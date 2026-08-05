Ngân hàng - Bảo hiểm

PRUBảo Vệ Tối Đa 2.0 đáp ứng nhu cầu bảo toàn tài sản liên thế hệ ngày càng tăng của người Việt

16:59 | 05/08/2026
(TBTCO) - Khi thế hệ tích sản tại Việt Nam bắt đầu đặt câu hỏi không phải “làm sao để có nhiều hơn” mà là “làm sao để những gì mình tạo dựng không bị mất đi”, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRUBảo Vệ Tối Đa 2.0 (“PRUBảo Vệ Tối Đa 2.0”) của Prudential Việt Nam là giải pháp được thiết kế để tối đa bảo toàn và trao truyền di sản cho thế hệ kế tiếp, góp phần đồng hành cùng khách hàng trên hành trình gìn giữ những điều quý giá và chuẩn bị cho tương lai dài hạn.
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PRUBảo Vệ Tối Đa 2.0 đáp ứng nhu cầu bảo toàn tài sản liên thế hệ ngày càng tăng của người Việt

Khi nhắc đến “di sản”, nhiều người thường nghĩ đến tài sản được chuyển giao cho thế hệ kế tiếp. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, di sản có thể được nhìn nhận rộng hơn, không chỉ là của cải vật chất, mà còn là những giá trị, trách nhiệm và thành quả mà mỗi người mong muốn gìn giữ cho gia đình.

Để những giá trị ấy có thể được tiếp nối một cách bền vững, việc chuẩn bị từ sớm đóng vai trò quan trọng. Bên cạnh kế hoạch quản trị tài sản, nhiều gia đình cũng quan tâm hơn đến các giải pháp giúp giảm thiểu tác động của những rủi ro không mong muốn, đảm bảo các kế hoạch tài chính dài hạn vẫn được duy trì ngay cả khi cuộc sống có những biến động.

Từ đó, Prudential mong muốn khuyến khích khách hàng chủ động chuẩn bị cho tương lai, để những điều quý giá không chỉ được bảo vệ hôm nay, mà còn có thể tiếp tục được gìn giữ cho các thế hệ mai sau.

Đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, Prudential mang đến sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRUBảo Vệ Tối Đa 2.0 - giải pháp hoạch định tài chính trọn đời với giá trị bảo vệ tối ưu, đảm bảo vẹn toàn tương lai gia đình bạn trước những rủi ro bất ngờ trong cuộc sống.

Sản phẩm đáp ứng nhu cầu hoạch định và chuyển giao di sản, mang đến giải pháp bảo vệ toàn diện với quyền lợi lên đến 110% số tiền bảo hiểm cộng giá trị tài khoản hợp đồng. Nhờ cấu trúc quyền lợi được tối ưu trên mức phí bảo hiểm phù hợp với khả năng tài chính, khách hàng có thể an tâm bảo vệ tương lai của những người thân yêu, bảo đảm giá trị di sản được tiếp nối ngay cả khi những rủi ro không mong muốn xảy ra với người trụ cột gia đình.

Bên cạnh quyền lợi bảo vệ nổi bật, sản phẩm còn giúp khách hàng tích lũy tài chính bền vững với lãi suất cam kết cùng các khoản thưởng hấp dẫn (có điều kiện áp dụng) như thưởng tri ân khách hàng vào ngày kỉ niệm năm Hợp đồng thứ 10 đầu tiên và mỗi 5 năm sau đó, đồng thời mang đến sự linh hoạt trong việc hoạch định kế hoạch tài chính phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống.

Ông Phùng Bá Khang - Phó Tổng Giám đốc Khách hàng, Tiếp thị và Sản phẩm Prudential Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi nhận thấy, nhu cầu của khách hàng ngày nay không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm một giải pháp bảo vệ trước rủi ro, mà còn hướng đến việc xây dựng một kế hoạch tài chính dài hạn để gìn giữ những giá trị đã tạo dựng và chuẩn bị cho tương lai của gia đình. Thông qua thông điệp ‘Tối đa bảo toàn, trao truyền di sản’ với giải pháp là PRUBảo Vệ Tối Đa 2.0, Prudential mong muốn mang đến một góc nhìn rộng hơn về vai trò của bảo hiểm nhân thọ trong hành trình đồng hành cùng khách hàng bảo vệ những điều quý giá nhất”.

Với thông điệp “Tối đa bảo toàn, trao truyền di sản”, PRUBảo Vệ Tối Đa 2.0 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những giải pháp hỗ trợ khách hàng chủ động bảo vệ những giá trị đã tạo dựng và chuẩn bị nguồn lực tài chính cho tương lai của gia đình…/.

Hồng Chi
Từ khóa:
bảo vệ tối đa chuyển giao di sản PRUBảo Vệ Tối Đa 2.0

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Cập nhật: 05/08/2026 17:30

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