Thuế - Hải quan

Hải quan triển khai kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số

Song Linh

Song Linh

[email protected]
19:02 | 04/08/2026
(TBTCO) - Ngành Hải quan khẩn trương triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn hoạt động xuất nhập khẩu.
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Ngày 4/8/2026, Cục Hải quan tổ chức Phiên họp lần thứ tư năm 2026 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với sự chủ trì của Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ.

Hải quan triển khai kế hoạch 100 ngày xử lý dứt điểm các điểm nghẽn chuyển đổi số
Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Cục Hải quan

Phiên họp được kết nối trực tuyến tới các Chi cục Hải quan khu vực với sự tham dự của các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, Tổ nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số, Tổ tham mưu cải cách thủ tục hành chính cùng đại diện các đơn vị thuộc Cục Hải quan.

Tại hội nghị, đơn vị thường trực đã báo cáo kết quả triển khai các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Bộ Tài chính về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số; đồng thời đánh giá công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng của ngành Hải quan.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai quyết liệt Kế hoạch hành động 100 ngày nhằm xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong chuyển đổi số, tạo chuyển biến rõ nét về tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ. Quá trình triển khai phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”, đồng thời gắn kết quả, sản phẩm đầu ra với công tác đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục Hải quan yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản trị dữ liệu; khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, chậm giải ngân; chủ động huy động nguồn lực để triển khai ngay các nhiệm vụ, không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc né tránh trách nhiệm.

Đối với công tác bảo đảm an toàn thông tin, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh yêu cầu rà soát, phê duyệt cấp độ an toàn đối với các hệ thống thông tin; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giám sát an ninh mạng 24/7 và bảo đảm an ninh mạng tuyệt đối ngay từ giai đoạn thiết kế, trước khi đưa các hệ thống vào vận hành chính thức. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành Hải quan theo hướng đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và phục vụ tốt hơn hoạt động xuất nhập khẩu./.

Song Linh
Từ khóa:
chuyển đổi số kế hoạch hành động điểm nghẽn chuyển đổi an toàn thông tin Quản trị dữ liệu

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