả năng cải thiện, MB sẽ chuyển ngay sang quy trình xử lý nợ. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng phân loại và tích cực thu hồi nợ xấu nhằm đảm bảo quay vòng vốn./.