Ngân hàng - Bảo hiểm

MB bứt tốc hướng tới lợi nhuận 39.500 tỷ đồng, không ngại đặt mục tiêu lớn để tạo động lực phát triển nhanh hơn

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

[email protected]
06:33 | 07/08/2026
(TBTCO) - Giữa bối cảnh kinh tế và thị trường tài chính nhiều biến động, MB ghi nhận nhiều chỉ tiêu kinh doanh tích cực, báo lãi trước thuế 20,2 nghìn tỷ đồng, lọt top 3 toàn ngành và tự tin hoàn thành mục tiêu 39,5 nghìn tỷ đồng cả năm. Ngân hàng hướng tới tăng trưởng tín dụng và huy động 30 - 35% trong nửa cuối năm, bứt tốc trong 3 năm tới và thu hẹp khoảng cách với nhóm "big 4".
aa

MB lãi hơn 20.000 tỷ đồng, tín dụng tăng 13,2% tiếp sức đà tăng trưởng

MB sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu để tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng Ngân hàng báo lãi gần 225.000 tỷ đồng, bảng xếp hạng lợi nhuận xuất hiện màn “đổi ngôi” ngoạn mục

Giữ nhịp tăng trưởng, hướng tới 3 năm bứt tốc

Chiều ngày 6/8, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã CK: MBB) tổ chức Hội nghị Nhà đầu tư, công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời chia sẻ định hướng điều hành và các trọng tâm chiến lược cho nửa cuối năm.

Điểm lại bức tranh kinh tế, ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc MB cho rằng, thời điểm cuối năm 2025 - đầu năm 2026, chúng ta nhìn thấy một bức tranh rất “hồng”, nhiều tích cực, nhưng 6 tháng đầu năm 2026 có rất nhiều biến động.

Trên thế giới, cuộc chiến Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn, xung đột mới giữa Mỹ - Israel và Iran làm giá dầu tăng và lạm phát cao. Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất sâu không thành hiện thực, dẫn đến dòng vốn vẫn rút ròng. Trong nước, thanh khoản hệ thống ngân hàng khó khăn, các ngân hàng cạnh tranh huy động vốn với lãi suất cao.

Dù vậy, lãnh đạo MB cho rằng, vẫn có nhiều yếu tố thuận lợi đang tạo nền tảng cho tăng trưởng trong dài hạn, qua đó, củng cố kỳ vọng về những kết quả kinh doanh tích cực.

MB bứt tốc hướng tới lợi nhuận 39.500 tỷ đồng, không ngại đặt mục tiêu lớn để tạo động lực phát triển nhanh hơn
Ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc MB chủ trì hội nghị. Ảnh tư liệu.

Trong bối cảnh đó, MB vẫn tận dụng tốt dư địa tăng trưởng, tạo dấu ấn ở nhiều chỉ tiêu kinh doanh.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản hợp nhất của MB đạt 1,73 triệu tỷ đồng, tăng 7,3% so với cuối năm 2025. Dư nợ tín dụng đạt 1,26 triệu tỷ đồng, tăng 13,2%; trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 1,23 triệu tỷ đồng.

Tổng huy động vốn đạt 1,15 triệu tỷ đồng, tăng 8,2%, trong khi tiền gửi khách hàng đạt gần 964 nghìn tỷ đồng, tiếp tục tạo nền tảng nguồn vốn ổn định để đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng và nền kinh tế.

Đặt mục tiêu lớn và thách thức
để đi nhanh hơn

“Kinh doanh mà không có áp lực thì không làm nhanh được. Tốt nhất là đặt ra những mục tiêu không tưởng, tự thách thức bản thân và tổ chức, lúc đó, tổ chức mới có đổi mới sáng tạo, mới làm được cái mới. Còn nếu chỉ đặt mục tiêu nhẹ nhàng, thì tổ chức sẽ không thể đi nhanh”.

Ông Phạm Như Ánh
- Tổng Giám đốc MB

MB thể hiện khả năng quản trị chi phí hiệu quả khi tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) hợp nhất ở mức 26,24% và riêng lẻ đạt 24,17%, cải thiện thêm 2 - 2,7 điểm phần trăm so với năm 2025.

