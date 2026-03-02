Dòng tiền đổ mạnh vào kim loại quý, giá bạc áp sát 93 USD/ounce

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới vừa trải qua một tuần giao dịch bùng nổ. Động lực chính của đà tăng trong tuần đến từ dòng tiền dịch chuyển vào nhóm kim loại quý nhằm phòng ngừa rủi ro địa chính trị và vĩ mô toàn cầu. Trong khi đó, tình trạng thắt chặt nguồn cung theo mùa cũng đẩy giá cao su trở lại mức cao nhất kể từ tháng 12/2024.

Lực mua áp đảo trên thị trường kim loại, giá bạc tăng vọt hơn 12%

Khép lại tuần giao dịch vừa qua, thị trường kim loại chứng kiến lực mua áp đảo với 8/10 mặt hàng đồng loạt tăng giá. Trong đó, tâm điểm của thị trường tiếp tục đổ dồn vào sản phẩm bạc COMEX khi giá mặt hàng này tăng tới gần 12,5% trong tuần vừa qua, đưa giá chạm mốc 92,98 USD/ounce.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), bế tắc trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran tiếp tục củng cố tâm lý phòng thủ của thị trường, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị có xu hướng gia tăng. Đồng thời, thương mại toàn cầu cũng chịu tác động khi chính sách thuế quan mới của Mỹ, cùng với các tranh chấp pháp lý liên quan đến hoàn thuế, làm gia tăng độ nhiễu của môi trường chính sách. Sự kết hợp của các yếu tố này đã thúc đẩy dòng vốn dịch chuyển sang các tài sản mang tính trú ẩn, trong đó có bạc.

Bảng giá kim loại.

Trong bối cảnh đó, những lo ngại về sự ổn định trong môi trường đầu tư tại Mỹ đang gia tăng, tạo áp lực giảm lên đồng USD. Trong tuần qua, chỉ số Dollar Index (DXY) ghi nhận mức giảm gần 0,2%, lùi về mốc 97,61 điểm - mức thấp nhất trong hơn một tuần. Việc đồng USD suy yếu đã làm gia tăng sức hấp dẫn của kim loại quý đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ các loại tiền tệ khác. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm về 3,96%, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 10/2025. Việc lợi suất trái phiếu hạ nhiệt đã giúp giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lời như bạc, qua đó củng cố thêm lực mua trên thị trường.

Về cung - cầu, đà thăng hoa của giá bạc còn được nâng đỡ từ rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng tại Mexico. Cùng lúc đó, hoạt động sản xuất công nghiệp tại Mỹ ghi nhận tín hiệu khởi sắc, đặc biệt là nhóm ngành khát bạc như linh kiện điện tử và máy tính, càng củng cố triển vọng nhu cầu.

Không nằm ngoài xu hướng, dòng tiền đầu cơ đang rục rịch quay lại bắt đáy. Số liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Mỹ (CFTC) cho thấy, tính đến ngày 24/2, vị thế mua ròng của nhóm quỹ định chế và tổ chức đầu tư (Managed Money) đã đạt 8.523 hợp đồng, tăng vọt tới 71% so với thời điểm đầu tháng.

Dù vậy, trong ngắn hạn, thị trường bạc vẫn đối mặt với áp lực chốt lời khi giới phân tích dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ giữ nguyên mặt bằng lãi suất tại kỳ họp tháng 3 để kìm cương lạm phát. Thống kê mới nhất cho thấy, Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 1 của nền kinh tế số 1 thế giới đã tăng 2,9% so với cùng kỳ, vượt xa mức kỳ vọng. Áp lực giá cả đang có dấu hiệu leo thang khi nhiều doanh nghiệp bắt đầu chuyển gánh nặng thuế quan vào giá thành sản phẩm.

Tại thị trường nội địa, giá bạc đang được hưởng lợi kép từ đà tăng chung của thế giới và lực cầu đột biến trong dịp vía Thần Tài.

