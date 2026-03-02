Ngày 2/3: Giá heo hơi đầu tuần giao động trong khoảng 69.000 - 71.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (2/3) duy trì xu hướng giảm sau một tuần đi xuống, miền Bắc và miền Trung phổ biến 69.000 - 71.000 đồng/kg, nhiều nơi dưới 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại ba miền hôm nay dao động trong khoảng 69.000 -72.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi tuần qua liên tục điều chỉnh giảm, với biên độ 1.000 - 3.000 đồng/kg so với đầu tuần. Hiện tại, các thương lái tại khu vực này thu mua heo hơi trong khoảng 69.000 - 71.000 đồng/kg.

Bắc Ninh là địa phương duy nhất còn giữ mức 71.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Cao Bằng, Điện Biên và Hưng Yên đang giao dịch ở mức 70.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh còn lại, giá heo hơi phổ biến ở mức 69.000 đồng/kg. Việc mức giá này lan rộng cho thấy áp lực cung – cầu đang nghiêng về phía nguồn cung, trong khi tiêu thụ chưa khởi sắc.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi cũng duy trì xu hướng giảm trong tuần qua. Giá heo hơi toàn khu vực hiện dao động từ 69.000 - 72.000 đồng/kg.

Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá cao nhất với 72.000 đồng/kg. Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh duy trì ở mức thấp 69.000 đồng/kg.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giữ mốc 71.000 đồng/kg. Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk giao dịch ở mức 70.000 đồng/kg. Việc nhiều tỉnh lùi về vùng 69.000 – 70.000 đồng/kg cho thấy thị trường chưa tìm được động lực tăng giá trong ngắn hạn.

Tại miền Nam, giá heo hơi có diễn biến ổn định hơn trong tuần qua. So với đầu tuần, chỉ Đồng Tháp và Vĩnh Long giảm nhẹ 1.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động trong khoảng 69.000 - 72.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ mức cao nhất 72.000 đồng/kg. Đồng Tháp giao dịch tại 71.000 đồng/kg. An Giang, Cà Mau và Vĩnh Long duy trì 70.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ thấp nhất khu vực ở 69.000 đồng/kg./.