Điều này cho thấy, MB vận hành tinh gọn, tận dụng tốt công nghệ và quy mô để kiểm soát chi phí, đồng thời tối đa hóa thu nhập từ lãi và phí.

Biên lãi ròng (NIM) cũng cải thiện trong quý II/2026, đạt 4,16%, tăng khoảng 0,35 điểm phần trăm so với quý I.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động đạt 37,9 nghìn tỷ đồng, tăng 16,3%; trong đó thu nhập lãi thuần đạt 31,8 nghìn tỷ đồng, tăng 32,2%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MB đạt 20,2 nghìn tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ, hoàn thành 51,2% kế hoạch năm và lọt top 3 ngân hàng có lợi nhuận cao nhất toàn ngành. Quy mô khách hàng đạt khoảng 38 triệu, tăng thêm 2,8 triệu so với cuối năm 2025.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Đề cập việc MB lọt top 3 lợi nhuận toàn ngành và vượt cả ngân hàng “big 4” Tổng Giám đốc Phạm Như Ánh cho rằng, lợi nhuận của MB đã bắt đầu vượt lên, nhưng đó chưa phải là điều quan trọng nhất.

Theo lãnh đạo MB, cốt lõi của hoạt động ngân hàng là lợi nhuận phải được tạo ra trên nền tảng quy mô tổng tài sản. MB có cơ hội rất lớn để phát triển nhanh và sẽ cố gắng giữ được nhịp tăng trưởng này trong 3 năm tới, để quy mô không còn chênh lệch quá lớn so với “big 4”. Khi đó, MB mới có thể cạnh tranh thực sự về mặt hiệu quả.

Tận dụng cơ hội thị trường, sát cánh cùng khách hàng lúc khó khăn

Trên cơ sở kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, ban lãnh đạo MB tin tưởng, ngân hàng sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra từ đầu năm.

MB bứt tốc hướng tới lợi nhuận 39.500 tỷ đồng, không ngại đặt mục tiêu lớn để tạo động lực phát triển nhanh hơn
Hội nghị Nhà đầu tư MB. Ảnh tư liệu.

Theo TS. Đàm Nhân Đức - Kinh tế trưởng MB, mục tiêu của MB đến cuối năm là đạt 40 triệu khách hàng, tăng thêm 2,5 triệu khách hàng; tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh số; đồng thời, duy trì CASA (tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn) trong nhóm dẫn đầu thị trường. Hệ sinh thái đầy đủ của MB là một lợi thế cạnh tranh lớn so với các ngân hàng khác.

MB phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, bao gồm tăng trưởng lợi nhuận trước thuế khoảng 15%, tự tin hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trên 39.500 tỷ đồng. “Phấn đấu tăng trưởng tín dụng và huy động 30 - 35%” - ông Đức nhấn mạnh.

Đồng thời, MB phấn đấu mở rộng thêm 0,3 - 0,5 điểm phần trăm thị phần cho vay, sau khi đã tăng 0,3 điểm phần trăm lên 6,3% trong 6 tháng đầu năm. “Chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội thị trường, để gia tăng, để tăng nhanh. Chúng ta có rất nhiều dự án trọng điểm được triển khai, rất nhiều ngân hàng bận rộn tài trợ dự án đó, đây cũng là cơ hội thị trường cho ngân hàng 'chịu khó' như MB” - Kinh tế trưởng MB khẳng định.

MB cũng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, duy trì các chỉ tiêu hiệu quả theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đề cập đến việc Novaland - một đối tác vay vốn của MB từng gặp khó khăn, Tổng Giám đốc MB nhấn mạnh, triết lý của ngân hàng là đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn khó khăn, thay vì xử lý khoản vay.

Theo ông Ánh, hoạt động kinh doanh luôn có tính chu kỳ và doanh nghiệp nào cũng có lúc đối mặt thách thức. Nhiều đối tác gặp khó khăn đều được MB đồng hành và sau đó trở thành những khách hàng rất gắn bó.

