Cổ phiếu TIX chính thức được giao dịch ký quỹ trở lại

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa thông báo đưa cổ phiếu TIX của Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ sau khi doanh nghiệp khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc bị cảnh báo.

Trước đó, mã TIX bị cắt margin do thuộc diện cảnh báo vì báo cáo tài chính kiểm toán niên độ từ ngày 1/10/2024 đến 30/9/2025 có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

Cụ thể, tại thời điểm kết thúc niên độ, Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình ghi nhận khoản phải thu từ nợ gốc và lãi trái phiếu của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhựa Bao bì Kiến Đức với giá trị gần 20,9 tỷ đồng. Do doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động và đang tiến hành thanh lý tài sản, đơn vị kiểm toán cho biết, chưa có đủ bằng chứng để đánh giá khả năng thu hồi khoản công nợ nói trên.

Kết quả kinh doanh quý III niên độ tài chính từ ngày 1/10/2025 - 30/9/2026 của Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình. Nguồn: BCTC.

Ngày 24/7/2026, HOSE ban hành Quyết định số 616/QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu TIX ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 28/7/2026. Theo HOSE, doanh nghiệp đã khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo, thuộc trường hợp được đưa ra khỏi diện cảnh báo theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 40 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Trên cơ sở đó, HOSE cũng đưa TIX ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo báo cáo tài chính quý III niên độ từ ngày 1/10/2025 - 30/9/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 59,2 tỷ đồng, giảm 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm xuống 12,2 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp đạt lợi nhuận gộp 47 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 22,1% lên 9,6 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính duy trì ở mức thấp.

Chi phí bán hàng tăng lên 13,2 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ xuống 6,3 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí và ghi nhận khoản lợi nhuận khác, doanh nghiệp báo lãi sau thuế quý III đạt 30,7 tỷ đồng, giảm 21,1% so với cùng kỳ niên độ trước.

Lũy kế 9 tháng niên độ 2026, doanh thu thuần của Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình đạt 179,1 tỷ đồng, giảm 4,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ giá vốn hàng bán giảm và doanh thu hoạt động tài chính tăng, lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 94,8 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm cuối quý III, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 1.208,8 tỷ đồng, giảm 1,4% so với đầu niên độ. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 628,7 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 525 tỷ đồng và tiền cùng các khoản tương đương tiền 61,3 tỷ đồng. Tài sản dài hạn còn 580,1 tỷ đồng, giảm gần 8% so với đầu năm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả giảm nhẹ xuống còn 366,8 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 842 tỷ đồng. Doanh nghiệp tiếp tục không ghi nhận các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hoặc dài hạn.

Trên sàn chứng khoán, kết phiên ngày 3/8, cổ phiếu TIX có giá 40.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hoá thị trường của doanh nghiệp hiện đạt 1.200 tỷ đồng.

Theo cập nhật của HOSE đến ngày 3/8/2026, sau khi TIX được đưa ra khỏi danh sách, sàn hiện còn 57 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Phần lớn là các cổ phiếu thuộc diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch như APG, APH, BCG, DQC, DGC, HVN, LDG, OGC, NVT, PTL, TDH, TLH và TMT./.