Giá cao su trở lại mức đỉnh thiết lập cuối năm 2024

Trong khi đó, trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, giá hai mặt hàng cao su ghi nhận đà tăng mạnh mẽ, chạm ngưỡng cao nhất kể từ tháng 12/2024. Cụ thể, hợp đồng cao su RSS3 giao tháng 4 đã tăng 7,16% trong tuần vừa qua, lên mức 2.389 USD/tấn; trong khi hợp đồng cao su TSR20 giao tháng 4 tăng hơn 4%, lên mức 2.007 USD/tấn.

Theo MXV, chuỗi tăng giá liên tiếp của cao su hiện được nâng đỡ bởi tình trạng thắt chặt nguồn cung theo mùa vụ, kết hợp với những kỳ vọng lạc quan về sự phục hồi trong nhu cầu tiêu thụ.

Bảng giá nguyên liệu công nghiệp.

Về phía nguồn cung, các quốc gia sản xuất chủ lực như Thái Lan và Indonesia đang bước vào chu kỳ sản lượng thấp. Tình hình thời tiết bất lợi, với mưa lớn tại nhiều địa phương khai thác trọng điểm, đã làm đình trệ hoạt động thu hoạch, kéo theo sự sụt giảm sản lượng nguyên liệu thô so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tại các vùng sản xuất nội địa của Trung Quốc như Vân Nam và Hải Nam, diện tích trồng cao su đang trong giai đoạn ngừng cạo mủ mùa đông. Yếu tố này càng làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm tại thị trường nội địa, tạo nên cục diện thắt chặt nguồn cung trên diện rộng.

Tại thị trường Việt Nam, giá mủ cao su nguyên liệu tuần qua ghi nhận diễn biến trầm lắng. Hoạt động khai thác chưa nhộn nhịp trở lại sau kỳ nghỉ lễ, khiến giá mủ nước đi ngang ở vùng thấp. Bình quân, giá mủ nước giảm 4 đồng/độ so với thời điểm trước lễ, giao dịch ở mức 411 đồng/độ. Tương tự, giá mủ chén duy trì đà lao dốc hậu kỳ nghỉ, với mức giảm trung bình 1.060 đồng/kg so với tuần trước, lùi về mốc 17.180 đồng/kg.

Dữ liệu mới nhất từ Bộ Thương mại Thái Lan cũng phản ánh rõ sự sụt giảm này. Cụ thể, trong tháng 1/2026, lượng cao su tự nhiên xuất khẩu của nước này (không bao gồm cao su hỗn hợp) chỉ đạt 214.000 tấn, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lượng hàng xuất khẩu sang Trung Quốc - thị trường tiêu thụ lớn nhất ghi nhận mức giảm mạnh 13% so với cùng kỳ, xuống còn 77.000 tấn.

Về phía nhu cầu, Hiệp hội Các quốc gia sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) dự báo, nhu cầu tiêu thụ cao su toàn cầu sẽ vượt nguồn cung trong năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để neo giữ mặt bằng giá ở mức cao. Cụ thể, sản lượng toàn cầu được kỳ vọng tăng 2,4% lên 15,2 triệu tấn, trong khi nhu cầu dự kiến tăng 1,7%, đạt 15,6 triệu tấn.

Sự chênh lệch cung - cầu này một phần đến từ đà phục hồi ổn định tại các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, châu Âu (EU) và Mỹ. Theo đánh giá, triển vọng tăng trưởng của lực cầu được củng cố bởi hàng loạt yếu tố tích cực: Đà tăng của số lượng ô tô đăng ký mới tại EU, kỳ vọng khởi sắc trong xuất khẩu lốp xe sang Mỹ, cùng tác động từ các thỏa thuận thương mại về sản phẩm cao su giữa EU - Ấn Độ và Mỹ - Ấn Độ. Bên cạnh đó, các chính sách trợ giá và kích cầu mua sắm xe điện liên tục được Chính phủ Trung Quốc triển khai cũng đóng vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tiêu thụ nguyên liệu này./.