Lãnh đạo MB chia sẻ, ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành với khách hàng thông qua tái cấu trúc, tùy từng dự án có thể cho vay thêm hoặc thu nợ dần.

Làm rõ thêm vấn đề kiểm soát nợ xấu, bà Phạm Thị Trung Hà - Phó Tổng Giám đốc MB cho biết, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng vẫn được kiểm soát ở khoảng 1,3%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu bằng dự phòng hiện ở mức gần 100%.

Để kiểm soát chất lượng tài sản, MB sẽ tăng cường áp dụng hệ thống cảnh báo sớm. Theo đó, ngay khi khách hàng còn ở nhóm 1, chưa phát sinh nợ xấu hay nợ quá hạn, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo để các chi nhánh chủ động làm việc với khách hàng.

Với những trường hợp chỉ gặp khó khăn tạm thời, ngân hàng sẽ thực hiện cơ cấu nợ; còn với những khách hàng có khó khăn được đánh giá khó có khả năng cải thiện, MB sẽ chuyển ngay sang quy trình xử lý nợ. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng phân loại và tích cực thu hồi nợ xấu nhằm đảm bảo quay vòng vốn./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
mb ngân hàng ngân hàng mb cổ phiếu mbb MB chia cổ tức MB chào bán cổ phiếu kết quả kinh doanh ngân hàng MB tín dụng nợ xấu

Bài liên quan

Kinh doanh gần như "đóng băng", một công ty “gọi” vốn hàng trăm tỷ đồng có “hình bóng” của PVComBank Chi nhánh Đống Đa

Kinh doanh gần như "đóng băng", một công ty “gọi” vốn hàng trăm tỷ đồng có “hình bóng” của PVComBank Chi nhánh Đống Đa

Tỷ lệ tín dụng/GDP vẫn leo dốc, yêu cầu nâng "chất" và điều hướng dòng vốn

Tỷ lệ tín dụng/GDP vẫn leo dốc, yêu cầu nâng "chất" và điều hướng dòng vốn

Nhiều nguyên do gốc rễ chưa được tháo gỡ, lãi suất "hạ nhịp" nhưng dễ đảo chiều

Nhiều nguyên do gốc rễ chưa được tháo gỡ, lãi suất "hạ nhịp" nhưng dễ đảo chiều

Dành cho bạn

Thị trường các-bon mở thêm cơ hội cho cao su Việt

Thị trường các-bon mở thêm cơ hội cho cao su Việt

Mở rộng thị trường, nâng chuẩn để sầu riêng Việt tăng giá trị xuất khẩu

Mở rộng thị trường, nâng chuẩn để sầu riêng Việt tăng giá trị xuất khẩu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

Đọc thêm

Bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng và cân đối quỹ

Bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng và cân đối quỹ

(TBTCO) - Việc mở rộng mức hưởng và phạm vi chi trả bảo hiểm y tế là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao quyền lợi cho người tham gia. Tuy nhiên, quá trình triển khai cần bám sát nguyên tắc đóng - hưởng, chia sẻ rủi ro, đồng thời đặc biệt chú trọng bảo đảm cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế trong dài hạn.
HDBank rộng dư địa tín dụng, cùng doanh nghiệp đón nhịp tăng trưởng mới cuối năm

HDBank rộng dư địa tín dụng, cùng doanh nghiệp đón nhịp tăng trưởng mới cuối năm

(TBTCO) - Với dư địa tăng trưởng tín dụng lên tới 35%, thanh khoản thuận lợi, bộ đệm vốn cao cùng nguồn vốn quốc tế mở rộng, nửa cuối năm, HDBank có thêm dư địa đưa vốn vào sản xuất kinh doanh với chi phí hợp lý, đồng hành cùng doanh nghiệp trong nhịp tăng trưởng mới. Đây cũng là nền tảng để ngân hàng hướng tới mục tiêu lợi nhuận trước thuế 30.100 tỷ đồng, tăng 41%.
Khảo sát Manulife Asia Care 2026: Người Việt ưu tiên sự độc lập về tài chính và không muốn trở thành gánh nặng khi về già

Khảo sát Manulife Asia Care 2026: Người Việt ưu tiên sự độc lập về tài chính và không muốn trở thành gánh nặng khi về già

