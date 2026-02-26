Sáng ngày 26/2, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.051 VND, giảm 6 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,17%, hiện ở mức 97,67 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.855 - 26.259 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm, Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.880 - 26.290 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.880 đồng 26.290 đồng Vietinbank 25.900 đồng 26.280 đồng BIDV 25.989 đồng 26.309 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.039 - 30.990 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.047 đồng 31.632 đồng Vietinbank 30.344 đồng 31.704 đồng BIDV 30.369 đồng 31.669 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 - 169 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 163.06 đồng 171.69 đồng Vietinbank 162.75 đồng 172.25 đồng BIDV 164.85 đồng 172.71 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 26/2/2026, giảm 72 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.666 - 26.786 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,17%, hiện ở mức 97,67 điểm.

Đồng Yên Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hai tuần so với đồng USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau khi Chính phủ Nhật Bản bổ nhiệm hai học giả được xem là những người ủng hộ mạnh mẽ chính sách kích thích kinh tế vào hội đồng của ngân hàng trung ương.

Đồng Yên Nhật giảm 0,36% so với đồng bạc xanh, xuống còn 156,44 yên/USD. Trước đó, đồng tiền này đã phục hồi từ mức đáy 18 tháng là 159,45 yên/USD ghi nhận ngày 14/1, nhờ kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tăng lãi suất nhằm ứng phó với lạm phát gia tăng trong nước.

Trong khi đó, đồng EUR dao động trong biên độ hẹp so với đồng USD khi giới giao dịch chờ đợi thêm các yếu tố mới để định hướng thị trường. Đồng EUR tăng 0,3% lên mức 1,1806 USD.

Ở thị trường tiền tệ hàng hóa, đồng Đô la Australia (AUD) tăng giá sau khi dữ liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của Australia trong tháng Một tăng mạnh hơn dự kiến, trong khi lạm phát cơ bản lên mức cao nhất trong hơn một năm. Đồng AUD gần nhất tăng 0,96% so với USD, lên 0,7123 USD./.