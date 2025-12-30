Ngày 30/12: Giá dầu thế giới đảo chiều tăng hơn 2%

Giá dầu thế giới hôm nay (30/12) tăng hơn 2% khi thị trường phản ứng trước thông tin căng thẳng leo thang tại Yemen làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu ở Trung Đông.

Giá dầu thế giới hôm nay đảo chiều tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 30/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 1,30 USD, tương đương 2,1%, lên mức 61,94 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 1,34 USD, tương đương 2,4%, lên mức 58,08 USD/thùng.

Động lực chính thúc đẩy giá dầu đi lên xuất phát từ căng thẳng địa chính trị gia tăng. Hôm thứ Hai, Nga cáo buộc Ukraine tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin ở miền Bắc nước này. Moscow cho biết đang cân nhắc xem xét lại lập trường trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Theo Công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates, trừ khi Nga bất ngờ nhượng bộ các yêu cầu trước đó liên quan đến lãnh thổ và bảo đảm an ninh, giá dầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong phần còn lại của tuần này và sang tuần tới.

Ngoài ra, thị trường dầu mỏ cũng đang tập trung theo dõi diễn biến tại Trung Đông. Theo Công ty tư vấn năng lượng Gelber and Associates, tình hình bất ổn mới tại Yemen, bao gồm các cuộc không kích của Saudi Arabia, tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Chuyên gia phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết, một trong những nguyên nhân khiến giá dầu tăng là việc Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu dầu thô bằng đường biển cũng đang góp phần làm thị trường dầu mỏ trở nên khan hiếm hơn; cho rằng 60 USD/thùng là mức giá sàn thấp cho dầu Brent, và dự báo giá dầu có thể phục hồi nhẹ trong năm 2026 vì tăng trưởng nguồn cung ngoài OPEC+ có khả năng sẽ chững lại vào giữa năm 2026./.