Ông Nguyễn Khánh Hưng xuất hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của LDG

Trước đó, như TBTCVN thông tin, ngày 30/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị LDG, do có liên quan đến sai phạm trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Sau đó, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt ông Nguyễn Khánh Hưng 16 tháng tù vì có hành vi lừa dối khách hàng trong việc bán các căn nhà tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh. Đến thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Khánh Hưng đã ra tù sau khi chấp hành xong án phạt.