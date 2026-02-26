Ngày 26/2: Giá cà phê đảo chiều tăng mạnh, hồ tiêu giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay (26/2) tăng vọt 2.500 - 2.700 đồng/kg. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên giao động trong khoảng 95.300 - 96.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu quay đầu điều chỉnh giảm 500 - 1.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hôm nay trở lại mốc 96.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê bật tăng mạnh

Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên cho thấy giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 95.300 - 96.000 đồng/kg, tăng mạnh so với hôm qua.

Gia Lai ghi nhận mức tăng mạnh nhất 2.700 đồng/kg. Đắk Lắk tăng 2.600 đồng/kg và Đắk Nông tăng 2.500 đồng/kg. Cả ba địa phương hiện cùng giao dịch ở mức 96.000 đồng/kg.

Lâm Đồng tăng 2.500 đồng/kg, lên 95.300 đồng/kg. Dù thấp nhất khu vực, mức giá này vẫn cho thấy thị trường đã phục hồi đáng kể so với vùng đáy ngắn hạn đầu tuần.

Trên thị trường quốc tế, kết thúc phiên giao dịch ngày 25/2, giá cà phê trên hai sàn chủ chốt tăng mạnh. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 3/2026 trên sàn London tăng 3,41% (121 USD/tấn), lên 3.663 USD/tấn. Hợp đồng tháng 5/2026 tăng 2,25% (80 USD/tấn), đạt 3.640 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2026 tăng 2,53% (7,1 US cent/pound), lên 288,25 US cent/pound. Hợp đồng tháng 5/2026 tăng 2,68% (7,45 US cent/pound), đạt 285,5 US cent/pound.

Giá tiêu quay đầu giảm

Sau phiên tăng mạnh đầu tuần, giá tiêu trong nước hôm nay đã quay đầu điều chỉnh giảm nhẹ 500 - 1.000 đồng/kg. Mặt bằng giá phổ biến hiện dao động trong khoảng 149.000 - 151.000 đồng/kg. Diễn biến này được xem là nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau khi giá chạm mốc 152.000 đồng/kg trước đó, trong bối cảnh thị trường bước vào cao điểm thu hoạch và tâm lý chốt lời xuất hiện tại một số khu vực.

Khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm cho thấy, giá tiêu sáng nay đồng loạt giảm so với hôm qua. Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) giảm mạnh nhất 1.000 đồng/kg, đưa giá về mức 151.000 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai giảm 500 đồng/kg, giao dịch phổ biến ở mức 149.000 đồng/kg.

Riêng Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) là địa phương duy nhất giữ giá ổn định ở mức 150.000 đồng/kg.

Mặc dù điều chỉnh giảm, mặt bằng giá hiện tại vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Cung - cầu trong nước nhìn chung vẫn giữ giá ở vùng cao khi sản lượng năm nay được dự báo không dồi dào do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu không có biến động mới. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia niêm yết ở mức 6.899 USD/tấn. Tiêu đen Brazil ASTA 570 đạt 6.125 USD/tấn; tiêu đen Malaysia ở mức 9.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam giữ nguyên trong khoảng 6.400 - 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l. Tiêu trắng Muntok Indonesia đạt 9.247 USD/tấn; Malaysia và Việt Nam lần lượt duy trì mức 12.100 USD/tấn và 9.150 USD/tấn./.