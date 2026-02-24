Chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026

Thuế TP. Hải Phòng:

(TBTCO) - Năm 2026, nhiệm vụ thu nội địa của TP. Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ giao là 103.166 tỷ đồng. Để phấn đấu hoàn thành dự toán, Thuế TP. Hải Phòng tiếp tục chủ động, sáng tạo, thực hiện quyết liệt những giải pháp đã đề ra ngay từ đầu năm.

Góp phần duy trì đà tăng trưởng kinh tế của TP. Hải Phòng

Chia sẻ về những dấu mốc lịch sử thu nội địa, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho biết, bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, cùng với sự đồng lòng, quyết tâm cao của cán bộ, công chức, Thuế TP. Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần duy trì đà tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng với tốc độ tăng GRDP năm 2025 đạt 11,81%, gấp 1,47 lần tăng trưởng bình quân chung của cả nước và là năm thứ 11 liên tiếp tăng trưởng 2 con số.

Thuế TP. Hải Phòng ký quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế với UBND các xã, phường, đặc khu của TP. Hải Phòng.

Cụ thể, tổng thu nội địa 5 năm ước đạt 347.763 tỷ đồng, bằng 135,3% so với dự toán và số giao của HĐND, UBND thành phố, tăng 20,5% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 35%/năm. Cơ cấu thu ngân sách chuyển dịch theo hướng bền vững hơn, tăng tỷ trọng thu nội địa, giảm dần sự phụ thuộc vào các khoản thu từ đất. Trong 5 năm, tốc độ tăng trưởng thu nội địa tăng bình quân 16%/năm, trong đó thu nội địa trừ tiền sử dụng đất và thuê đất tăng bình quân 12%/năm.

Theo ông Trường, từ thực tiễn quản lý, với mục tiêu khai thác, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN), Thuế TP. Hải Phòng đẩy mạnh triển khai rà soát, yêu cầu người nộp thuế thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế, đưa vào quản lý, mở rộng đối tượng người nộp thuế. Năm 2025, công tác mở rộng cơ sở thu thuế được triển khai quyết liệt, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN.

Năm qua, thực hiện chủ trương tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy; hợp nhất tỉnh, thành phố; vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thuế TP. Hải Phòng cũng đã tổ chức, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả với 2 lần thực hiện sắp xếp, đồng thời chuyển đổi từ mô hình quản lý theo chức năng sang mô hình quản lý theo đối tượng kết hợp chức năng, đảm bảo hoạt động đồng bộ, thông suốt, hiệu quả, phục vụ, giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng cho người dân, doanh nghiệp.

Đáng chú ý, công tác chuyển đổi số được đơn vị triển khai toàn diện trên các mặt công tác; xây dựng nhiều ứng dụng hỗ trợ, được nhân rộng, phổ biến trên toàn quốc. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ có nhiều thay đổi đột phá: sử dụng đa kênh, đa phương tiện, tương tác qua các nền tảng số, thiết lập kênh thông tin kết nối trực tiếp từ cơ quan thuế đến từng người nộp thuế trên địa bàn qua mạng lưới Zalo, truyền tải 100% thông tin đến từng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh với hơn 98.000 tài khoản.

Cùng với đó, chuẩn hoá, làm sạch, xây dựng cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh “đúng - đủ - sạch - sống”; chuẩn bị các điều kiện, kịp thời chuyển đổi mô hình hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai từ ngày 1/1/2026…

“Nhờ vậy, tổng thu nội địa năm 2025 lần đầu tiên vượt mốc 100.000 tỷ đồng, đạt 103.879 tỷ đồng, vượt 39,1% dự toán Trung ương giao, vượt chỉ tiêu của Chính phủ (25%), xếp thứ 3 toàn quốc về quy mô ngân sách nội địa” - ông Trường cho hay.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng trao Quyết định giao nhiệm vụ năm 2026 cho các đơn vị trực thuộc Thuế TP. Hải Phòng.

Thực hiện quyết liệt những giải pháp đã đề ra

Ông Nguyễn Tiến Trường chia sẻ, bước sang năm 2026 - năm đầu tiên của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, để phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán được giao, đơn vị chủ động triển khai công tác quản lý thu ngân sách ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm; giao chỉ tiêu thu ngân sách tới từng đơn vị, từng công chức quản lý thuế.

Đồng thời, Thuế TP. Hải Phòng tham mưu UBND TP. Hải Phòng tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tăng cường thu ngân sách thành phố, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, tăng thu ngân sách và không nợ đọng thuế.

Ghi nhận thành tích nổi bật trong công tác thuế năm 2025 Ông Nguyễn Tiến Trường cho biết, ngày 8/1/2026, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Thuế TP. Hải Phòng vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác thu ngân sách nhà nước năm 2025, hoàn thành vượt mức thu ngân sách nhà nước; Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng tặng Bằng khen cho tập thể Thuế TP. Hải Phòng đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác năm 2025.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai áp dụng đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận liên kết với chuỗi sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp FDI, góp phần vào chuỗi giá trị toàn cầu, tạo ra thu nhập lớn và đóng góp cho ngân sách thành phố cao hơn.

Đặc biệt, ngày 13/1/2026, Thuế TP. Hải Phòng tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế với UBND 114 xã, phường, đặc khu của TP. Hải Phòng. Việc ký quy chế phối hợp nhằm tăng cường trao đổi thông tin, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền cơ sở, giúp công tác quản lý thuế trên địa bàn được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, minh bạch, đồng thời hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc, giải quyết các thủ tục hành chính về thuế kịp thời cho người dân, doanh nghiệp.

Quy chế phối hợp không chỉ là văn bản hành chính, mà là cam kết về trách nhiệm, sự đồng hành và chia sẻ mục tiêu chung, cùng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn tới.

Với chủ đề năm 2026: “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững”, Thuế TP. Hải Phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ và hiệu quả nhiệm vụ công tác năm, trong đó xác định rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm, 9 nhóm giải pháp, 2 khâu đột phá và 133 nhiệm vụ cụ thể.

Thuế TP. Hải Phòng sẽ chủ động bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và Cục Thuế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, đề cao tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, lấy hiệu quả công việc, chất lượng phục vụ người nộp thuế và sự phát triển bền vững của địa phương làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026.