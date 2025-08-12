Ngày 12/8: Giá cà phê trong nước tiếp đà tăng, hồ tiêu ít biến động

Giá cà phê trong nước hôm nay (12/8) tiếp tục đà tăng, mức tăng từ 100 - 200 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 104.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục duy trì ổn định và đi ngang.

Giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm hôm nay ở mức 104.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê trong nước tiếp đà tăng từ 100 - 200 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tiếp tục đà tăng, mức tăng từ 100 - 200 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 104.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk có mức giá 104.000 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 103.600 đồng/kg và giá cà phê hôm nay tại Gia Lai có mức giá 103.800 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục tăng nhẹ so với phiên giao dịch hôm qua, dao động 3.368 - 3.749 USD/tấn. Cụ thể, giá giao hàng tháng 9/2025 là 3728 USD/tấn, giá giao hàng tháng 11/2025 là 3.664 USD/tấn, giá giao hàng tháng 1/2026 là 3.605 USD/tấn, giá giao tháng 3/2026 là 3.559 USD/tấn và giá giao tháng 5/2026 là 3.531 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York không biến động quá lớn so với phiên giao dịch hôm qua, dao động 278,90 - 324,45 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 320,70 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 314,05 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 304,25 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 297,55 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7/2026 là 291,35 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước đó, dao động 369,85 - 404,55 USD/tấn. Được ghi nhận như sau: Kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 404 USD/tấn, kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 382 USD/tấn, kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 379,85 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 369,85 USD/tấn.

Giá tiêu ổn định, ít biến động

Giá tiêu hôm nay tiếp tục duy trì ổn định và đi ngang so với hôm qua. Hiện giá thu mua tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 140.800 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay ở tỉnh Gia Lai ít biến động so với hôm qua, hiện thương lái thu mua tiêu tại địa phương này với mức giá 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh cũng duy trì ổn định so với hôm qua, hiện giá thu mua tiêu ở địa phương này là 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở Đồng Nai không có thay đổi gì đáng kể so với phiên giao dịch trước đó, hiện thương lái thu mua tiêu tại địa phương này với mức giá 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu ở Lâm Đồng và Đắk Lắk tiếp tục giữ vị trí cao nhất trong nước, hiện thương lái thu mua tiêu tại các địa phương này với mức giá 142.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu duy trì ổn định, không có sự biến động tại sàn giao dịch lớn.

Cụ thể, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đang ở mức giá 7.168 USD/tấn; tương tự giá tiêu trắng Muntok hiện được thu mua với giá 10.019 USD/tấn.

Thị trường tiêu Malaysia duy trì ổn định, hiện giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức giá 9.250 USD/tấn và giá tiêu trắng ASTA ở mức 12.500 USD/tấn.

Giá tiêu ở Brazil ít biến động, ổn định, neo ở mức cao, hiện giá thu mua đạt mức 6.000 USD/tấn.

Thị trường tiêu xuất khẩu Việt Nam ít biến động, đi ngang so với phiên hôm qua. Hiện giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu hiện đang ở mức giá 6.240 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l ở mức giá 6.370 USD/tấn và giá tiêu trắng đang ở mức giá 8.950 USD/tấn./.