(TBTCO) - Tuổi thọ gia tăng không chỉ kéo dài cuộc sống, mà còn đặt ra những thách thức mới về sự phụ thuộc trong giai đoạn sau của cuộc đời. Kết quả Khảo sát Manulife Asia Care 2026 từ 1.000 người Việt Nam cho thấy một xu hướng đáng chú ý: việc duy trì cuộc sống độc lập và tự chủ khi về già đang trở thành ưu tiên hàng đầu của người Việt.
SeABank được vinh danh trong 2 bảng xếp hạng uy tín

SeABank được vinh danh trong 2 bảng xếp hạng uy tín

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa được vinh danh tại Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2026 (VIX50) và Top 10 Ngân hàng TMCP tư nhân uy tín năm 2026. Đây là năm thứ 4 liên tiếp SeABank được ghi nhận ở cả 2 bảng xếp hạng, tiếp tục khẳng định hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị và uy tín thương hiệu trên thị trường.
VIB chốt ngày chia cổ phiếu thưởng 9,5%, tiếp đà tăng vốn khi dư nợ cho vay tiến sát 400.000 tỷ đồng

VIB chốt ngày chia cổ phiếu thưởng 9,5%, tiếp đà tăng vốn khi dư nợ cho vay tiến sát 400.000 tỷ đồng

(TBTCO) - VIB sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 9,5% vào ngày 11/9, tổng giá trị phát hành 3.233,8 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ lên gần 37.274 tỷ đồng. Việc tăng vốn diễn ra trong bối cảnh quy mô cho vay khách hàng của VIB đã tiến sát 400.000 tỷ đồng, nhằm tạo thêm dư địa mở rộng tín dụng và hoạt động kinh doanh.
Ngân hàng không chỉ số hóa, mà phải thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI

Ngân hàng không chỉ số hóa, mà phải thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI

(TBTCO) - Với dữ liệu dẫn lối, trí tuệ nhân tạo (AI) đồng hành và trở thành năng lực mới, cốt lõi của ngân hàng số, đích đến là phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, song hành với yêu cầu ngày càng cao về an toàn, bảo mật và phòng chống gian lận.
NCB đồng loạt giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay từ ngày 11/8, ưu tiên vốn cho các động lực tăng trưởng

NCB đồng loạt giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay từ ngày 11/8, ưu tiên vốn cho các động lực tăng trưởng

(TBTCO) - Từ ngày 11/8, NCB giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay đối với toàn bộ gói vay dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Sau điều chỉnh, lãi suất cho vay cá nhân từ 8,49%/năm; doanh nghiệp nhỏ và vừa từ 10%/năm trong 3 tháng đầu. Việc giảm chi phí vốn được kỳ vọng giúp doanh nghiệp chủ động hơn về nguồn lực tài chính, duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh.
Tín dụng có thể vượt mục tiêu lên 16,5% nhờ thanh khoản cải thiện, lãi suất vẫn khó giảm mạnh

Tín dụng có thể vượt mục tiêu lên 16,5% nhờ thanh khoản cải thiện, lãi suất vẫn khó giảm mạnh

(TBTCO) - VPBankS dự báo, tín dụng toàn hệ thống năm 2026 có thể tăng 16,5%, vượt mục tiêu 15% của Ngân hàng Nhà nước. Thanh khoản cải thiện tạo nền tảng cho tín dụng tăng tốc, song huy động vẫn chưa bắt kịp, khiến lãi suất khó giảm mạnh.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

Petrocons tìm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn

Petrocons tìm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn

Bất động sản Hà Nội: Nguồn cung cải thiện, căn hộ vừa túi tiền vẫn khan hiếm

Bất động sản Hà Nội: Nguồn cung cải thiện, căn hộ vừa túi tiền vẫn khan hiếm

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh

Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh

Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

Tỷ giá USD hôm nay (10/8): Tỷ giá trung tâm tiếp tục leo dốc, USD chờ tín hiệu mới từ CPI Mỹ tháng 7

