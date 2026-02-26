(TBTCO) - Thống kê đến ngày 15/2/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 130,18 tỷ USD, tăng 36,9% (tương ứng tăng 35,07 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả tích cực này khẳng định đà phục hồi và mở rộng thương mại ngay từ những tháng đầu năm.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Hải quan, trong kỳ 1 tháng 2/2026 (từ ngày 1/2 đến 15/2), tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 41,67 tỷ USD, giảm 14,2% (tương ứng giảm 6,91 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 1/2026. Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm đến hết 15/2, tổng kim ngạch vẫn ghi nhận mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước.

Biểu đồ: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2026 đến 15/02/2026 và cùng kỳ năm 2025. Nguồn: CHQ

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 97,18 tỷ USD, tăng 50,4%, tương ứng tăng 32,56 tỷ USD, tiếp tục đóng vai trò động lực chính của tăng trưởng thương mại.

Về cán cân thương mại, kỳ 1 tháng 2/2026 ghi nhận mức thâm hụt 948 triệu USD. Tính chung từ đầu năm đến hết ngày 15/2/2026, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 2,9 tỷ USD.

Cụ thể, về xuất khẩu, cơ quan hải quan ghi nhận, trong kỳ 1 tháng 2/2026, tổng trị giá xuất khẩu đạt 20,36 tỷ USD, giảm 18,8% (tương ứng giảm 4,72 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 01/2026.

Dù vậy, lũy kế đến hết ngày 15/2/2026, tổng trị giá xuất khẩu đạt 63,64 tỷ USD, tăng 33,7%, tương ứng tăng 16,05 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2025. Một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 4,63 tỷ USD, tăng 49,4%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 2,36 tỷ USD, tăng 42,5%; điện thoại và linh kiện tăng 1,33 tỷ USD, tăng 18,9%.

Khối FDI tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, với kim ngạch xuất khẩu kỳ 1 tháng 2 đạt 15,8 tỷ USD. Lũy kế đến 15/2/2026, xuất khẩu của khối này đạt 49,51 tỷ USD, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 78% tổng trị giá xuất khẩu cả nước.

Về nhập khẩu, cơ quan hải quan ghi nhận, tổng trị giá kim ngạch trong kỳ 1 tháng 2/2026 đạt 21,31 tỷ USD, giảm 9,3% (tương ứng giảm 2,19 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 01/2026. Tuy nhiên, luỹ kế đến hết 15/2/2026, tổng trị giá nhập khẩu đạt 66,54 tỷ USD, tăng 40%, tương ứng tăng 19,02 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 9,56 tỷ USD, tăng 62,3%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 2,73 tỷ USD, tăng 46,4%.

Nhập khẩu của khối FDI trong kỳ 1 tháng 2 đạt 15,35 tỷ USD. Lũy kế đến hết ngày 15/2/2026, kim ngạch nhập khẩu của khối này đạt 47,67 tỷ USD, tăng 56,5% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm 72% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước./.