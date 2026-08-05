Thuế - Hải quan

Hải quan khu vực XIII hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu ngân sách năm 2026 sau 7 tháng

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

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12:15 | 05/08/2026
(TBTCO) - Sau 7 tháng năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực XIII đã hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả này tương đương 78,33% chỉ tiêu phấn đấu 4.000 tỷ đồng và tăng 60,27% so với cùng kỳ năm 2025.
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Theo Chi cục Hải quan khu vực XIII, lũy kế đến hết tháng 7/2026, đơn vị thu ngân sách nhà nước đạt 3.133,29 tỷ đồng, bằng 100,01% dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao, hoàn thành mục tiêu thu ngân sách sớm hơn so với kế hoạch năm. Kết quả này tương đương 78,33% chỉ tiêu phấn đấu 4.000 tỷ đồng và tăng 60,27% so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng 1.178,34 tỷ đồng.

Động lực tăng thu chủ yếu đến từ sự phục hồi của hoạt động nhập khẩu đối với nhiều nhóm hàng có số thuế lớn. Trong đó, than đá nhập khẩu tiếp tục là nguồn thu chủ lực với 1.264,88 tỷ đồng, chiếm 40,37% tổng số thu, tăng 8,49% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nhóm sắt thép, máy móc, thiết bị và phụ tùng ghi nhận mức tăng đột biến, đạt 909,38 tỷ đồng, chiếm 29,02% tổng số thu, tăng tới 427,33%. Bên cạnh đó, số thu từ xăng dầu và E100 đạt 366,24 tỷ đồng, trong khi mặt hàng muối nhập khẩu cũng đóng góp thêm 47,34 tỷ đồng, góp phần tích cực vào kết quả thu ngân sách của đơn vị.

Ở chiều ngược lại, một số mặt hàng có số thu giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu từ khoáng sản xuất khẩu (ôxit nhôm, hydroxit nhôm) đạt 109,4 tỷ đồng, giảm 36,53%; nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá đạt 105 tỷ đồng, giảm 11,76%; nhựa đường đạt 35,75 tỷ đồng, giảm 39,36%. Tuy nhiên, mức giảm của các nhóm hàng này không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả thu chung nhờ sự bù đắp từ các mặt hàng nhập khẩu có kim ngạch và số thuế tăng cao.

Chi cục Hải quan khu vực XIII cho biết, thời gian qua, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan và tạo thuận lợi thương mại. Nhờ đó, hoạt động thông quan hàng hóa được duy trì thông suốt, hệ thống công nghệ thông tin vận hành ổn định, các hồ sơ được tiếp nhận và xử lý đúng thời hạn, không phát sinh hồ sơ tồn đọng hay chậm muộn.

Trong tháng 8/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIII sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp thu đúng, thu đủ, chống thất thu ngân sách; chủ động theo dõi diễn biến nguồn thu trên địa bàn Khánh Hòa và Lâm Đồng để kịp thời điều hành công tác thu, đôn đốc thu hồi nợ thuế, đồng thời giải quyết kịp thời các vướng mắc về thủ tục hải quan, chính sách thuế, hoàn thuế và miễn thuế, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu của doanh nghiệp./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
Hải quan khu vực XIII thu ngân sách nhà nước thu ngân sách hải quan xuất nhập khẩu cải cách thủ tục hải quan

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