Ngày 28/2: Giá cao su Thái Lan chạm đỉnh 6 tháng

Giá cao su thế giới hôm nay (28/2) tiếp tục duy trì đà tăng, trong đó thị trường Thái Lan ghi nhận mức cao nhất trong vòng 6 tháng, còn Nhật Bản giữ vững vùng đỉnh của một năm. Trong nước, giá cao su nguyên liệu duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp.

Giá cao su nguyên liệu trong nước hôm nay duy trì ổn định. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/2, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 2,3% (1,6 Baht) lên mức 71,8 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 đi ngang mức 368 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 tăng 0,1% (20 Nhân dân tệ) lên mức 17.205 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 3 giao dịch ở mức 208,8 US cent/kg, tăng 1,8%.

Trên Sàn giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 8 tăng 4,8 Yên, tương đương 1,28%, lên 379 Yên/kg, ghi nhận mức cao nhất kể từ đầu tháng 2 năm ngoái.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 10 Nhân dân tệ, tương đương 0,6%, lên 17.215 Nhân dân tệ/tấn. Ngược lại, hợp đồng cao su butadien giao tháng 4, loại được sử dụng nhiều trong sản xuất lốp xe giảm 310 Nhân dân tệ, tương đương 2,35%, xuống còn 12.865 Nhân dân tệ /tấn.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường cao su ghi nhận đợt phục hồi mạnh, với các hợp đồng tại Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore đều tăng ít nhất 6% tính từ đầu tuần đến nay.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bình Long, giá thu mua tại nhà máy được giữ ở mức 432 đồng/độ TSC/kg, trong khi thu mua tại đội sản xuất ở mức 422 đồng/TSC/kg. Giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) duy trì 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước 420 đồng/độ TSC/kg, áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30. Giá mủ đông DRC (35 - 44%) đạt 14.600 đồng/kg, còn mủ nguyên liệu ở mức 18.100 đồng/kg.

Công ty Mang Yang, giá mủ nước dao động khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 -loại 1), trong khi mủ đông tạp được thu mua trong khoảng 345 - 393 đồng/DRC.

Công ty Phú Riềng giữ giá mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, còn mủ nước duy trì 420 đồng/TSC./.