Tỷ giá USD hôm nay (10/8): Tỷ giá trung tâm tiếp tục leo dốc, USD chờ tín hiệu mới từ CPI Mỹ tháng 7

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026 cao nhất là 28,07 điểm

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026 cao nhất là 28,07 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Cách nhận diện lừa đảo khi nhận được cuộc gọi từ “Thue TP.HCM”

Cách nhận diện lừa đảo khi nhận được cuộc gọi từ “Thue TP.HCM”

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 10/8: Vàng thế giới tăng gần 300 USD trong một tuần, trong nước giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay ngày 10/8: Vàng thế giới tăng gần 300 USD trong một tuần, trong nước giảm nhẹ

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,500 144,200
Hà Nội - PNJ 140,500 144,200
Đà Nẵng - PNJ 140,500 144,200
Miền Tây - PNJ 140,500 144,200
Tây Nguyên - PNJ 140,500 144,200
Đông Nam Bộ - PNJ 140,500 144,200
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,130 14,430
Miếng SJC Nghệ An 14,130 14,430
Miếng SJC Thái Bình 14,130 14,430
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,150 14,500
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,150 14,500
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,150 14,500
NL 99.99 13,500
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,400
Trang sức 99.9 13,810 14,410
Trang sức 99.99 13,820 14,420
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,413 1,443
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,413 14,432
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,413 14,433
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,408 1,438
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,408 1,439
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,378 1,423
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 133,891 140,891
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,086 106,886
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,124 96,924
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,162 86,962
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,319 83,119
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,695 59,495
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,413 1,443
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,413 1,443
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,413 1,443
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,413 1,443
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,413 1,443
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,413 1,443
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,413 1,443
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,413 1,443
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,413 1,443
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,413 1,443
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,413 1,443
Cập nhật: 13/08/2026 03:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17870 18144 18728
CAD 18169 18445 19061
CHF 31419 31798 32446
CNY 0 3830 3940
EUR 29423 29644 30724
GBP 34401 34792 35743
HKD 0 3190 3392
JPY 156 160 167
KRW 0 17 19
NZD 0 14955 15548
SGD 19826 20108 20680
THB 703 766 820
USD (1,2) 25793 0 0
USD (5,10,20) 25833 0 0
USD (50,100) 25861 25875 26245
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,910 25,910 26,290
USD(1-2-5) 24,874 - -
USD(10-20) 24,874 - -
EUR 29,511 29,535 30,935
JPY 159.29 159.58 169.21
GBP 34,617 34,711 35,909
AUD 18,076 18,141 18,831
CAD 18,382 18,441 19,122
CHF 31,719 31,818 32,753
SGD 19,957 20,019 20,804
CNY - 3,794 3,940
HKD 3,258 3,268 3,405
KRW 16.98 17.71 19.26
THB 752.02 761.31 815.11
NZD 14,961 15,100 15,549
SEK - 2,688 2,783
DKK - 3,958 4,098
NOK - 2,702 2,797
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,964.79 - 6,733.82
TWD 731.22 - 885.85
SAR - 6,832.18 7,196.76
KWD - 82,662 87,954
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,860 25,900 26,280
EUR 29,548 29,667 30,859
GBP 34,628 34,767 35,799
HKD 3,257 3,270 3,386
CHF 31,553 31,680 32,600
JPY 159.74 160.38 168.25
AUD 18,070 18,143 18,739
SGD 20,027 20,107 20,702
THB 769 772 808
CAD 18,391 18,465 19,054
NZD 15,052 15,596
KRW 17.60 19.57
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25870 25870 26240
AUD 18051 18151 19076
CAD 18341 18441 19455
CHF 31661 31691 33269
CNY 3803.3 3828.3 3963.4
CZK 0 1190 0
DKK 0 4000 0
EUR 29605 29635 31357
GBP 34700 34750 36508
HKD 0 3355 0
JPY 160.22 160.72 171.24
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.9 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2750 0
NZD 0 15062 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2710 0
SGD 19977 20107 20829
THB 0 732.6 0
TWD 0 805 0
SJC 9999 14130000 14130000 14430000
SBJ 12500000 12500000 14430000
Cập nhật: 13/08/2026 03:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80