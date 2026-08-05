Thuế - Hải quan

Hải quan khu vực XVII xử lý 656 vụ vi phạm pháp luật hải quan trong 7 tháng

Song Linh

Song Linh

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16:10 | 05/08/2026
(TBTCO) - Thống kê 7 tháng của năm 2026, Hải quan khu vực XVII xử lý 656 vụ vi phạm pháp luật hải quan, trị giá gần 1.159 tỷ đồng.
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Trong 7 tháng của năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực XVII tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Hải quan khu vực XVII phát hiện 656 vụ vi phạm pháp luật
Cán bộ Hải quan khu vực XVII phát hiện vụ vận chuyển vàng trái phép. Ảnh: HQ17

Cùng với kiểm soát tuyến biên giới, Hải quan khu vực XVII tăng cường đấu tranh với hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát thủy sản có nguồn gốc từ khai thác nhập khẩu vào Việt Nam, đồng thời phối hợp các lực lượng chức năng triển khai địa bàn quản lý theo Nghị định số 153/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/7/2026.

Kết quả, trong tháng 7, đơn vị phát hiện 82 vụ vi phạm với tổng trị giá hơn 69,5 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm hết tháng 7/2026, Hải quan khu vực XVII đã xử lý 656 vụ vi phạm, tổng trị giá gần 1.159 tỷ đồng, tăng 54% về số vụ và 10% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, vi phạm về hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục diễn biến phức tạp với 8 vụ được phát hiện, trị giá khoảng 1,715 tỷ đồng, tăng 60% về số vụ và tăng 34 lần về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, đơn vị còn phát hiện 6 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và 2 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Điểm nhấn trong công tác đấu tranh là việc liên tiếp phát hiện hai vụ buôn lậu vàng qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài trong cùng ngày 27/6/2026. Cả hai vụ việc đều đã được lực lượng hải quan lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trong thời gian tới, Hải quan khu vực XVII tiếp tục siết chặt kiểm soát tại các cửa khẩu và tuyến biên giới trọng điểm, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh hiệu quả với các phương thức, thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi, góp phần bảo vệ an ninh kinh tế và tạo môi trường thương mại lành mạnh.
Song Linh
Từ khóa:
Hải quan khu vực XVII vi phạm pháp luật hải quan buôn lậu vàng Mộc Bài đấu tranh phòng chống buôn lậu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

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