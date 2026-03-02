Kịch bản giá dầu Brent lên 100 USD/thùng còn quá xa khi “lằn ranh đỏ” chưa bị vượt qua

Xung đột Mỹ - Israel và Iran làm dấy lên lo ngại dầu Brent vọt 100 USD/thùng, nhưng theo chuyên gia UOB, kịch bản này còn sớm khi một “lằn ranh đỏ” then chốt vẫn chưa bị vượt qua và OPEC vẫn còn nhiều dư địa can thiệp. Dự báo mới nâng Brent lên 80 USD/thùng trong quý II - quý III/2026, trước khi giảm về 70 USD vào cuối năm.

Nguồn cung năng lượng trước nguy cơ gián đoạn

Tối ngày 2/3, ông Heng Koon How - Trưởng Bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore đưa ra những nhận định về diễn biến của giá dầu Brent trong bối cảnh xung đột leo thang tại Iran.

Sau khi xung đột tại Iran và Trung Đông leo thang mạnh mẽ vào cuối tuần, giá dầu Brent đã mở cửa tuần giao dịch mới tại châu Á với một nhịp tăng vọt lên khoảng 82 USD/thùng, trước khi giảm trở lại xuống 76 USD/thùng vào giữa buổi sáng theo giờ châu Á.

Giá dầu Brent khởi đầu năm nay quanh mức 60 USD/thùng và đã liên tục tăng lên trên 70 USD/thùng vào tuần trước khi những lo ngại về chiến sự ở Trung Đông gia tăng. Mức giá 79 USD/thùng hiện tại tương ứng mức tăng gần 9% so với giá đóng cửa ngày thứ Sáu tuần trước (27/2), khoảng 73 USD/thùng.

Ông Heng Koon How - Trưởng Bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore. Với các đợt tấn công mới từ Mỹ và Israel nhắm vào Iran, cùng phản công của Iran vào một số quốc gia vùng Vịnh, nhiều lo ngại nổi lên rằng giá dầu Brent có thể tăng vọt lên mức 100 USD/thùng. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Heng Koon How, điều này là quá sớm ở thời điểm hiện tại vì thị trường năng lượng vẫn đang được cung ứng đầy đủ và bối cảnh hiện nay hoàn toàn khác so với thời điểm Nga mở chiến dịch ở Ukraine hồi tháng 2/2022.

Theo ông Heng Koon How, lằn ranh đỏ quan trọng vẫn chưa bị vượt qua và hy vọng sẽ không xảy ra.

Diễn biến leo thang mới tại Iran và Trung Đông nghiêm trọng hơn nhiều so với vụ Mỹ tấn công bằng tên lửa vào cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

Iran đã đáp trả bằng cách chọn lọc tấn công vào một số tài sản quân sự liên quan tới Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh.

Nhiều trung tâm hàng không khu vực, bao gồm sân bay quốc tế trọng yếu của Dubai, đã phải đóng cửa, làm gián đoạn hoạt động hàng không và vận chuyển hàng hóa trong khu vực.

Nhiều hãng vận tải biển, vì quá thận trọng, đã quyết định dừng hoạt động qua eo biển Hormuz. Dù Iran không đưa ra tuyên bố chính thức về việc đóng eo biển và nhiều khả năng cũng sẽ không có, các bản tin xác nhận tình trạng ùn ứ tàu chở dầu ở cả hai phía eo biển Hormuz tại vịnh Ba Tư và vịnh Oman.

"Mặc dù tình hình leo thang đáng báo động, cần lưu ý rằng, một “lằn ranh đỏ” then chốt vẫn chưa bị vượt qua: Iran chưa công khai tấn công các cơ sở năng lượng trong khu vực và cũng chưa trực tiếp tấn công các tàu chở dầu hoạt động trên vùng Vịnh. Nếu điều này xảy ra, nguồn cung năng lượng qua khu vực sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng và có thể khiến giá dầu Brent tăng mạnh lên ngưỡng 100 USD/thùng" - chuyên gia Ngân hàng UOB Singapore đánh giá.

Đáng chú ý, vẫn có dấu hiệu cho thấy Iran đang giữ mức độ kiềm chế nhất định, do lo ngại bị cô lập hơn nữa giữa bối cảnh xung đột khu vực lan rộng.

Các quốc gia vùng Vịnh đã đưa ra những tuyên bố cứng rắn yêu cầu Iran xuống thang xung đột, nhấn mạnh rằng “cuộc chiến của các bạn không phải với các nước láng giềng”, đồng thời khẳng định quyền tự vệ của họ. Nếu cần thiết, các quốc gia vùng Vịnh và Mỹ có thể triển khai lực lượng hộ tống vũ trang cho tàu chở dầu nhằm giảm rủi ro khi đi qua eo biển Hormuz.

OPEC vẫn còn nhiều dư địa can thiệp

Cũng theo chuyên gia Ngân hàng UOB Singapore, trong cuối tuần ngày 1/3, tại cuộc họp đã lên lịch, OPEC thông báo sẽ tăng sản lượng dầu thô thêm 206.000 thùng/ngày (bpd) trong tháng 4. Trước khi căng thẳng tại Iran leo thang, dự báo đồng thuận chỉ kỳ vọng mức tăng 135.000 bpd.

Kịch bản giá dầu Brent lên 100 USD/thùng còn quá xa khi “lằn ranh đỏ” chưa bị vượt qua. Ảnh minh họa.

Mặc dù phản ứng thận trọng của OPEC gây thất vọng với một số bên, cần lưu ý rằng, tổng cộng OPEC đã khôi phục khoảng 1,65 triệu bpd so với mức “cắt giảm tự nguyện” 2,2 triệu bpd được triển khai từ năm 2023. Nói cách khác, OPEC vẫn còn dư địa đáng kẻ để tăng sản lượng khi cần thiết.

Trong tuyên bố cuối tuần, OPEC nhấn mạnh rất rõ rằng “các quốc gia sẽ phải tiếp tục theo dõi sát sao thị trường và trong nỗ lực duy trì sự ổn định, họ tái khẳng định tầm quan trọng của việc áp dụng cách tiếp cận thận trọng và duy trì toàn quyền linh hoạt để tăng, tạm dừng hoặc đảo ngược quá trình thu hẹp mức cắt giảm tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày đã được công bố vào tháng 11/2023”.

"Như đã phân tích ở trên, dù rủi ro ngắn hạn có thể đẩy giá Brent lên vùng 80 USD/thùng, khả năng hạ nhiệt khi xung đột giảm căng thẳng cùng nguồn cung dồi dào từ OPEC sẽ hạn chế đà tăng quá mức" - ông Heng Koon How nêu quan điểm./.