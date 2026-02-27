Ngày 27/2: Giá cao su tại các sàn chủ chốt châu Á bứt tốc mạnh

Giá cao su hôm nay (27/2) tại các sàn chủ chốt châu Á tiếp tục khởi sắc nhờ nguồn cung toàn cầu thắt chặt trong mùa cây thay lá và thời tiết bất lợi tại các nước sản xuất chủ chốt. Trong nước, giá cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn vẫn duy trì bình ổn, thị trường nội địa đang thận trọng quan sát trước những biến động toàn cầu.

Giá cao su hôm nay tại các sàn chủ chốt châu Á tiếp tục khởi sắc. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/2, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 2,3% (1,6 Baht) lên mức 70,2 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 1,7% (6,3 Yên) lên mức 368 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 tăng 1,7% (295 Nhân dân tệ) lên mức 17.185 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 3 giao dịch ở mức 203 US cent/kg, tăng 1,8%.

Giá cao su kỳ hạn Nhật Bản tăng phiên thứ 6 liên tiếp, chạm mức cao nhất trong một năm khi thị trường phản ứng trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung từ các quốc gia sản xuất lớn.

Trên Sàn Osaka Exchange (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 8/2026 tăng 5,4 Yên, tương đương 1,46% lên 374,2 yên/kg (khoảng 2,40 USD/kg), đây là mức cao nhất kể từ ngày 21/2/2025.

Tại Trung Quốc, trên sàn SHFE, hợp đồng cao su giao tháng 5 tăng 355 Nhân dân tệ, tương đương 2,1% lên 17.240 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.510,16 USD/tấn). Trong khi đó, hợp đồng cao su butadien giao tháng 3, loại được giao dịch nhiều nhất giảm nhẹ 5 Nhân dân tệ xuống còn 13.045 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước 420 đồng/độ TSC/kg, áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30. Giá mủ đông DRC (35 - 44%) đạt 14.600 đồng/kg, còn mủ nguyên liệu ở mức 18.100 đồng/kg.

Công ty Mang Yang, giá mủ nước dao động khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 -loại 1), trong khi mủ đông tạp được thu mua trong khoảng 345 - 393 đồng/DRC.

Công ty Phú Riềng giữ giá mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, còn mủ nước duy trì 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bình Long, giá thu mua tại nhà máy được giữ ở mức 432 đồng/độ TSC/kg, trong khi thu mua tại đội sản xuất ở mức 422 đồng/TSC/kg. Giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) duy trì 14.000 đồng/kg./.