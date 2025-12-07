Ngày 7/12: Giá thép kỳ hạn tăng, quặng sắt giảm

Giá thép kỳ hạn hôm nay (7/12) tăng, trong khi quặng sắt tại sàn Đại Liên giảm trở lại và kết thúc tuần ở mức thấp hơn so với tuần trước, khi nguồn cung xuất khẩu tăng gần cuối năm và nhu cầu tại Trung Quốc suy yếu. Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng.

Giá thép kỳ hạn hôm nay tăng. Ảnh tư liệu

Giá thép và quặng sắt trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, giá thép thanh kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Thượng Hải tăng 1,19% (36 Nhân dân tệ) lên mức 3.066 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt giảm 1,64% (13 Nhân dân tệ) về mức 782 nhân Nân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Singapore-SGX giảm 0,78 USD về mức 107,12 USD/tấn.

Hợp đồng quặng sắt tháng 1/2026 được giao dịch nhiều nhất giảm 1,01% xuống 785,5 Nhân dân tệ (tương đương 111,12 USD)/tấn. Tính chung cả tuần, hợp đồng này giảm 0,57%.

Tại Sàn Singapore, hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,92% xuống 103,3 USD/tấn, dù vẫn trên đà kết thúc tuần tăng 1,48%.

Thị trường trong nước

Tại miền Bắc, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.580 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.790 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.640 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.530 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.890 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có mức giá 13.700 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg.

Tại miền Trung, thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 xuống ở mức 13.580 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.790 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.990 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.190 đồng/kg.

Thép VAS hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.700 đồng/kg. Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.180 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.180 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát, thép cuộn CB240 ở mức 13.580 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm có giá 13.790 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Pomina, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.970 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.970 đồng/kg./.