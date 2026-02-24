Sáng ngày 24/2, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.053 VND, tăng 2 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,07%, hiện ở mức 97,71 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.849 - 26.253 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng, Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.880 - 26.290 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.880 đồng 26.290 đồng Vietinbank 25.915 đồng 26.295 đồng BIDV 25.910 đồng 26.290 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.135 - 31.096 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.032 đồng 31.616 đồng Vietinbank 30.296 đồng 31.656 đồng BIDV 30.269 đồng 31.635 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 154 - 171 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.78 đồng 173.12 đồng Vietinbank 164.28 đồng 173.78 đồng BIDV 165.05 đồng 173.32 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 24/2/2026, tăng 251 đồng ở chiều mua và 221 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.709 - 26.829 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,07%, hiện ở mức 97,71 điểm.

Đồng USD suy yếu trong phiên đầu tuần khi giới giao dịch đánh giá lại chính sách thuế quan của Mỹ, sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hôm thứ Sáu bác bỏ các mức thuế do Tổng thống Donald Trump áp đặt trước đó. Bên cạnh đó, thị trường cũng theo dõi sát diễn biến căng thẳng gia tăng với Iran, trong bối cảnh Tehran đang tiến hành đàm phán với Hoa Kỳ về một thỏa thuận hạt nhân.

Đồng EUR tăng 0,09% lên 1,1791 USD, trong khi đồng Yên Nhật mạnh lên 0,29% so với đồng bạc xanh, đạt 154,63 USD. Trong khi đó, đồng Bảng Anh tăng 0,04% lên 1,3487 USD./.